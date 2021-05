Les débuts tièdes de la réalisation de David Oyelowo ⋆ .

Le Times s’est engagé à revoir les sorties de films en salles pendant la pandémie COVID-19. Parce que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité telles que décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les responsables locaux de la santé.

Pour son premier long métrage à titre de réalisateur, l’acteur britannique David Oyelowo, travaillant sur le scénario d’Emily A. Needell, s’est lancé dans une aventure fantastique alimentée par des tribulations du monde réel. Le résultat final, «The Water Man», bien que pas tout à fait sans grâce, enregistre comme toniquement disjoint et finalement sans importance en dépit de sa distribution en étoile.

Nouveau dans une petite ville américaine, Gunner (Lonnie Chavis), un adolescent imaginatif travaillant sur un roman graphique intrigant, apprend que sa mère (une magnifique Rosario Dawson) lutte contre la leucémie. Amos, le patriarche militaire de la famille (Oyelowo dans un rôle adéquat), trouve les intérêts de son fils étranges, donc leur communication en souffre.

Entrez dans le personnage d’Alfred Molina, l’excentrique local, racontant à Gunner la légende de l’immortel Water Man dans une séquence animée dessinée à la main – de loin le passage le plus mémorable du film – et l’inspirant à rechercher l’alchimie de la figure fantomatique dans le désert pour sauver son bien-aimé. Alors qu’il rejoint la vagabonde Jo (Amiah Miller), les intentions du conte s’écroulent et brûlent quelque part le long de la route entre «Stranger Things» et un titre d’Amblin.

Lonnie Chavis et Rosario Dawson dans le film «The Water Man».

(Karen Ballard / RLJE Films)

Le jeu brutal de la jeune distribution et le dialogue éculé de Needell démasquent davantage le manque d’émerveillement visuel et de cohésion narrative du film. En toute honnêteté, son traitement honnête de la maltraitance des enfants et de la mort prématurée en tant que moteurs de l’intrigue évite à l’épreuve d’être totalement générique, bien que l’équilibre émotionnel lui échappe.

L’impact cumulatif de toutes les relations est tiède, et mis à part les fioritures animées, il y a peu de touches esthétiques notables. Même l’épée que porte Gunner, que son père a obtenue lorsqu’il était en poste au Japon, se lit comme un accessoire forcé pour ajouter une touche de saveur épique au voyage de ce héros. Les limites de la valeur de production sont également mises en évidence dans les scènes les plus fantaisistes.

Aucune autre validation des prouesses d’acteur d’Oyelowo n’est requise, mais dans cette nouvelle position, appelant les plans derrière la caméra, il s’est perdu dans la forêt de l’écriture inégale sur le chemin du succès. Mission perfide, «The Water Man» présente suffisamment de doublures argentées dans son ambition pour mériter un deuxième essai.

‘L’homme de l’eau’

Noté: PG, pour le contenu thématique, les images effrayantes, le péril et un peu de langage

Temps d’exécution: 1 heure, 32 minutes

En jouant: Commence le 7 mai en version générale où les cinémas sont ouverts

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));