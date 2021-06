Les débuts d’Elton John dans “Empty Sky”

Elton JohnSon premier album studio est le seul à n’avoir jamais figuré dans les charts britanniques. Mais c’est une partie essentielle de son histoire, et un record qui à ce jour reste quelque peu sous-exploré. Regardons en détail Empty Sky, sorti le 6 juin 1969.

Elton, alors âgé de 22 ans, était loin de sa percée commerciale et travaillait toujours au noir en tant que pianiste de session, attendant soit son propre succès, soit une version de couverture. Mais il avait au moins obtenu son premier contrat d’enregistrement. avec DJM, et a commencé à enregistrer cette première sélection de chansons (écrites avec le parolier partenaire Bernie Taupin à l’hiver 1968) avec le producteur et membre du DJM Steve Brown.

L’album commence par les percussions de Caleb Quaye, l’un des collaborateurs réguliers d’Elton dans ses premières années, avant d’entendre le style de piano qui deviendra bientôt si familier. La batterie de Roger Pope sous-tend un morceau robuste et rocheux qui se module en des passages plus doux, y compris le travail de flûte de Don Fay et d’orgue par Elton lui-même.

Les indices forts abondent

Les neuf chansons de la version originale (augmentées de quatre autres pièces contemporaines sur la réédition du milieu des années 1990) peuvent ne pas inclure de nombreux classiques d’Elton. Mais ils fournissent des indices solides sur le mélange de mélodies séduisantes, d’arrangements imaginatifs et de paroles littéraires supérieures qui l’ont aidé à percer avec son deuxième album éponyme de 1970.

Selon la plupart des calculs, la meilleure chanson sur Empty Sky, et celle que John a beaucoup jouée en direct au cours de sa première décennie et sur laquelle il revient encore assez souvent, était la ballade touchante «Skyline Pigeon». Il a déclaré que cette composition marquait la première fois que lui et Taupin sentaient qu’ils développaient vraiment quelque chose de substantiel dans leur partenariat d’écriture de chansons. Il a été couvert par Roger Cook et un autre artiste DJM, Guy Darrell. Voici Elton interprétant la chanson à l’Allianz Parque à São Paulo, au Brésil, le 6 avril 2017.

Ici, et sur d’autres morceaux comme “Val-Hala”, Elton a joué du clavecin, tandis que “Western Ford Gateway” a des allusions au son country-rock auquel il reviendrait. « Hymn 2000 » avait une saveur plus folk, avec encore une fois de la flûte, et des paroles Taupin particulièrement denses.

La jolie et réfléchissante “Lady What’s Tomorrow” a Elton soutenant sa voix au piano, tandis que “Sails” a une sensation rock entraînante. « L’échafaudage » est une pièce calme avec les mots de Taupin à leur plus poétique. Le morceau de clôture est un numéro épisodique de sept minutes mettant en vedette « Gulliver », le jazzy « Hay Chewed » (dites-le à voix haute et vous vous rendez compte que c’est une référence à Les Beatles‘ 1968 smash) puis, étrangement, un mix reprenant tous les morceaux précédents de l’album.

“Faire l’album Empty Sky garde toujours les plus beaux souvenirs pour moi, parce que c’était le premier, je suppose”, a déclaré Elton plus tard. « Nous revenions des séances à pied vers quatre heures du matin et restions au quartier général de l’Armée du Salut à Oxford Street. Le père de Steve Brown dirigeait l’endroit et il vivait au-dessus.

Achetez ou diffusez la réédition prolongée d’Empty Sky.

Écoutez le meilleur d’Elton John sur Apple Music et Spotify.