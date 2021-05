Les décès liés à Covid-19 pourraient représenter plus du double du total officiel

Selon une analyse publiée jeudi par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la faculté de médecine de l’Université de Washington, le monde a peut-être sous-estimé les décès liés à Covid-19 d’une marge stupéfiante. Le décompte réel pourrait en fait être de 6,9 ​​millions de morts, soit plus du double des péages officiels.

On estime à eux seuls que les États-Unis ont eu 905 000 décès liés au Covid-19, bien plus que les 579 000 décès officiellement signalés, et plus que tout autre pays. Le calcul est basé sur la modélisation de la surmortalité survenue pendant la pandémie.

La différence drastique met en évidence à quel point il est difficile de suivre les paramètres de base, tels que les décès, lorsqu’une maladie mortelle fait rage. Le bilan plus élevé signifie également que les ondulations de la pandémie se sont propagées plus largement que prévu, en particulier pour les agents de santé en première ligne qui ont fait face à plusieurs reprises à l’assaut avec des ressources médicales et une protection personnelle limitées. Et les sous-dénombrements ont des conséquences importantes sur la manière dont les pays affectent les ressources, anticipent les futurs points chauds et s’attaquent aux inégalités en matière de santé.

Les chercheurs qui n’étaient pas impliqués dans l’analyse affirment que cela confirme ce que beaucoup présumaient déjà: que les décomptes officiels étaient loin d’être conformes.

«Vue d’ensemble, ce n’est pas vraiment surprenant», a déclaré Jennifer Nuzzo, épidémiologiste et chercheuse principale au Johns Hopkins Center for Health Security. «Nous soupçonnons depuis longtemps que le bilan de Covid est sous-estimé pour un certain nombre de raisons, mais probablement une grande partie est d’avoir la capacité de diagnostiquer les infections et de les compter.»

Maintenant que le nombre de cas signalés dans le monde atteint de nouveaux sommets, les résultats devraient servir de rappel brutal que la surveillance et le suivi des maladies restent dangereusement inadéquats et que le monde a peut-être déjà négligé certaines des plus grandes tragédies de la pandémie. La prévention des décès à l’avenir exige un effort international coordonné pour contenir le Covid-19, vacciner le plus de personnes possible et surveiller la propagation du virus, dirigé par les pays avec le plus de ressources et aidant ceux qui en ont le moins.

Sinon, un péage encore plus important pourrait se profiler.

Presque toutes les régions du monde sous-déclarent les décès liés à Covid-19

Pour arriver à la nouvelle estimation de 6,9 ​​millions de décès totaux de Covid-19 à ce jour dans le monde, l’équipe de l’IHME a construit un modèle intégrant des observations sur la pandémie. Ils ont également construit une estimation de base du nombre de décès qu’il y aurait eu dans un monde sans Covid-19. L’équipe a puisé dans les registres de décès hebdomadaires et mensuels de 56 pays et 198 localités infranationales – ville, état et province – de pays comme les États-Unis et le Brésil.

Les chercheurs se sont également appuyés sur des estimations de décès publiées antérieurement. Ils ont ensuite soustrait les décès prévus du nombre réel de décès pour trouver la surmortalité résultant spécifiquement de la maladie.

La surmortalité est principalement due aux décès directement dus à Covid-19, mais elle comprend également les décès indirectement causés par la pandémie comme les personnes incapables ou non désireuses de recevoir des soins médicaux, une baisse des taux de vaccination contre d’autres maladies, une augmentation de montée en dépression. Les chercheurs ont donc essayé de corriger ces facteurs pour obtenir leur estimation de la mort de Covid-19.

C’est une approche bien utilisée dans les cercles de santé publique et a été utilisée pour calculer d’autres indicateurs de santé comme la charge mondiale de morbidité.

L’équipe de l’IHME a soustrait les décès projetés selon les tendances pré-pandémiques du nombre de décès observés pour estimer la mortalité due au Covid-19.

Le modèle a montré que dans le monde, plus de la moitié des décès liés à Covid-19 ne sont pas indiqués dans les décomptes officiels. Et le nombre réel pourrait encore être plus élevé.

Selon Christopher Murray, le directeur de l’IHME, alors que presque toutes les régions du monde ont raté de nombreux cas de Covid-19, certains pays ont raté plus que d’autres.

«Dans de nombreuses régions du monde – Afrique subsaharienne, Inde, Amérique latine, différences par état au Brésil et au Mexique – vous pouvez expliquer une grande partie de la sous-déclaration en raison des taux de test plus faibles», a déclaré Murray lors d’une conférence de presse. «Mais il y a ce phénomène – l’Égypte se démarque, tout comme un certain nombre de pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale – où ces chiffres de surmortalité suggèrent des épidémies considérablement plus importantes que celles qui ont été signalées et qui ne peuvent être expliquées par des tests.

L’Égypte a officiellement signalé un peu plus de 13 000 décès liés à Covid-19, mais l’IHME a estimé que son bilan était de plus de 170 000 morts. On ne sait pas pourquoi l’écart est si grand, mais cela montre que les épidémies de Covid-19 peuvent être bien pires que les rapports de décès ne le révèlent.

Les estimations de l’IHME des décès réels liés à Covid-19 étaient dix fois plus élevées que les chiffres rapportés pour certains pays.

«Nous sous-estimons absolument, absolument les décès», a déclaré Ruth Etzioni, professeure et biostatisticienne au Fred Hutchinson Cancer Research Center qui n’a pas participé à l’étude.

Les modèles Covid-19 d’IHME ont déjà manqué la cible, mais les chercheurs disent qu’ils se sont améliorés

Les scientifiques ont également critiqué les travaux de modélisation passés de l’IHME pendant la pandémie de Covid-19.

Les prévisions de l’IHME au printemps dernier ont été critiquées pour avoir raté la cible et projeté beaucoup moins de décès que ce qui s’est réellement produit. En mars 2020, l’organisation prévoyait moins de 161 000 décès au total aux États-Unis. Puis en avril 2020, le groupe a révisé ses projections du nombre de morts jusqu’en août à 60415, avec une fourchette d’incertitude comprise entre 31221 et 126703 décès. Les projections étaient en décalage avec d’autres modèles épidémiologiques, qui prévoyaient beaucoup plus de victimes de Covid-19.

La Maison Blanche de Trump, cependant, était impatiente d’utiliser les projections optimistes de l’IHME comme base de planification de la pandémie et de levée des restrictions de santé publique, ainsi que comme outil politique pour minimiser la gravité de Covid-19. «J’étais furieux contre [IHME], et je suis encore en train de m’en remettre », a déclaré Etzioni. «Au début, c’était inacceptablement peu rigoureux.»

À la fin du mois d’août 2020, plus de 180000 Américains étaient morts de la maladie.

«Pour autant que je sache, l’IHME a considérablement amélioré sa modélisation depuis les premiers jours de la pandémie», a déclaré Alexey J. Merz, professeur de biochimie à l’Université de Washington, dans un courriel. «Mes principales critiques portent sur ces premiers efforts et sur l’incapacité persistante de l’IHME à remédier à ce qui n’a pas fonctionné ou à évaluer les dommages (à mon avis, considérables) résultant de ces estimations erronées.»

Interrogé sur les antécédents d’IHME, Murray a expliqué comment les prévisions Covid-19 de son équipe se sont améliorées et ont même surpassé les autres modèles. «Par exemple, si vous remontez au mois d’août de l’année dernière, nous prévoyions la poussée hivernale, et personne d’autre ne pensait qu’il y aurait une poussée hivernale aux États-Unis», a-t-il déclaré. «Nous passons beaucoup de temps sur notre modèle à essayer de voir quels sont les moteurs à long terme, nous avons donc été en mesure de capter ces tendances à long terme un peu plus tôt que d’autres.»

Pourquoi le décompte officiel américain est si bas par rapport à la nouvelle analyse

Il est logique que les pays dotés de systèmes de soins de santé moins robustes et de moins de ressources aient du mal à suivre le nombre de personnes qui meurent de Covid-19. Mais les États-Unis, un pays riche qui dispose d’un système national de notification des décès Covid-19, ont également manqué près de 40% des décès Covid-19, selon le modèle IHME.

En effet, si la mort peut sembler un indicateur de santé assez évident, les causes de la mort peuvent être mercurielles.

Les problèmes commencent avec le certificat de décès. Ivor Douglas, chef de la division des sciences pulmonaires et de la médecine critique au Denver Health Medical Center, a expliqué que les certificats de décès mettent l’accent sur la principale cause de décès, qui est la condition la plus immédiate menant au décès. Les certificats de décès ont également un espace pour les causes secondaires et indirectes.

Comme l’a révélé la pandémie de Covid-19, la maladie peut se manifester de multiples façons et causer des dommages durables, même chez les personnes atteintes d’une maladie bénigne.

Ainsi, un certificat de décès Covid-19 pourrait énumérer quelque chose comme un caillot sanguin dans les poumons comme principale cause de décès, avec Covid-19 comme cause secondaire ou indirecte. Le fait que ce décès spécifique soit ensuite codé comme un décès Covid-19 peut différer selon l’État. Ces rapports au niveau local sont parfois devenus politisés et ont conduit à des écarts dans le nombre de morts.

Et lorsque Covid-19 est arrivé pour la première fois aux États-Unis, de nombreux agents de santé ne savaient pas à quoi ils avaient affaire et ne l’ont donc pas inclus dans leurs documents. «Je pense que la prépondérance des cas manqués était au début de la pandémie», a déclaré Douglas. «Souvent, certainement au début de la pandémie, il y avait le diagnostic principal sans l’attribution de Covid-19.»

Les décès manquants de Covid-19 sont également une autre manifestation des inégalités dans la société américaine. «Si vous êtes pauvre, n’avez pas accès [to health care]et mourir à la maison, vous êtes beaucoup moins susceptible d’avoir une pneumonie à Covid comme cause de votre décès que «oh, vous êtes une personne âgée triste avec le diabète» et c’était la cause de la mort », a déclaré Douglas.

Cela signifie que les groupes les plus gravement touchés par Covid-19 peuvent également être sous-représentés dans les chiffres officiels. Cela rend plus difficile d’allouer correctement les ressources telles que les tests, les vaccins et les traitements aux personnes les plus vulnérables, ce qui les oblige à supporter un fardeau sanitaire encore plus lourd.

«Il y a de réelles implications politiques, cela a des implications politiques et des implications pour la justice sociale, dans mon esprit», a déclaré Douglas. D’un autre côté, une surveillance précise pourrait aider à atténuer les méfaits de la pandémie de Covid-19, en aidant les responsables de la santé à déterminer non seulement où déployer les vaccins et les traitements, mais d’autres facteurs à l’origine de la transmission, comme les conditions de vie surpeuplées. Intervenir avant que les infections ne commencent à se propager est ce qui rapportera les plus grands bénéfices pour contenir la maladie. «Vous ne pouvez pas simplement vacciner votre moyen de sortir de ce problème», a déclaré Douglas.

Trouver le vrai bilan de Covid-19 est plus urgent que jamais

Quel que soit le nombre réel de décès, la dévastation de Covid-19 est claire. “Même les chiffres rapportés sont tellement stupéfiants que je ne suis même pas sûr que le doublement devrait nous rendre encore plus horrifiés”, a déclaré Nuzzo.

Pourtant, le fait que les décès de Covid-19 semblent si largement sous-déclarés devrait être un avertissement que le virus peut encore faire des millions de vies supplémentaires, et pourquoi contenir Covid-19 est impératif pour tous les pays du monde. «Nous devrions nous sentir plus personnellement menacés par ces chiffres. Et nous devons le reconnaître comme une menace sociétale », a déclaré Etzioni.

L’épidémie dévastatrice de Covid-19 en Inde est d’autant plus urgente que de multiples variantes de Covid-19 qui sont plus transmissibles et mieux à même d’échapper à l’immunité se répandent dans le monde. Au fur et à mesure que le virus continue de se propager, la probabilité d’apparition de variantes encore plus dangereuses augmentera.

De plus, les pays qui ont signalé jusqu’à présent moins de décès méritent plus d’attention. «Beaucoup d’entre nous soutiennent que l’Afrique subsaharienne a été largement dévastée par la pandémie, mais en raison du manque de tests de rapports médicaux, il semble qu’il y ait eu un événement relativement mineur là-bas», a déclaré Douglas.

Quant aux pays qui ont jusqu’à présent été véritablement épargnés par Covid-19, ils doivent rester vigilants et prendre des mesures actives pour maintenir la maladie à distance. “Il se peut qu’ils n’aient pas encore été touchés ou que nous ne comprenions pas vraiment comment ils ont été touchés, mais je veux mettre fin à cette idée selon laquelle tout pays a simplement échappé au pire,” Dit Nuzzo. «Les pays qui ont fait le mieux sont ceux qui ont été très, très agressifs pour y répondre.»