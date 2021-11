Les débuts d’Olivia Rodrigo sur le tapis rouge aux AMA étaient tout sauf aigres

L’actrice de High School Musical: The Musical: The Series est en lice pour sept prix, dont Artiste de l’année, Nouvel artiste de l’année et Chanson tendance préférée pour son succès « permis de conduire ».

Ses autres nominations incluent un clip vidéo préféré, un album pop préféré, une chanson pop préférée et une artiste féminine préférée. Si elle remporte cinq de ces catégories, Olivia battra le record du plus grand nombre de victoires jamais remportées pour un nominé pour la première fois. Ouais, c’est le contraire de brutal.