Les décès de Covid-19 dans le monde ont dépassé les 3 millions

Imaginez que tous ceux qui vivent à Chicago sont morts d’une maladie mortelle. Le monde a franchi ce sombre jalon samedi, selon le traqueur Johns Hopkins Covid-19, qui a officiellement enregistré 3 millions de décès de Covid-19 dans le monde – environ 300000 personnes de plus que tous les habitants actuels de Windy City.

Le nombre survient alors que certains gouvernements ont commencé à intensifier les vaccinations tout en se battant simultanément contre les épidémies de plusieurs variantes du virus. Comme certains commencent peut-être à sentir la fin de la pandémie, le virus continue de se propager à un rythme alarmant dans le monde.

À l’échelle mondiale, de nouvelles infections sont en hausse récemment, selon l’Associated Press, avec en moyenne plus de 700 000 cas et 12 000 décès par jour.

«Ce n’est pas la situation que nous voulons être dans 16 mois de pandémie, où nous avons fait leurs preuves de mesures de contrôle», a déclaré à l’AP Maria Van Kerkhove, l’une des dirigeantes du Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Le bilan des morts s’accélère, alors que le monde a dépassé 2 millions de morts il y a à peine deux mois. Le Brésil est une valeur aberrante pour son taux de mortalité Covid-19, représentant environ 3000 décès par jour, soit environ un quart du nombre de décès quotidien mondial. Le taux de mortalité alarmant du pays peut en grande partie être attribué à la réponse tiède du président Jair Bolsonaro et de la réponse tiède de son ministère de la Santé au virus. Le président brésilien s’est toujours opposé aux verrouillages et n’a accepté que récemment les vaccins comme moyen de lutter contre la pandémie.

Aux États-Unis, le taux de vaccination continue de croître, avec 206 millions de doses administrées samedi, selon un rapport de Bloomberg. Mais alors que les pays plus riches envisagent peut-être une fin de la pandémie facilitée par la vaccination, les régions les moins favorisées économiquement ont été laissées en attente.

Les pays vaccinent, mais à des rythmes différents

Les vaccins sont administrés dans environ 190 pays à travers le monde, mais certains, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, sont bien en avance sur les pays moins développés. Sur les 700 millions de piqûres administrées dans le monde, 87% sont allées dans des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, selon les commentaires du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vendredi dernier.

«En moyenne dans les pays à revenu élevé, près d’une personne sur quatre a reçu un vaccin Covid-19», a-t-il déclaré lors d’un point de presse. «Dans les pays à faible revenu, c’est un sur plus de 500.»

Alors que les États-Unis et certains pays d’Europe occidentale ont bien engagé des programmes de vaccination, les sociétés pharmaceutiques américaines mènent une bataille pour préserver le plus longtemps possible les droits de propriété intellectuelle sur leurs formules de vaccins. Cela signifie que des vaccins génériques moins chers ne sont pas encore disponibles pour une fabrication généralisée dans les pays moins développés.

En février, l’Inde et l’Afrique du Sud ont lancé un appel à l’Organisation mondiale du commerce pour qu’elle émette une dérogation à la propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19 qui faciliterait une production plus généralisée des vaccins. Cette décision, cependant, a été bloquée par les pays occidentaux plus riches, qui ont fait valoir qu’elle étoufferait l’innovation.

Récemment, 10 sénateurs démocrates et progressistes ont écrit une lettre au président Joe Biden, lui demandant de faire pression sur l’OMC pour assouplir les règles de propriété intellectuelle des vaccins Covid-19. «En termes simples, nous devons rendre les vaccins, les tests et les traitements accessibles partout si nous voulons écraser le virus n’importe où», lit-on dans la lettre.

Bien que Biden n’ait pas encore pris de décision dans un sens ou dans l’autre, la Maison Blanche a déclaré qu’elle étudiait la question.

Entre-temps, les variantes continuent de se propager et les responsables de la santé américains s’inquiètent d’une récente baisse des tests, ce qui est essentiel pour détecter de nouvelles variantes, alors que de plus en plus d’Américains se tournent vers la vaccination.

«Je pense que le pilier des tests de la réponse à la pandémie est toujours aussi vital qu’il ne l’a jamais été», a déclaré le mois dernier Joseph Petrosino, président de virologie moléculaire et microbiologie au Baylor College of Medicine, à Umair Irfan de Vox. «Nous devons non seulement tester, mais aussi commencer à identifier les variantes du virus qui se propagent dans une zone donnée.»