Les débuts étonnants de James Taylor

James Vernon Taylor étonnant premier album, enregistré sur quatre mois à l’automne 1968, intervient à un moment critique de la vie du chanteur. James Taylor, qui n’avait que 20 ans, était déjà passé par là : il avait été soigné à l’hôpital pour une dépression sévère, puis avait développé une dépendance à l’héroïne qui a finalement obligé ses parents à payer pour qu’il déménage en Angleterre pour l’aider à se rétablir et se concentrer sur la musique.

Le nouveau départ a fonctionné. La chance a également joué son rôle, car c’est à Londres qu’il a rencontré Peter Asher – un chanteur qui avait eu un tube pop vendu à un million de dollars dans le cadre du duo Peter And Gordon – alors à la tête d’A&R pour Apple, la maison de disques en plein essor des Beatles.

Écoutez le premier album éponyme de James Taylor sur Apple Music et Spotify.

Asher était le frère de Paul MccartneyJane, la petite-amie de l’époque, et connaissait suffisamment la star pour persuader le célèbre auteur-compositeur (et confrère des Beatles, George Harrison) pour écouter une bande démo de « Something In The Way She Moves ». Ils étaient captivés. Lors d’une audition officielle, Taylor a joué la même chanson (« C’était la meilleure que j’avais à l’époque », a-t-il dit), plaisantant en disant qu’Asher « heureusement ne m’en a parlé qu’une heure avant que cela n’arrive… Je n’aurais pas dormi une semaine s’il y avait eu une semaine à l’avance.

McCartney et Harrison ont proposé un accord lucratif à l’auteur-compositeur-interprète inconnu. James Taylor était la première sortie de la société d’un artiste non britannique. Ils étaient sûrs d’avoir signé quelqu’un de spécial. Les Beatles enregistraient « L’album blanc » dans les mêmes studios Trident dans le célèbre quartier de Soho à Londres, mais McCartney a trouvé le temps de jouer de la basse sur « Carolina In My Mind » et Harrison a chanté les chœurs sur ce chef-d’œuvre discret.

James Taylor avait commencé à écrire la chanson pendant des vacances sur « une île méditerranéenne primitive » quand il « ne pouvait pas secouer » le désir de rentrer chez lui. Il l’a terminé dans l’appartement londonien d’Asher sur Marylebone High Street, alors qu’il explorait son mal du pays pour sa maison d’enfance, sa famille et même son chien. « J’ai réalisé à quel point j’étais chanceux d’écouter les playbacks des Beatles et de regarder leur processus en studio », a déclaré Taylor. «Mais en même temps que j’étais entouré de cet hôte sacré de mes idoles absolues, ma maison en Caroline du Nord me manquait. Cela a capturé ce sentiment d’être appelé dans un autre endroit.

La musique est également magnifique, et Taylor – un musicien qui est toujours précis sur les lignes de basse de ses chansons – a déclaré qu’il avait écrit la partie de McCartney pour apprendre « comme un simple tableau de ceinture biblique avec des symboles d’accord ».

« Night Owl » était une autre chanson inspirée par le lieu – cette fois le Night Owl Café à Greenwich Village à New York, où Taylor et son premier groupe, The Flying Machine, se produisaient souvent ; l’ancien membre du groupe Joel « Bishop » O’Brien a fourni la batterie de James Taylor.

« Carolina In My Mind » est l’une des 12 chansons de l’album original, qui comprenait une orchestration de The Aeolian Quartet et Amici String Quartet sous la direction de l’arrangeur Richard Hewson, qui jouait également du basson et du hautbois. L’excellent harpiste était Skaila Kanga. Il y avait des liens musicaux avec de nombreux morceaux, y compris une version tronquée de « Greensleeves » – arrangée et jouée par Taylor.

« Something In The Way She Moves » aurait inspiré « Something » de Harrison et Taylor a dit aimablement : « Toute la musique est empruntée à d’autres musiques, alors je l’ai complètement laissé passer. J’ai haussé un sourcil ici et là, mais quand les gens présumaient que j’avais volé ma chanson à la sienne, je ne peux pas rester immobile pour ça.

D’autres chansons qui ont montré le talent naissant de l’écriture de chansons de Taylor incluent « Don’t Talk Now », « Sunshine », « Brighten Your Night With My Day » et « Rainy Day Man », qui a été co-écrit avec Zachary Wiesner. « Circle Round the Sun » est un morceau basé sur le blues qui a ses origines dans les années 20 et une chanson de Blind Lemon Jefferson, tandis que « Knocking ‘Round The Zoo » est une puissante chanson autobiographique sur son séjour dans un hôpital psychiatrique.

La couverture de l’album montre une Taylor légèrement débraillée se prélassant sur le sol en costume, cravate et bretelles. Il a ensuite plaisanté en disant que c’était à une époque où il ressemblait à « Joni Mitchell avec une moustache.

L’album n’a pas atteint au départ les ventes qu’il méritait, n’atteignant que la 62e place des charts Billboard. Il est sorti au Royaume-Uni en décembre 1968 et aux États-Unis deux mois plus tard, mais il y a eu des problèmes de marketing et de publicité. Taylor, dont les problèmes de drogue avaient refait surface, était de retour en cure de désintoxication et incapable de faire de la publicité.

Il s’est à nouveau ressaisi et son étoile a commencé à monter après ses débuts en solo dans l’influente discothèque Troubadour à Los Angeles au début de 1969. Cependant, cette année-là, il a eu un terrible accident de moto. Il s’est cassé les deux mains et les deux pieds et n’a pas pu jouer pendant des mois.

Cela lui a donné beaucoup de temps pour réfléchir. « Dès que je suis sorti de tous ces castings, j’ai eu beaucoup d’énergie », a-t-il rappelé plus tard. Un Taylor revitalisé est devenu l’un des auteurs-compositeurs-interprètes phares des années 70 (« Fire And Rain », « Millworker » et « Walking Man » font partie des dizaines de merveilleuses chansons de James Taylor de cette époque).

Cependant, la rampe de lancement a été cette audition pour les Beatles et son superbe premier album. « C’était comme si quelqu’un avait ouvert une porte », a déclaré Taylor des années plus tard, « et le reste de ma vie était de l’autre côté. »

