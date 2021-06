Les décès de Covid au Royaume-Uni atteignent leur plus haut niveau depuis avril alors qu’une nouvelle variante éclate – les craintes de verrouillage | Royaume-Uni | Nouvelles

Sir Patrick Vallance : COVID-19 sera avec nous pour toujours

Lundi, le Royaume-Uni a signalé 10 633 cas et cinq décès. Le nombre d’infections d’aujourd’hui est le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis la mi-février et survient alors que les craintes de la variante Delta de Covid augmentent. La variante détectée pour la première fois en Inde est devenue la souche dominante en Angleterre. L’augmentation des infections et des décès précède l’examen de la semaine prochaine des règles de voyage.

Les ministres devraient adopter une approche prudente, mais la liste verte pourrait être élargie pour inclure une poignée de pays européens, selon les analystes.

Le programme de vaccination du Royaume-Uni continue de progresser fortement, 21 080 autres personnes ayant reçu leur première dose hier.

Plus de 43 millions de personnes à travers le pays ont désormais reçu une dose du vaccin Covid, ce qui équivaut à 81,9% de la population totale.

Et ceux qui sont complètement vaccinés, ayant reçu les deux vaccins, ont atteint plus de 31,4 millions.

Les décès de Covid au Royaume-Uni atteignent leur plus haut niveau depuis avril alors qu’une nouvelle variante éclate – craintes de verrouillage (Image: GETTY)

Le PM analysera les données avant de prendre une décision sur l’opportunité d’avancer la Journée de la liberté (Image: GETTY)

Cela signifie que 59,8% de la population britannique est entièrement protégée contre le coronavirus.

Nicola Sturgeon devrait confirmer un retard dans la levée des restrictions en Écosse, mettant la nation en conformité avec le plan de Boris Johnson d’annuler les mesures le 19 juillet.

Hier avait initialement été désigné comme “Freedom Day” en Angleterre, mais le Premier ministre a choisi de repousser la date de quatre semaines en raison de l’augmentation des cas de la variante Delta.

La semaine dernière, le premier ministre écossais a signalé qu’il passerait au niveau zéro – le plus bas du système à cinq niveaux – était susceptible d’être repoussé de trois semaines.

Le Premier ministre pourrait avancer la Journée de la liberté au 5 juillet (Image: GETTY)

Elle s’est également engagée à publier un examen très attendu des règles de distanciation sociale.

Matt Hancock, le ministre de la Santé, a déclaré que les données de Covid semblent encourageantes et suggèrent que le verrouillage de l’Angleterre peut se terminer complètement le 19 juillet comme prévu car une récente augmentation des cas n’entraîne pas de décès.

Plus tôt dans la journée, il a déclaré à la radio BBC: “Nous sommes sur la bonne voie pour l’ouverture le 19 juillet, et nous surveillerons avec vigilance et nous examinerons les données en particulier au début de la semaine prochaine.

“Mais je dirais que les données, au cours de la semaine dernière environ, ont été encourageantes, et surtout en ce qui concerne le nombre de personnes qui meurent, cela reste très, très faible, et cela montre que le vaccin fonctionne.”

Boris Johnson annoncera lundi une révision des règles de voyage (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon s’apprête à annoncer un report de la levée des restrictions (Image: GETTY)

Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, a déclaré qu’il s’entretiendrait avec Mme Sturgeon demain pour discuter de l’interdiction de tous les voyages non essentiels de l’Écosse à Manchester et Salford.

Ses commentaires sont intervenus après que Mme Sturgeon a annoncé vendredi que les voyages non essentiels entre l’Écosse et Manchester et Salford seraient interdits à partir d’hier.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré que les taux de Covid à Manchester et à Salford étaient « particulièrement élevés pour le moment et que ces restrictions visent à minimiser le risque d’exacerber la situation là-bas ou de permettre à davantage de virus de revenir ici en Écosse ».

M. Burnham a accusé le gouvernement dirigé par le SNP d'”hypocrisie”.

Carte des coronavirus du Royaume-Uni (Image: EXPRESS)

Il a tenu une conférence de presse plus tôt dans la journée au cours de laquelle il a déclaré aux journalistes qu’il cherchait une “voie politique” pour sortir du conflit.

Il a expliqué : « Je prévois d’avoir l’occasion d’en discuter avec le Premier ministre demain et nous voudrons évidemment des éclaircissements sur les éléments de la politique qui ne nous sont actuellement pas clairs en termes de critères qui sont utilisés ici, de stratégie de sortie, de processus de levée des restrictions sur les arrondissements touchés.

“Nous voulons simplement rechercher une résolution et une meilleure façon de faire les choses à l’avenir.

“La voie politique est la voie à suivre. C’est évidemment ce que nous chercherions à faire. Mettre en place un meilleur dialogue, de meilleures lignes de communication qui ne sont clairement pas là pour le moment.”

Andy Burnham a dénoncé l’interdiction de voyager de Nicola Sturgeon (Image: GETTY)

Certains scientifiques ont suggéré que les restrictions de verrouillage en Angleterre pourraient être levées le 5 juillet.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré que M. Johnson annoncerait lundi si la “Journée de la liberté” était avancée.

Ils ont déclaré qu’il examinerait les données, y compris les cas, les hospitalisations et les décès, avant la conférence de presse pour voir s’il pouvait avancer cette date.

Le porte-parole a déclaré: “Lundi sera le jour où nous prendrons une décision à ce sujet et nous surveillons de près les données, avant de fournir une mise à jour complète. Nous exposerons très clairement au public la justification de la décision que nous avons prise.