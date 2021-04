Les décès, élément distinctif de Mortal Kombat, n’ont pas été planifiés et sont survenus par hasard

L’une des grandes attractions de la franchise de jeux vidéo Mortal Kombat, lancée en 1991, est sa brutale fatalité, des coups spéciaux à la fin de chaque combat que le joueur pourrait exécuter lorsque le message «Terminez-la» apparaît.

La nouvelle adaptation réalisée par Simon McQuoid en donnera un bon compte-rendu, comme les bandes-annonces l’ont promis, et avant la première, le co-créateur des jeux a expliqué comment l’idée de ces mouvements spéciaux sanglants est née.

Alors que d’autres jeux vidéo de l’époque tels que Fatal Fury et Street Fighter II se sont démarqués par leur gameplay et leurs combats PvP, Mortal Kombat a fait de même pour sa violence et ses fortes doses de sang et de tripes. Au début,

Ed et moi avions un concept appelé Death Blow. C’était similaire à ce qui est devenu Fatality, mais c’était un peu décevant », a révélé Tobias dans un fil Twitter. «Comme un Fatality classé PG-13. Pas de sang, très paresseux ».

C’est en voyant le résultat qu’ils ont tous deux réalisé le potentiel de l’idée de Death Blow. “Pendant le développement, j’ai donné à Ed quelques images d’animation avec Johnny Cage décapité”, poursuit le fil. «Le plan était de les utiliser plus tard dans la bataille contre Shang Tsung. Mais Ed les a utilisés à la fin d’un combat et les a combinés avec deux uppercuts de Johnny, qui était le seul personnage que nous avions. “

«Je me souviens avoir vu Johnny Cage se frapper la tête pour la première fois dans le bureau d’Ed et avoir été choqué et excité», dit Tobias. “Impressionné par la façon dont il était cool et sanglant et excité que cela ait résolu notre pause à la fin des matchs, pour laquelle nous recherchions une solution.”

«Ed et moi avons senti que nous avions découvert notre Saint Graal», déclare le co-créateur. Et depuis lors, les morts n’ont fait qu’augmenter, dans la crudité et la violence, se combinant avec d’autres mouvements spéciaux tels que les brutalités ou les attaques aux rayons X.

Le premier jeu vidéo Mortal Kombat a utilisé des images en direct pour ses combattants, de sorte que le premier Johnny Cage Fatality a été filmé avec un interprète s’effondrant au sol.

Voyant le résultat final, les développeurs ont vite compris que cela allait être l’emblème de la franchise, et ils ont attribué à chaque combattant sa propre Fatality, qui reviendra enfin en salles après plus de deux décennies ce vendredi 16 avril.

Source: Cependant