Les décès de Covid auraient pu être évités si nous avions vacciné 20% de la population dans chaque pays, déclare le Dr Soumya Swaminathan

« Les décès liés à Covid auraient pu être évités dans une certaine mesure si nous avions désormais vacciné 20 % de la population dans chaque pays. Au cours des dernières semaines, nous avons vu de nombreux pays dans de nombreuses régions du monde voir une augmentation croissante des cas en raison de variantes delta avec des hospitalisations et des systèmes de santé submergés entraînant davantage de décès », a déclaré le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef, Santé mondiale. Organisation à l’occasion de la deuxième journée du Virtual FE Healthcare Summit qui a débuté le 18 août et se terminera le 20 août 2021 tout en prononçant son discours d’ouverture sur le thème « Pandémie de recherche innovante et au-delà. Perspective mondiale, leçons et voie à suivre pour l’Inde.

“L’Inde est une centrale de fabrication de vaccins et a une capacité suffisante pour fabriquer des vaccins pour sa population qui est énorme et il est donc temps de passer à l’échelle”, a-t-elle ajouté.

« En plus de cela, la distribution juste et équitable des vaccins n’a pas eu lieu. Si environ 3,8 milliards de doses de vaccins ont été distribuées de manière équitable, nous n’avons peut-être pas vu 8000 à 9000 décès par jour que nous continuons de voir aujourd’hui en raison de la pandémie, a-t-elle ajouté.

«Pendant la pandémie, les leçons apprises sont nombreuses, mais je voudrais me concentrer sur les domaines liés à la science, à la recherche, aux innovations, à la R&D, au développement de produits et à l’accès aux médicaments, vaccins et diagnostics. La pandémie de Covid a mis en évidence le fait que lorsque la santé est impactée, tout le reste en souffre. Nous avons vu les retombées économiques de Covid parce que c’est une zone interconnectée où vous ne pouvez pas avoir peu de pays et de communautés pour souffrir et se reposer bien et quelque chose quand il y a une catastrophe mondiale », a-t-elle déclaré.

Elle a recommandé qu’il y ait d’autres défis mondiaux devant nous, comme le changement climatique, la résistance aux antimicrobiens. Des mesures doivent être prises au niveau mondial. Dans les 48 heures suivant la mise en place du séquençage du génome complet du virus dans une base de données publique, nous avions développé le premier test RT PCR dans nos centres collaborateurs de l’OMS et nous disposions d’un réseau de laboratoires dans le cas du réseau de laboratoires sur la grippe qui a été opérationnel depuis plus de 50 ans.

Le réseau de laboratoires de lutte contre la grippe est un excellent exemple de collaboration mondiale pour lutter contre les virus respiratoires qui causent de nombreuses maladies partout. Pour lequel il existe un vaccin mais qui doit être mis à jour chaque année en fonction des nouvelles souches de grippe. À moins que tous les pays acceptent de partager des données et de mettre en commun les données sur la grippe et que les données soient diffusées, les vaccins ne peuvent pas être mis à jour de manière appropriée.

« En ce qui concerne les développements du diagnostic, il y a eu une période où il y avait initialement un grave manque d’installations de diagnostic et de test. Dans la plupart des pays, y compris les pays à revenu élevé, de nombreux pays ont rapidement pu accélérer et étendre les tests, y compris l’Inde où les laboratoires de tests sont passés de quelques laboratoires en 2020 à 3000 laboratoires et des kits indigènes ont été produits. La leçon apprise est que les diagnostics sont très importants car vous devez comprendre l’étendue du problème. Cela est vrai pour toutes les autres maladies et même dans les cas de maladies non transmissibles comme par exemple la pression artérielle doit être prise au bon moment et au bon endroit à l’aide d’un appareil de mesure. Il est nécessaire de comprendre le processus réglementaire sur la façon dont les diagnostics vont être testés, validés et approuvés », a-t-elle suggéré.

Un ensemble représentatif d’ensembles d’échantillons qui sont facilement disponibles pour les fabricants auxquels les fabricants de diagnostics peuvent accéder dans un référentiel qui contient toutes les données liées à la maladie et à partir de quel patient elles ont été prélevées. Ces types d’ensembles peuvent ensuite être utilisés avec les fabricants de diagnostics pour produire des diagnostics et améliorer la production pour lesquels il existe un besoin de coopération entre les secteurs public et privé.

Il y a eu un développement extraordinaire et sans précédent de plus de 250 candidats vaccins dans le monde, encore une fois de nombreux produits innovants ont été développés en Inde, ce qui est une grande fierté.

« Nous n’avons toujours pas de médicament oral antiviral très efficace qui puisse être pris tôt au stade du Covid sur lequel nous avons besoin de plus de R&D. Une collaboration plus publique et privée est nécessaire alors que nous continuons à rechercher ces médicaments antiviraux qui sont des antiviraux à large spectre qui non seulement aideront contre Covid, mais pourraient également aider pour les futures pandémies », a expliqué le Dr Swaminathan.

« Il existe un grand nombre d’essais effectués à travers le monde et cela a entraîné un grand nombre de petits essais fragmentés non concluants qui ont conduit à plus de confusion que de fournir réellement les réponses. La solution réside dans des essais de grande plate-forme comme l’essai de solidarité de l’OMS auquel participent 30 pays et 500 hôpitaux en Inde qui ont pu tester certains des médicaments réutilisés qui étaient censés avoir un certain potentiel pour Covid -19. Nous envisageons de lancer un deuxième essai de solidarité qui porte sur des médicaments immunomodulateurs pour les personnes hospitalisées pour une maladie grave. L’autre exemple d’essai réussi est l’essai UK Recovery mené à l’hôpital NHS UK où plus de 30 000 candidats ont reçu différents médicaments pour prouver que le médicament est efficace et a prouvé son efficacité », a conclu le Dr Swaminathan.

