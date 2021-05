Les débuts subversifs du beau sud

Ils disent de ne pas mordre la main qui vous nourrit et pourtant Paul Heaton et son groupe britannique The Beautiful South ont construit leur ancrage musical comme l’un des plus grands talents et des plus grands dissidents de la musique pop. Avec un talent pour marier des crochets mélodiques avec un lyrisme ironique parfois tordu, la séquence subversive de The Beautiful South n’était évidente qu’après que vous ayez réalisé ce que vous chantiez. Lors de leurs débuts en 1989, Welcome To The Beautiful South, ils ont fait leur introduction au monde comme une nouvelle race d’indie-pop enjouée avec du mordant.

Mais cette formule gagnante de lyrisme pointu formulé dans des mélodies pop éclatantes a vraiment commencé avec le groupe pop-soul des années 80, The Housemartins, où l’auteur-compositeur-interprète Paul Heaton et le chanteur devenu batteur David Hemingway ont transformé leurs observations sociétales en succès pop contagieux sur leur 1986. premier album, London 0 Hull 4, avec le single «Happy Hour». Puis en 1988, au plus fort de leur popularité, le groupe s’est séparé et Heaton et Hemingway ont changé leur vision de la pop garage à Top Of The Pops. Avec une nouvelle formation composée de l’ancien roadie de Housemartins, du bassiste Sean Welch, de l’ancien membre du groupe Velvetones d’Hemingway, du guitariste et co-auteur-compositeur Dave Rotheray et du batteur Dave Stead, le groupe était prêt à faire son entrée.

Une séquence comique sombre

Même si vous étiez pris au dépourvu par les harmonies chantantes et les refrains claquants des doigts, le couverture controversée fait allusion à la séquence comique sombre qui allait devenir la ligne directe du groupe. Conçue par l’artiste Jan Saudek, la couverture représentait une femme avec un pistolet dans la bouche et une autre avec un homme fumant, ce qui a été interdit par la chaîne de vente au détail américaine Woolworths, ce qui a donné lieu à une couverture alternative avec un ours en peluche inoffensif.

Welcome To The Beautiful South ne suit pas un récit linéaire, mais est mieux représenté par les deux chansons qui terminent l’album. De Willie Nelson«Sad Songs and Waltzes» à «You’re So Vain» de Carly Simon, les auteurs-compositeurs tournent le chagrin en disques d’or et au prix des relations depuis des millénaires, mais jamais la nature exploitante de cet arrangement n’a été aussi purement distillée comme «Song For Whoever». La parodie hilarante de Heaton d’un auteur-compositeur qui ne se souvient plus du nom de ses amants est livrée dans un si beau timbre, l’aiguillon de la critique est presque manqué. «Profondément si profond, Le numéro un que j’espère récolter / Dépend des larmes que tu pleures, Alors pleure, pleure amoureuse» est l’antithèse du typique chanson avec le nom d’une fille en eux et pourtant il a atteint le n ° 2 dans les charts britanniques.

Politique socialiste avec harmonies évangéliques

L’intégralité de l’album est un crochet pop après l’autre, fusionnant la politique socialiste de Heaton avec des harmonies gospel et une interaction vocale intelligente, en particulier sur leur deuxième single, «You Keep It All In», qui mettait en vedette la chanteuse nord-irlandaise Briana Corrigan en tant que chanteuse invitée et plus tard membre du groupe à plein temps. Fidèle à son habitude, la chanson a associé un instrumental jazz-pop des années 60 avec des paroles autour d’une relation profondément dysfonctionnelle que vous pourriez siffler, faisant ainsi craquer les charts britanniques et américains au n ° 8 du classement des singles et au n ° 19 du classement alternatif de Billboard. , respectivement. Ce combat vocal ne serait que l’un des nombreux qui caractériseraient le catalogue de The Beautiful South.

Heaton, avec sa voix évanouie et sa prestation fervente, a établi des comparaisons avec tout le monde, du chanteur de Fine Young Cannibals Roland Gift à Morrissey, mais il a déclaré à la publication britannique Louder Than War qu’il avait basé son style de chant sur David Bowie‘s Hunky Dory, où «la voix de Bowie est plus douce et plus aventureuse ici que sur ses albums plus lyriques des années 80 et plus haut.

En dehors des limites de l’âme du nord

Aventureux pour être sûr, Heaton et le reste du «Sud» se sont aventurés en dehors des limites de la soul du nord, avec l’inclusion de jazz-beats, de mélodies de piano sophistiquées et de guitares New Wave pour créer le son de The Beautiful South qui durerait depuis près de 20 ans. Alors que le lyrisme original était leur raison d’être, ils n’avaient pas peur de faire une reprise inattendue, en particulier leur interprétation brillante du tube R&B des années 80 «Girlfriend» de Cailloux. «Je vais naviguer sur ce navire seul» lance une autre courbe, avec Heaton dans un rare moment de vulnérabilité montre enfin une faille dans son armure sur cette ballade mélancolique.

Avec les suspects habituels dans son réticule: l’alcoolisme (“Woman In The Wall”), l’industrie de la musique (“Straight At 37”) et les politiciens (“Oh Blackpool”), Heaton tourne son stylo sur le public sur le grand, avant-dernier morceau «Love Is…» demandant au fan de musique insaisissable: «Dans vingt-cinq ans, viendrez-vous à ma crémation?»

Cela fait plus de 25 ans et dix albums plus tard et The Beautiful South est toujours un nom familier au Royaume-Uni, avec la statistique souvent rappelée qu’un ménage britannique sur sept possède une copie de Carry on up the Charts: The Best of The Beau Sud depuis qu’il est passé cinq fois platine.

