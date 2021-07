Les décès de Covid en ÉNORME augmentation au Royaume-Uni alors que les niveaux mondiaux augmentent pour la première fois en 9 semaines – MAPS | Royaume-Uni | Nouvelles

Les cas de Covid, les hospitalisations et les décès ne devraient pas culminer avant la mi-août au plus tôt, soit environ un mois après la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage le 19 juillet. Cette augmentation devrait être provoquée par des personnes plus jeunes non vaccinées. Les conseillers scientifiques du gouvernement s’attendent à ce que la pression sur les services de santé soit aiguë en hiver en raison d’une combinaison de Covid et de grippe, mais elle ne sera pas aussi sévère que l’année dernière.

Les décès dans le monde ont augmenté pour la première fois en neuf semaines, augmentant de 3% après neuf semaines consécutives de baisse.

Les cas signalés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont augmenté de 10% pour atteindre près de trois millions.

L’OMS a averti que davantage de variantes pourraient émerger et “couplées à l’assouplissement et à l’utilisation inappropriée des mesures de santé publique et sociales et à une mobilité et une mixité sociales accrues”.

L’organisation a ajouté que davantage de pays pourraient voir plus de cas, d’hospitalisations et de décès.

LIRE LA SUITE: Richard Madeley dénonce l’échec du Royaume-Uni à suivre les conseils sur les masques du Pays de Galles

Plus de personnes vaccinées meurent désormais de Covid que de personnes non vaccinées selon un récent rapport de Public Health England.

Le rapport PHE a révélé que 163 des 257 personnes, soit 63,4%, décédées dans les 28 jours suivant un test COVID positif entre le 1er février et le 21 juin, avaient reçu au moins une dose du vaccin.

À première vue, cela peut sembler alarmant, mais c’est exactement comme on pouvait s’y attendre.

En effet, le risque de mourir de Covid double environ tous les sept ans de plus qu’un patient.

Mais si une personne n’est pas vaccinée, ce chiffre augmente encore plus – avec un homme de 70 ans non vacciné jusqu’à 32 fois plus susceptible de mourir après avoir contracté un coronavirus qu’un homme de 35 ans non vacciné.

S’exprimant depuis les West Midlands jeudi avant la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage lundi, le Premier ministre Boris Johnson a averti les Britanniques de rester prudents.

Il a déclaré: “J’aimerais pouvoir dire à partir de lundi que nous pourrions faire preuve de prudence et nous comporter exactement comme nous le faisions avant d’avoir jamais entendu parler de COVID”, a-t-il déclaré, admettant que cela ne pouvait pas se produire.

“Mais ce que je peux dire, c’est que si nous sommes prudents et que nous continuons à respecter cette maladie et sa menace continue, alors il est hautement probable … le pire de la pandémie est derrière nous.”

Le Premier ministre a ajouté que l’Angleterre est confrontée à « des jours et des semaines difficiles à venir », mais le programme Covid jab est important pour continuer à construire un « mur d’immunité vaccinale » et ainsi protéger des vies et le NHS.

Le virologue et professeur de médecine moléculaire Martin Michaelis à l’Université du Kent a déclaré que les décès de Covid augmenteraient probablement encore à la suite de l’assouplissement du verrouillage.

Le professeur Michaelis a déclaré à Express.co.uk : « Néanmoins, nous avons actuellement déjà environ 500 hospitalisations COVID-19 par jour et nous nous attendons à voir 2 000 hospitalisations ou même plus par jour en août.

« Avec de tels chiffres, il n’est pas improbable que nous voyions des centaines de décès quotidiens dus au COVID-19 au plus fort de la vague.

« Notamment, ce sera la première vague naturelle, car il n’y a pas de mesures d’atténuation formelles ni même de verrouillages prévus.

“Par conséquent, la vague devrait durer plus longtemps que les précédentes, et nous pourrions voir le nombre maximal de cas, d’hospitalisations et de décès pendant une période de six à huit semaines.”