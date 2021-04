Pour commémorer ce qui aurait été Ronnie Lane’s 75e anniversaire (1er avril 1946), UMC a annoncé la réédition du premier album solo de Lane en 1974, Anymore For Anymore, le 7 mai. L’album sera disponible sur vinyle pour la première fois depuis plus de 30 ans.

Anymore For Anymore a été nouvellement masterisé aux Abbey Road Studios, pressé sur du vinyle de 180 g et est logé dans une pochette reproduisant les illustrations distinctives originales. Une nouvelle pochette intérieure comprend des photos rares et les paroles des chansons originales de Ronnie et le package comprend une reproduction de l’affiche promotionnelle de l’album original avec un code de téléchargement.

De nombreux fans connaissent Ronnie Lane pour son célèbre auteur-compositeur avec ses deux groupes précédents, Small Faces et The Faces. Il est le génie derrière des chansons emblématiques telles que «Ooh La La», «Itchycoo Park», «All Or Nothing», «Tin Soldier», «Annie» et «Debris». Cependant, après s’être fatigué du monde du rock and roll qui était venu engloutir et consommer les deux groupes, Lane a décidé de se lancer en solo, laissant derrière l’East End de Londres et emmenant sa famille et ses amis musiciens avec lui pour une nouvelle vie dans le pays.

Initialement sorti en juillet 1974 et enregistré dans sa ferme nouvellement acquise « Fishpool » au Pays de Galles, Anymore For Anymore a vu la musique de Ronnie embrasser le country, le folk, le bluegrass, le music-hall, la soul et le rythme et le blues pour un effet envoûtant. L’album a atteint le n ° 48 sur le classement des albums britanniques, tandis que le single «The Poacher» a culminé au n ° 36. Malgré sa position modeste dans les charts, l’album a pris de l’ampleur depuis sa sortie.

Largement considéré comme sa meilleure sortie solo, et soutenu par Pete Townshend, Noel & Liam Gallagher, Paul Weller et Jimmy Page, c’est un album désormais reconnu comme un «incontournable» pour tout amateur de musique sérieux, reconnu comme l’un des les grands records artistiques des années 1970.

Anymore For Anymore sort le 7 mai et peut être précommandé ici.

Anymore For Anymore Track List

1. Amour insouciant

2. Ne pleure pas pour moi

3. Au revoir et au revoir (va voir le roi)

4. Bas de soie

5. Le braconnier

6. Rouler sur bébé

7. Dites à tout le monde

8. Le dernier vol d’Amelia Earhart

9. Anymore For Anymore

10. Seulement un oiseau dans une cage dorée

11. Poulet câblé