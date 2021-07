Les débuts stellaires de Facundo Pellistri avec United rendent les fans fous

19/07/2021

Le à 18h00 CEST

Jordi Pozo

Malgré l’arrivée imminente de Jadon Sancho à Manchester, les supporters du club anglais se frottent les mains avec le débuts de sa star émergente : Facundo Pellistri. L’extrême uruguayen, de seulement 19 ans, a impressionné les fans “rouges” avec un superbe but lors de la victoire “rouge” 2-1 sur Derby County et même à son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qui a souligné la performance de son joueur en fin de match.

«Je pense qu’il était très bon, et en plus de cela, il a marqué un but. La passe précédente de Shola (Shoretire) était bonne, mais la première touche (de Facundo) était excellente. Je pense que ces pièces montrent à quoi il ressemble sur le terrain. C’est un footballeur difficile à affronter en tête-à-tête, et je suis très content de lui & rdquor;, a déclaré le sélectionneur norvégien.

Les débuts de l’ex de Peñarol grandement excité les fans de Manchester United, qui est venu le comparer par sa façon de jouer avec le joueur du Barça, Leo Messi. Pellistri, bien qu’il soit droitier, présente des similitudes avec le capitaine de Barcelone en raison de sa petite taille, de son tête-à-tête et de sa conduite imparable.

Pellistri était en mode Messi 🙌🏾🔥 https://t.co/L0HVMPSSd7 – Kennedy Kimani (@KennedyKimani_) 19 juillet 2021

Facundo Pellistri est déjà une connaissance de notre ligue après prêt de la saison dernière au Deportivo Alavés, avec qui il a disputé 12 matches de championnat depuis son arrivée en janvier. Solskjaer a souligné après le dernier match que l’avenir à court terme de l’Uruguayen est de revenir en prêt. «Je le vois repartir en prêt, car il y a eu beaucoup d’intérêt. Je pense que ça va être le mieux pour lui, donc nous allons probablement y aller.