Les décès de Covid atteignent leur plus haut niveau depuis mars après l’avertissement de la «plus grande vague d’infections» | Royaume-Uni | Nouvelles

96 autres personnes sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid à 9 heures du matin mardi.

Ce chiffre est le saut quotidien le plus élevé depuis le 24 mars et porte le total à 128 823.

46 558 cas supplémentaires ont également été confirmés.

Cela survient alors que le professeur Andrew Hayward, de l’University College London et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a averti que le pays se dirigeait vers « la plus grande vague d’infection à Covid que nous ayons jamais vue ».

Il a déclaré que si le public n’adoptait pas une approche prudente pour le déverrouillage après la soi-disant journée de la liberté lundi, des « dizaines de milliers » de personnes supplémentaires pourraient mourir.

L’universitaire de l’University College London a déclaré à Sky News: “Nous nous dirigeons vers la plus grande vague d’infection à Covid que nous ayons jamais vue et, même si le vaccin réduira considérablement le nombre de décès et d’hospitalisations, il est toujours probable que nous verrons quelque part dans les quelques dizaines de milliers de morts même si l’on est prudent.

“Et cela pourrait passer à des dizaines de milliers de décès moyens et élevés si nous revenions simplement à une activité normale.

“Je pense donc que rester prudent est vraiment un élément clé dans ce déverrouillage des restrictions légales.”

Lors d’une conférence de presse de son auto-isolement de Checkers lundi, Boris Johnson a défendu le calendrier de la levée des restrictions de verrouillage de l’Angleterre malgré la flambée des cas.

Le Premier ministre a fait valoir que ne pas ouvrir maintenant, avec le “coupe-feu” offert par les vacances scolaires, signifiait le risque de conditions encore plus difficiles en hiver.

Johnson a déclaré: “Il arrive un moment après que tant de personnes aient été vaccinées, où de nouvelles restrictions n’empêchent plus les hospitalisations et les décès mais retardent simplement l’inévitable.

« Alors il faut se poser la question : sinon maintenant, quand ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait toujours promettre que la feuille de route des restrictions serait irréversible, le Premier ministre a déclaré que c’était “l’espoir”.

Il a déclaré: “La feuille de route est, nous l’espérons, irréversible. Je pense l’avoir dit dès le départ.

“Mais nous ne pouvons pas garantir cela, quelque chose pourrait évidemment arriver qui change nos calculs, et nous devons être humbles face à la nature.

“Il pourrait y avoir un nouveau mutant, une nouvelle variante du virus auquel nous devons réagir d’une manière particulière, j’ai toujours été très clair à ce sujet.

“La seule façon de rendre la feuille de route irréversible est de continuer à être prudent.

“Et j’en ai peur, c’est pourquoi nous devons continuer avec les mesures que nous sommes.”

