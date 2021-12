Les décaissements de CreditAccess Grameen en novembre atteignent les niveaux d’avant Covid

La tendance à la hausse des décaissements est conforme à la croissance globale du secteur de la microfinance.

CreditAccess Grameen a déclaré jeudi que ses décaissements consolidés avaient atteint des niveaux pré-Covid de 1 505 crores de Rs en novembre, augmentant la taille globale du portefeuille de prêts de 18% sur une base annuelle à 14 071 crores de Rs. Le prêteur de microfinance avait signalé ses décaissements d’octobre à 1 371 crores de roupies.

La tendance à la hausse des décaissements est conforme à la croissance globale du secteur de la microfinance. Selon un rapport du Microfinance Institutions Network publié mercredi, les sociétés de financement non bancaires et les institutions de microfinance ont déboursé 19 672 crores de roupies pour le trimestre clos en septembre, soit plus du double par rapport à la période correspondante de l’année dernière.

Donnant des mises à jour commerciales clés, CreditAccess Grameen a déclaré que son efficacité de recouvrement en novembre était stable à 94,3%, hors arriérés. Les collectes sont restées stables malgré une brève période de festivités et des pluies inhabituelles dans le Tamil Nadu et le Karnataka, a-t-il indiqué.

Sur le front de la qualité des actifs, son portefeuille à risque au-delà de 90 jours, qui indique le pourcentage du total des prêts en souffrance depuis plus de 90 jours, s’établit à 5,6% en novembre, contre 5,5% en octobre. La qualité des actifs de sa filiale Madura Micro Finance (MMFL) s’est toutefois détériorée, les prêts en souffrance depuis 90 jours passant à 9,3 % en novembre contre 8,7 % en octobre. La qualité des actifs de MMFL devrait s’améliorer dans les mois à venir, a déclaré CreditAccess Grameen.

Le réseau consolidé d’agences de la société est passé à 1 575 en novembre et le prêteur a ajouté 59 930 nouveaux emprunteurs au cours du mois. Le taux d’ajout de nouveaux emprunteurs devrait augmenter en raison de l’élargissement du réseau de succursales, a indiqué la société.

