Les débuts minables de Russell Westbrook avec les Lakers de Los Angeles

Après avoir confirmé le transfert de Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles la division des opinions était énorme. Certains pensaient que les Californiens ajoutaient enfin une troisième épée pour composer un véritable Big-Trois avec trois étoiles de la ligue, tandis que d’autres ont qualifié le mouvement de grossière erreur.

Pour l’instant, le peu de temps où l’on a pu évaluer l’arrivée du meneur de jeu américain au Centre Staples est clairement d’accord avec les secondes. La pré-saison des anciens Wizards de Washington a été très, très mauvaise, mais ses débuts officiels en tant que joueur des Los Angeles Lakers ont été encore plus inquiétants.

Au-delà de la défaite de l’équipe à domicile contre les Golden State Warriors, les chiffres individuels de Russell Westbrook étaient vraiment préoccupants et ont commencé à générer encore plus de courants d’opinion contre le niveau MVP.

Ses mauvais débuts

Le meneur des Lakers est passé à 8 points, 4 rebonds et 4 passes décisives, loin du triple-double qu’il a réalisé tant de fois en NBA. Mais, en plus, le meneur a ajouté 4 défaites, n’a marqué aucun des 4 tirs à 3 points qu’il a lancés, il a raté 7 paniers au total et avec lui sur la piste, les Lakers ont ajouté -23.

Tant pis cette première rencontre de Russell Westbrook avec les Lakers de Los Angeles a été que des voix autorisées de la franchise californienne comme Shaquille O’neal Ils ont commencé à jeter des bâtons sur la toute nouvelle signature cet été chez Staples : « Il est clairement derrière les autres. C’est un joueur de RPG intéressant, mais sans plus. Il y a d’abord LeBron James, puis Anthony Davis et enfin Russell Westbrook. »

L’ancien Oklahoma City Thunder et Houston Rockets pourra-t-il inverser cette situation ou vérifiera-t-il son déclin évident de forme?