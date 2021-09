Les décès de Covid augmentent alors que les mises à jour en attente des voyages internationaux se profilent: «Défi inattendu» | Sciences | Nouvelles

in

Vendredi, 158 décès liés à Covid ont été signalés au Royaume-Uni alors que le gouvernement a publié les restrictions de voyage mises à jour. La liste orange est désormais fusionnée avec la liste verte car le système de feux de circulation internationaux sera simplifié en Angleterre à partir du 4 octobre.

Avec seulement la liste rouge restante, les personnes complètement vaccinées n’auront pas besoin de passer un test de pré-départ avant de quitter un pays qui ne figure pas sur la liste rouge.

En plus de supprimer la liste orange, le secrétaire aux Transports Grant Shapps a également annoncé que huit pays seraient retirés de la liste rouge le 4 octobre.

Le Pays de Galles a déclaré qu’il suivrait l’Angleterre en retirant la Turquie, le Pakistan, les Maldives, l’Égypte, le Sri Lanka, Oman, le Bangladesh et le Kenya de la liste rouge.

Bien qu’incertain si ces changements seront permanents, un porte-parole de Downing Street a averti que « la pandémie est toujours en cours et il y a toujours la possibilité de défis inattendus, comme l’émergence d’une variante encore plus transmissible ou plus mortelle ».

Un cocktail d’anticorps devrait être proposé aux personnes hospitalisées avec le virus dont le corps lutte pour produire des défenses contre la maladie, selon le gouvernement britannique.

Sajid Javid, secrétaire à la Santé, a déclaré: «Nous avons obtenu un tout nouveau traitement pour nos patients les plus vulnérables dans les hôpitaux du Royaume-Uni et je suis ravi qu’il sauve des vies dès la semaine prochaine.

“Le Royaume-Uni est le leader mondial dans l’identification et le déploiement de médicaments vitaux, en particulier pour Covid-19, et nous poursuivrons notre travail vital pour trouver les meilleurs traitements disponibles pour sauver des vies et protéger le NHS”, a-t-il ajouté.

Ronapreve, co-développé par Roche et Regeneron, est le premier médicament à anticorps neutralisant destiné à lutter contre le Covid qui doit être autorisé par le régulateur britannique des médicaments.

Paul McManus, responsable de Covid chez Roche Products, a déclaré que le cocktail d’anticorps représentait “une étape importante dans la façon dont le NHS est capable de lutter contre cette maladie”.