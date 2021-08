Les débuts du champion actuel

in

13/08/2021 à 10h01 CEST

pari

La saison 2021/22 démarre pour le dernier champion de LaLiga après une pré-saison marquée par les absences de joueurs importants. La vérité est que l’Atlético a une équipe pleine d’internationaux et, après la dispute de l’Eurocup et de la Copa América, beaucoup de ses hommes clés arriveront avec pratiquement aucun tir lors des débuts de la ligue.

C’est ainsi que l’on comprend que les colchoneros ont clôturé leur pré-saison avec un bilan de 2 victoires et 3 défaites, et c’est que dans la plupart des matchs leur onze était plein de joueurs locaux, donc tirer des conclusions claires sur la façon dont ils arrivent à ce jeu semble un peu compliqué. En tout cas, quels que soient les hommes que Cholo aligne, aucun changement n’est à prévoir dans l’approche du sélectionneur argentin et il ira sûrement chercher les trois points.

L’Atlético présente Rodrigo de Paul comme un excellent ajout jusqu’à présent, international argentin qui connaît bien le championnat espagnol après son passage à Valence. Cependant, il est fort probable que Simeone choisira de lancer le Français Kondogbia, accompagné dans la médullaire par Koke et Lemar.

Sur le terrain offensif, l’entraîneur argentin ne pourra pas compter sur Joao Félix, et le manque de rythme de Suárez accompagné du non arrivée de Rafa Mir Ils nous invitent (encore) à penser que le couple d’attaque est formé par Marcos Lorente et Correa.

De la part des Vigo, toujours combatifs dans leur stade, ils viennent beaucoup plus abattus en cette pré-saison. Ils n’ont pas connu la défaite de tout l’été, bien que leurs rivaux aient été pour la plupart d’un niveau inférieur, à l’exception de leur dernier match contre l’Anglais Wolverhampton, dans lequel ils ont remporté une victoire au minimum.

Quant aux onze que Coudet esquisse, Il faut s’attendre à ce que Matías Dituro soit lâché sous les bâtons et que Javi Galán occupera le côté gauche, deux nouvelles recrues pour cette nouvelle saison. Dans l’attaque, il y a le doute de l’homme qui accompagnera les fixes Santi Mina et Aspas; Nolito ou le nouvel ajout Cervi, pourraient faire partie de l’attaque de départ sans inconvénient majeur.

Compte tenu de l’absence possible de visages importants à l’Atlético de Madrid, principalement en attaque, Il fallait s’attendre à ce que la victoire de l’Atlético rapporte plus que prévu, et nous l’avons trouvée sur Betfair moyennant des frais [1.95]. Malgré le fait que le tournage de plusieurs troupes des hommes de Cholo soit rare, je considère qu’ils ont suffisamment d’armes pour remporter la victoire à Balaídos.

Par contre, profitant de l’option offerte par la plateforme Betfair, je pense qu’il est intéressant d’étudier les multiples variantes que nous propose le « Combipartido ». L’Atlético ne pourra pas compter sur Joao Félix pour cause de blessure et Luis Suárez vient sans filmer, j’opte donc aussi pour le quota que nous propose Betfair Moins de 2,5 buts et l’Atlético gagne à contre-courant [2.35].

Certains de ces paris sont également disponibles dans la section Échange de Betfair, qui fonctionne différemment du Sportbook et vous pouvez le découvrir dans ce Guide des paris croisés.

Ajoutez que pendant le jeu, vous pouvez utiliser l’option “Cashout” de Betfair.