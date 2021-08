Les débuts en direct de Cream, dans la maison de la soul du nord

L’histoire enregistre les débuts officiels en direct de Crème en 1966 lors du sixième Festival national de jazz et de blues à Windsor. Mais la première performance live du trio était une affaire de dernière minute et discrète deux jours plus tôt, dans un club devenu synonyme de musique Northern Soul.

Dans la nuit du vendredi 29 juillet 1966, l’Angleterre était en proie aux attentes, attendant nerveusement le plus grand match de football national que le pays ait jamais connu, alors que les footballeurs du pays se préparaient à affronter l’Allemagne de l’Ouest en finale de la Coupe du monde l’après-midi suivant. .

Écossais Jack Bruce aurait été excusé d’un certain désintérêt pour cet événement. Mais après que la star de la soul Joe Tex se soit retirée de ses fiançailles au Twisted Wheel de Manchester, Bruce, Eric Clapton, et Boulangerie au gingembre se sont soudainement retrouvés conduits vers le nord ce vendredi-là, dans une Austin Westminster noire conduite par l’ami de Clapton, le claviériste Ben Palmer.

“Ce n’était pas annoncé”

« Il s’appelait juste Cream. Ce n’était pas annoncé », s’est souvenu plus tard Bruce. « Quelqu’un s’était retiré du concert et nous avons pris le concert comme pratique la veille du festival de jazz de Windsor. C’était notre premier concert officiel.

The Twisted Wheel était auparavant une salle de rythme et de blues à Brazennose Street, où les petits visages ont fait leurs débuts en direct et les Hollies ont joué une résidence. John Lee Hooker y a joué, tout comme les Cyril Davies All-Stars en 1964, juste après la mort de Davies et avec un jeune Rod Stewart en remorque.

Tête crème pour Whitworth Street

Après une soirée de clôture à Brazennose Street avec John Mayall‘s Bluesbreakers, le club a déménagé à Whitworth Street en 1965, avec un concert d’ouverture du Spencer Davis Group. Cet été 1966, la Twisted Wheel devint le théâtre de la première apparition d’un nouveau trio qui s’était officiellement formé quelques semaines auparavant.

Les trois membres du groupe avaient déjà joué de la Twisted Wheel, Bruce et Clapton avec Mayall, Bruce également avec Manfred Mann et Baker avec la Graham Bond Organisation. Cream a rapidement conclu un accord avec RSO de Robert Stigwood et, en octobre, sortait son premier single « Wrapping Paper », devant Fresh Cream. premier album en décembre.

Mais tout a commencé dans ce décor moite de Northern Soul, pour une foule qui ne savait pas trop qui était Cream. Ils ont joué “Crossroads”, “I’m So Glad” et “Spoonful”, ainsi que l’instrumental “Toad” et “Traintime” de Bruce.

« Je suis allé au pub le plus proche »

Palmer a rappelé plus tard: «J’ai garé la voiture à l’arrière du club et Eric, Jack et Ginger sont entrés. Je suis allé au pub le plus proche. Je pensais leur donner une heure et revenir pour voir comment ils sonnaient. J’y suis retourné une heure plus tard et tous les amplis étaient encore dans la voiture.

“Ginger a dit:” Vous êtes parti depuis longtemps. Est-ce que tout est prêt ?’ Je lui ai demandé de quoi il parlait. J’ai dit que je n’avais pas mis longtemps, juste pour boire un verre. “Mais c’est toi le foutu roadie”, cria Ginger. « Vous êtes censé installer notre équipement ! » Je lui ai dit que je ne savais pas comment faire. Je m’attendais à un cinq dans ma poche pour les conduire, et “à la semaine prochaine”.

