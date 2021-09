Les débuts du pianiste préscolaire à Carnegie Hall reportés en raison du manque de vaccins COVID-19 pour les enfants

La fillette de 4 ans qui était sur la bonne voie pour une représentation sur scène au Carnegie Hall ne pourra pas participer au récital des gagnants de la salle de concert cette année car aucun vaccin contre le coronavirus n’est disponible pour son groupe d’âge.

Brigitte Xie de Ridgefield, Connecticut, a récemment été retirée de l’événement, selon un rapport du South West News Service (SWNS).

Sa mère, Nicole Sun, a déclaré à l’agence de presse que Brigitte n’était pas si déçue parce que Carnegie Hall n’était pas vraiment sur son radar.

“Elle ne sait pas grand-chose, pour être honnête – je lui dis : ‘Ouais bébé, tu as gagné le prix’ et elle s’est dit ‘D’accord, pouvons-nous aller au magasin Disney maintenant ?'”, s’est souvenue Sun lors d’une interview avec SWNS.

Brigitte Xie, 4 ans, a remporté deux concours de piano au printemps 2021 alors qu’elle n’avait que 3 ans. L’un de ses prix comprenait un récital de piano au Carnegie Hall, qui était prévu pour le 22 novembre, a déclaré un porte-parole à Fox News. (SWNS)

Elle a poursuivi : “[Brigitte] ne sait même pas ce qu’est Carnegie Hall, mais je lui dis : “Tu vas jouer devant beaucoup de gens” et elle semblait excitée parce qu’elle aime jouer.”

Brigitte a eu l’honneur de se produire au Carnegie Hall lorsqu’elle a remporté la première place au Elite International Music Competition et au American Protégé International Music Talent Competition ce printemps à l’âge de 3 ans.

Le récital des gagnants devait avoir lieu dans la célèbre salle de concert de New York en novembre, mais la pandémie de coronavirus en cours semble avoir interrompu les plans.

Selon SWNS, les artistes doivent être vaccinés pour jouer au Carnegie Hall.

Malheureusement pour Brigitte, seuls les vaccins COVID-19 sont disponibles pour les enfants de 12 ans et plus à l’heure actuelle, tandis que les sociétés pharmaceutiques travaillent à la mise au point de vaccins pour les groupes d’âge plus jeunes.

Plusieurs groupes de parents, responsables médicaux et éducateurs ont exhorté la FDA à accélérer la recherche et l’approbation de vaccins pédiatriques supplémentaires contre le nouveau coronavirus alors que les enfants de moins de 12 ans retournent à l’école tandis que la variante Delta continue de se propager aux États-Unis

Les représentants de Carnegie Hall n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Brigitte Xie, 4 ans, ne pourra pas se produire au Carnegie Hall cette année en raison des exigences actuelles en matière de vaccin contre les coronavirus qui sont requises pour tous les artistes. Il n’existe actuellement aucun vaccin pour les enfants de moins de 12 ans. (SWNS)

La performance de Brigitte a été reprogrammée pour novembre 2022, selon SWNS.

L’enfant d’âge préscolaire a commencé à apprendre à jouer du piano lorsque la pandémie a commencé. En six mois, Brigitte a appris à lire des partitions et a pu interpréter des œuvres de Beethoven et de Mozart.

Son professeur, Felicia Feng Zhang – la fondatrice de All Talent Academy, a déclaré à Fox News en juin que Brigitte avait reçu une note d’honneur de première classe du Royal Conservatory of Music Exam Level 1. Zhang a déclaré que Brigitte est probablement la plus jeune personne à passer ce troisième. examen de niveau.

Brigitte Xie pourra, espérons-le, se produire au récital des gagnants reprogrammé au Carnegie Hall en 2022. En attendant, elle a ajouté d’autres réalisations à son nom, a déclaré son professeur Felicia Zhang à Fox News. (SWNS)

“Dans cet examen: elle doit jouer trois pièces de mémoire, deux pièces lire de la musique, les exigences techniques dans les gammes majeures et mineures, l’entraînement de l’oreille, la lecture à vue, le battement rythmique, l’écoute et la lecture, etc.” Zhang a expliqué dans un e-mail à l’époque. “Elle a passé l’examen via Zoom avec le juge.”

Zhang a poursuivi : « J’ai enseigné à des enfants de 2,5 ans et plus. Brigitte est également considérée [one of] la plus jeune, puisqu’elle a commencé son cours de piano quelques mois seulement après [third birthday].”

Brigitte a eu 4 ans le 19 juin. Elle pourra, espérons-le, faire ses débuts au Carnegie Hall l’année prochaine à l’âge de 5 ans.