Les débuts musicaux d’Axel Llunas dans ‘Luis Miguel, la série’

Dans une interview accordée à ABC TV Paraguay, il a avoué qu’avant de participer à Luis Miguel, la série Je rêvais déjà d’être acteur. «Avant, je voulais déjà être acteur et je prenais des cours de théâtre. Je disais à mon père: ‘As-tu un projet?’ Et il m’a parlé de Netflix. J’y vais et c’est à mon tour et ils me choisissent et je suis super surpris, j’étais sur le point de pleurer. “

Axel Il a dit que pour le personnage, ils lui ont coupé les cheveux et les ont assombris. Le garçon a également expliqué que ses camarades de classe Juanpa Zurita Oui Diego Boneta Ils l’ont aidé dans les scènes: «Ils sont déjà plus professionnels et ils m’ont dit ‘Vas-y doucement, rien ne se passe, ce sont des caméras, ils ne vont pas te manger. Nous sommes ici'”.

Les premiers jours, souviens-toi Axel, Il était très nerveux et effrayé par les caméras, mais au fil du temps, il s’est habitué à la dynamique du plateau. “C’est comme une surprise parce que je le vois là-bas à la télé et c’est comme” Wow, après tant d’efforts, après avoir passé un an à l’enregistrer, ça sort. ” C’est un peu bizarre de se voir. “