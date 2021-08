Les débuts officiels de la production des Beach Boys de Brian Wilson

in

Les garçons de la plage a attrapé une vague et l’a montée dans le Top 10 américain pour la première fois en mai 1963, lorsque “Surfin’ USA” a atteint la troisième place. Après un précédent single dans le Top 20 avec “Surfin’ Safari”, l’adaptation de Brian Wilson de Chuck BerryLa mélodie de ‘s a vraiment établi le groupe en tant que noms nationaux. Mais le choix de la suite single allait être crucial.

En août, après quelques singles co-écrits avec Mike Love, il était temps pour Brian d’obtenir son premier crédit en tant qu’auteur solo, et pour la première fois en tant que producteur, sur un tube des Beach Boys. C’est arrivé avec la première chanson qu’il ait jamais inventée. Écrit en 1961, alors que Wilson n’avait que 19 ans, il montrait le côté tendre de ce jeune homme remarquable, aujourd’hui âgé de 21 ans, et la maîtrise de tout le groupe des harmonies sophistiquées. C’était la romantique “Surfer Girl” et elle a fait ses débuts dans les charts américains le 3 août 1963.

La chanson avait été enregistrée par Brian et l’ingénieur Chuck Britz au Western Recorders Studio en juin, quelque 16 mois après le premier effort en studio des Beach Boys. « Surfer Girl » a été inspiré par la mélodie similaire « Quand vous voulez une étoile », du classique de Walt Disney Pinocchio de 1940.

Surfer rapidement dans le Top 10

Toutes les craintes concernant les compétences d’écriture formatrices de Wilson ont rapidement disparu. Soutenu par un autre grand numéro des Beach Boys, “Little Deuce Coupe” (écrit par Brian avec Roger Christian), “Surfer Girl” a fait une ascension rapide du Hot 100. Il est entré au n ° 85, la semaine où Jan & Dean est tombé de la position n ° 1 avec un autre hymne californien par excellence, “Surf City”. Cela a été co-écrit par Brian avec Jan Berry du duo.

“Surfer Girl” n’a ensuite mis que deux semaines pour figurer dans le Top 40, atteignant les 49e et 28e places. Cet hymne à l’amour estival a atteint son apogée au moment où l’école reprenait, passant deux semaines au n°7 en septembre. Comme pour la plupart des singles du groupe des années 1960, la face B a été un succès à part entière. “Little Deuce Coupé” a été répertorié séparément sur le Hot 100 deux semaines après les débuts de “Surfer Girl” et a atteint la 15e place.

