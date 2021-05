Les débuts de The Cure à 33 tours avec “ Three Imaginary Boys ”

Au printemps 1979, quand Le traitement composé de Robert Smith, Lol Tolhurst et Michael Dempsey, ils faisaient leur première apparition sur l’album. Three Imaginary Boys est sorti le 8 mai de cette année-là, et a donné suite à la promesse du premier single «Killing An Arab» de quelques mois plus tôt.

Ce morceau n’était pas inclus sur l’album, mais sa face B, le tout aussi saisissant «10.15 Saturday Night», était son morceau principal. Le disque a généralement été chaleureusement accueilli par la presse musicale exigeante de l’époque, qui l’a accueilli comme un ajout créatif à ce qui, maintenant, était l’ère post-punk, lorsque le son de The Cure était un ajout pointu, anguleux et original. au paysage de la nouvelle vague.

Les 13 titres de l’album (si vous incluez le “Untitled” caché d’une minute à la fin) ont tous été écrits par le groupe, à l’exception d’une reprise de “Foxy Lady”, du Jimi Hendrix Les débuts historiques de Experience en 1967, Are You Experienced. La production sur le plateau de Cure a été réalisée par Chris Parry, le patron de Fiction Records.

Même à ce stade précoce, Smith, qui venait d’avoir 20 ans alors que l’album sortait, montrait l’individualisme et le refus de se conformer qui le distinguaient. «J’ai simplement l’intention de pouvoir faire quelque chose qui me satisfait», a-t-il déclaré au NME lors de la sortie de Three Imaginary Boys.

Quelques mois plus tard, il a réfléchi à Trouser Press à propos de l’audience toujours croissante du groupe: «Je ne voudrais pas penser que les gens adorent nous, s’accrochent à chaque mot ou veulent nous ressembler. Tout le truc new wave / punk a commencé avec l’idée d’arrêter tout ça, chacun formant sa propre mode, sa musique, ses idées. Maintenant, la boucle est bouclée, tout le monde dit: «Faisons-le comme le Clash». C’est vraiment stupide. Je ne dis pas que si un groupe veut poser, c’est une mauvaise chose en tant que telle, juste que ce n’est pas vraiment nouveau.

