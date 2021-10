Les décès liés aux vaccins augmenteront-ils fortement cet hiver ?

par Mike Whitney, The Unz Review :

«Je suis préoccupé par la possibilité que les nouveaux vaccins visant à créer une immunité contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 aient le potentiel de causer des lésions microvasculaires au cerveau, au cœur, au foie et aux reins d’une manière qui ne semble pas être évaluée. dans les essais de sécurité. Dr J. Patrick Whelan

« Nous avons affaire au mal. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué. Robert W Malone, MD, Twitter

Question- Pourquoi tout le monde doit-il être vacciné ?

Réponse- Afin de sauver des vies. Les vaccins fournissent une immunité qui aide à lutter contre la maladie.

Question- Alors les vaccins préviennent l’infection ?

Réponse- Pas exactement, mais les vaccins confèrent une immunité temporaire qui dure généralement environ 6 mois.

Question- Alors quoi ?

Réponse- Eh bien, alors les experts en santé publique recommandent que les personnes éligibles – en particulier les personnes âgées et immunodéprimées – reçoivent un « rappel ».

Question- Alors, une autre injection ?

Réponse- Oui.

Question- Le booster a-t-il été adapté à la nouvelle variante « Delta » répandue aux États-Unis et dans le monde ?

Réponse- Non, ce n’est pas le cas. C’est le même vaccin qu’avant.

Question- Alors l’immunité sera de courte durée ?

Réponse- Oui, même si nous ne pouvons pas être tout à fait sûrs. Aucun essai clinique n’a été mené sur les boosters.

Question- Quoi? Alors, on vole à l’aveugle ?

Réponse- Oui. Comme je l’ai dit, il n’y a pas eu d’essais cliniques supplémentaires pour les boosters, donc personne ne le sait avec certitude.

Question- Mais j’ai entendu dire que plus nous injectons de personnes, plus le virus s’adapte, ce qui rend le vaccin moins efficace ?

Réponse- C’est vrai. La vaccination de masse avec un vaccin « leaky » – qui ne neutralise pas complètement l’infection – exerce une « pression sélective » sur le virus qui favorise l’émergence de variants. Les immunologistes le savent depuis longtemps, en fait, certains l’appellent « Virologie 101 ». Le vaccinologue canadien, le Dr Byram Bridle, l’a expliqué dans une récente entrevue. Voici ce qu’il a dit :

« Il ne faut pas chercher plus loin que… l’émergence de la résistance aux antibiotiques… Le principe est le suivant : Si vous avez une entité biologique sujette à mutation – et le SARS-CoV-2, comme tous les coronavirus est sujet à mutation – et vous appliquez une pression sélective étroitement ciblée qui n’est pas létale, et vous le faites sur une longue période de temps, c’est la recette pour conduire à l’émergence de nouvelles variantes. C’est exactement ce que nous faisons. Nos vaccins se concentrent sur une seule protéine (de pointe) du virus, de sorte que le virus n’a qu’à modifier une protéine, et les vaccins ne sont pas près de fournir une immunité stérilisante. » (« Les mensonges derrière la pandémie des unvaxxed », vervetimes.com)

Question- Donc les vaccins conduisent les variantes ?

Réponse- Oui.

Question – On verra bientôt l’émergence d’un variant résistant au vaccin ?

Réponse – Oui, nous le ferons.

Question- Mais les fabricants de vaccins ne le savent-ils pas ?

Réponse- Vous voulez dire « ne comprennent-ils pas la relation fondamentale entre l’infection virale et les vaccins » ? Oui, ils le font.

Question- Alors pourquoi le font-ils ?

Réponse- Excellente question, mais la réponse nécessite beaucoup de recherches et pas mal de conjectures. Tout ce que je dirai, c’est que les auteurs de cette campagne de vaccination de masse nous conduisent intentionnellement vers une crise encore plus grande.

Question- D’accord, alors qu’allons-nous faire lorsque nous rencontrons une variante résistante au vaccin ?

Réponse- Je ne peux pas répondre à cela, mais – à en juger par l’expérience passée – une autre injection expérimentale sera développée que le public sera obligé de prendre.

Question- Mais qu’en est-il de la sécurité ? Pouvons-nous être sûrs que ces nouvelles concoctions hybrides sont sans danger ?

Réponse- La sécurité n’a jamais été une priorité absolue, pas plus que l’immunité. L’objectif n’a jamais été « l’immunité collective » mais la « vaccination collective ». L’un des porte-parole les plus influents de la campagne actuelle l’a résumé assez clairement lorsqu’il a déclaré : « Nous devons vacciner les sept milliards de personnes » sur terre. Les autorités de santé publique n’ont jamais dévié de cet objectif initial.

Question- Mais si le but est de vacciner tout le monde sur terre, alors les vaccins doivent être sûrs, non ?

Réponse- Non, en fait, les vaccins représentent une grave menace pour la santé et la vie. Ils sont dangereux.

Question- Êtes-vous sûr de ne pas exagérer, après tout, près de 2 milliards de personnes ont déjà été vaccinées et seul un petit pourcentage d’entre elles sont tombées gravement malades ou sont décédées ? Peut-être que vous exagérez le danger ?

Réponse– Les vaccins sont une attaque contre l’infrastructure critique du corps, le système vasculaire, et en particulier la fine tapisserie de cellules qui tapissent les parois des vaisseaux sanguins. Les vaccins déclenchent des saignements, des caillots sanguins et des maladies auto-immunes. À mon avis, ils constituent un moyen assez simple d’infliger de graves dommages aux systèmes et organes essentiels dont on a besoin pour survivre. C’est pourquoi le Dr Vladimir Zelenko les qualifie de « coups de mort empoisonnés », ce qui semble être une évaluation précise. Vous avez cependant raison de dire que « seul un petit pourcentage des personnes tombent gravement malades ou meurent » immédiatement après l’injection. Mais c’est uniquement parce que le vaccin fonctionne plus comme une bombe à retardement que comme un poison. Mais l’impact est susceptible d’être tout aussi dévastateur à long terme. Jetez un œil à cet extrait d’un article des Doctors for Covid Ethics :

« À la lumière de la réponse des anticorps nouvellement caractérisée au SRAS-CoV-2, lorsque les anticorps se fixent aux cellules endothéliales productrices de pointes sur les parois des vaisseaux après l’administration du vaccin, activé on peut s’attendre à ce que les protéines du complément se fixent aux cellules endothéliales et perforent leurs membranes cellulaires. La mort des cellules endothéliales qui s’ensuit exposera le tissu sous l’épithélium, ce qui déclenchera deux événements importants. Cela provoquera la coagulation du sang et provoquera une fuite des parois des vaisseaux. Ce mécanisme pathogène a été documenté dans des biopsies prélevées sur des patients infectés par le SRAS-CoV-2. Ces études ont décrit un « syndrome de lésion microvasculaire catastrophique médié par l’activation du complément » … dans le cadre de la réponse immunitaire de la protéine de pointe SARS-CoV-2. C’est précisément cette réponse immunitaire que les vaccins COVID-19 cherchent à induire. De telles interactions vaccin-immun sont cohérentes avec les événements indésirables impliquant une rupture capillaire visible sous la peau qui ont été documentés et signalés après la vaccination COVID-19. » (« Les dangers des injections de rappel et des vaccins Covid-19 », The Doctors for Covid Ethics)

Répéter : un « syndrome de lésion microvasculaire catastrophique médié par l’activation du complément. «

Question- Qu’est-ce que cela signifie en anglais simple?

Réponse- Cela signifie que le vaccin crée une situation dans laquelle votre corps attaque vicieusement votre propre système circulatoire, générant des caillots sanguins et des vaisseaux sanguins qui fuient. Pensez-vous pouvoir vivre avec un système vasculaire endommagé ? Pensez-vous que vous profiterez d’une vie longue et heureuse avec un système immunitaire programmé pour attaquer et tuer les cellules saines qui produisent maintenant la « protéine de pointe » pathogène ? Si oui, pendant combien de temps ; combien de temps pensez-vous pouvoir survivre à ce type de guerre interne ? 2 ans? 5 années? 10 années?

