Les déchets plastiques pourraient être la solution à la pénurie de sable

Le sable couvre de vastes étendues de plages et de déserts du monde entier. Cependant, la matière première est utilisée en quantités gigantesques dans la construction et la fabrication. Uniquement dans le secteur de la construction, annuellement entre 40 000 et 50 000 millions de tonnes de matériaux sont utilisées dans le monde. Ceci est mené par la production de béton, qui est généralement composé d’environ 25 % de sable.

Le problème en ce qui concerne l’approvisionnement est que la plupart du sable du désert ou de la plage ne convient pas – le sable du désert est trop mou et le sable de la plage est trop salé. Cette situation réduit la quantité de matière première disponible à utiliser dans les travaux qui sont commencés. En Inde, un groupe de scientifiques et de chercheurs a voulu donner une idée magnifique pour résoudre le problème : utiliser des déchets plastiques.

Le pays produit quotidiennement 15 000 tonnes de déchets qui pourraient être utilisés dans la construction en remplacement du sable qui a récemment augmenté le prix. Le plastique pourrait se mélanger avec le sable, ce qui ferait que 10 % de celui-ci pourrait être remplacé.