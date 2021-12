Les décisions de Game Freak nuisent à ses jeux, ce qui n’augure rien de bon pour Pokémon Legends : Arceus

Rendez-vous sur n’importe quel forum Internet et vous entendrez les fans de Pokémon se plaindre de la qualité des derniers jeux Pokémon. Par exemple, la décision de Game Freak d’externaliser Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl à une autre société, ILCA, a reçu un accueil mitigé. Certains étaient heureux que Game Freak ne se disperse pas et se concentre plutôt sur Pokémon Legends: Arceus, tandis que d’autres étaient sceptiques quant à la façon dont ILCA gérerait Brilliant Diamond et Shining Pearl, qui étaient des remakes de deux titres Nintendo DS très appréciés.

Je n’étais pas le plus grand fan de Diamond et Pearl lors de leur première sortie, mais j’ai quand même essayé les remakes et j’ai été déçu du résultat. Heureusement, je n’étais pas le seul à attendre plus de ces jeux.

Cependant, cela m’a fait réfléchir et je commence à me sentir énervé par la façon dont les récentes décisions de Game Freak affectent la qualité de ses jeux. Avec tant de gens qui attendent avec impatience Pokémon Legends: Arceus en janvier, je suis un peu plus prudent.

Qu’y a-t-il dans un remake ?

Source : La société Pokémon

Plus je parle de remakes aux autres, plus je me rends compte que les frontières entre remakes et remasters sont assez floues. D’après ce que je comprends, les remakes sont des jeux conçus à partir de zéro pour offrir aux joueurs une nouvelle expérience avec un jeu plus ancien. Ils offrent souvent un changement de style artistique, une mécanique améliorée en ligne avec d’autres jeux de la série ou du genre, et un nouveau contenu pour attirer les joueurs qui ont joué aux originaux. Pokémon, c’est parti ! Pikachu et Eevee en sont un excellent exemple, réorganisant le jeu original et profitant du fait que la Nintendo Switch n’est pas freinée par des limitations matérielles comme l’était la GameBoy.

Source : La société Pokémon

Les remasters, en revanche, sont similaires à l’idée que la plupart des gens se font d’un « port » – un jeu transféré vers un système plus moderne avec une nouvelle couche de peinture. Les visuels et l’audio sont souvent améliorés, des ajustements dans les mécanismes de jeu peuvent être apportés, et bien que le nouveau contenu soit le bienvenu, ce n’est pas nécessaire. Pensez à Miitopia, par exemple, qui a amené le jeu sur une console avec un public plus large pour compenser ceux qui l’ont peut-être manqué la première fois.

Brilliant Diamond et Shining Pearl manquaient dans de nombreux domaines que les remakes sont censés améliorer.

Lorsque j’ai classé tous les remakes de Pokémon, j’ai mentionné à quel point Pokémon HeartGold et SoulSilver étaient stellaires. Les mécanismes mis à jour, les graphismes améliorés et les fonctionnalités ajoutées en font un plaisir de jouer même aujourd’hui. Il a à peu près battu Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire, qui a amené les jeux GameBoy Advance en 3D sans enlever les jeux de base, et a ajouté d’énormes choses comme l’épisode Delta et des opportunités d’attraper des tonnes de légendaires. Alors que certains ont pardonné l’exclusion de Battle Frontier par ORAS, aucun d’entre nous ne saurait que ce serait un précédent pour la façon dont de nouveaux jeux seraient créés.

Malheureusement, Brilliant Diamond et Shining Pearl manquaient dans de nombreux domaines que les remakes sont censés améliorer. La liste disponible de Pokémon (au-dessus du sol) était toujours aussi déséquilibrée, avec des types de feu sous-représentés, aucune nouvelle zone introduite en dehors du parc Ramanas et un manque de contenu Platine comme le monde de la distorsion. Je ne m’énerve pas sur ILCA, car il a fait son travail à la lettre en créant un remake fidèle. Je me demande simplement si plus de contenu de qualité de vie ou de nouveaux éléments de gameplay ou d’histoire auraient été ajoutés s’il y avait eu plus de temps ou s’il était allé dans un studio avec plus d’expérience Pokémon.

Qu’y a-t-il dans un jeu ?

Source : iMore

Je sais que les gens se sont plaints de Pokémon Sword and Shield, mais je n’attendais pas grand-chose du premier jeu de la série sur Switch. Game Freak a montré qu’il ne fait généralement pas de son mieux la première fois et qu’il devient plus à l’aise avec le temps qu’il utilise un système. Pensez à l’apparence de Diamond et Pearl par rapport à Pokémon Black 2 et White 2. Les deux jeux sont des mondes différents dans leur présentation, bien qu’ils soient sur le même système.

Le cycle annuel de Pokemon en tant que franchise nuit aux jeux qui en sont la force motrice.

Ce que je conteste, cependant, c’est comment le cycle annuel de Pokémon en tant que franchise nuit aux jeux qui sont sa force motrice. Pokémon, ce n’est pas seulement les jeux vidéo ; c’est l’anime, le jeu de cartes à collectionner, les marchandises, les peluches, les vêtements… c’est une affaire énorme et se vend à des tonnes de données démographiques différentes.

Malheureusement, en raison de la nature de la façon dont nous consommons le contenu et les médias, les entreprises font de leur mieux pour continuer à produire du contenu nouveau et attrayant chaque année. Cela signifie que même si Game Freak voulait retarder un jeu Pokémon parce qu’il avait besoin d’être peaufiné, il ne le peut pas, car cela ne correspondrait pas au calendrier de l’anime, du TCG et d’autres marchandises. Ainsi, alors que les jeux Pokémon ont tout commencé, ils sont maintenant à la merci de tout ce qui fait tourner le manège Pokémon. C’est pourquoi il est même difficile d’être en colère contre les arbres ressemblant à N64 dans Sword and Shield.

Source : iMore

De plus, avec si peu d’expérience sur les consoles de salon, l’entreprise doit mettre quelque chose, n’importe quoi, sur le marché. Au total, 1 000 personnes ont fini par travailler sur Sword and Shield, de la programmation au débogage en passant par le marketing. Pourtant, les animations qui étaient censées être la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas inclure tous les Pokémon précédents dans ces jeux étaient rigides et les graphismes dans certaines zones semblaient ternes. Bien sûr, je ne ferais pas ce que j’ai vu certains fans faire lors de la sortie du jeu, à savoir comparer la zone sauvage de Galar à, disons, Breath of the Wild, qui a été développé au cours de plus d’une demi-décennie. Game Freak semble faire de son mieux et a montré que les premiers pas sur une nouvelle console peuvent être difficiles. Je pense que les joueurs devraient montrer un peu plus de grâce à l’entreprise derrière cette franchise bien-aimée.

Les légendes abondent

Tout cela me rend un peu nerveux pour Pokémon Legends : Arceus. Ce sera le quatrième jeu Pokémon sur Switch, après les jeux Let’s Go, Sword and Shield et les remakes Gen IV. Le jeu a certainement l’air mieux maintenant que dans sa bande-annonce initiale, bien que certaines textures et modèles aient toujours l’air boueux.

Ce qui est crucial, c’est que les joueurs aient vraiment l’occasion d’avoir l’impression d’explorer la région d’Hisui.

Game Freak a révélé que l’ensemble du jeu ne serait pas un monde ouvert malgré qu’Arceus soit décrit comme un jeu à monde ouvert lors de l’annonce, ce qui m’amène à supposer qu’il y aura plusieurs zones de type monde ouvert, similaires aux royaumes de Super Mario Odyssée. Je prévois déjà que les joueurs se plaignent que l’ensemble du jeu n’est pas un monde ouvert, mais ce n’est pas tant un problème que le potentiel pour qu’il soit dépourvu d’opportunités d’exploration et de gameplay non linéaire comme dans Sword and Shield. Les jeux Gen VIII sont sortis à temps, mais au prix de centaines de Pokémon et de tellement de contenu qu’ils ont été vendus aux joueurs plus tard sous forme de pass d’extension.

Je crois que Legends : Arceus fonctionnera, et je suis vraiment heureux que Game Freak ait pu déployer ses ailes et prendre un risque avec un nouveau jeu Pokemon. Il y a suffisamment de nouveaux mécanismes qui donnent à la formule Pokémon classique une sensation de fraîcheur, similaire à la façon dont Soleil et Lune ont changé la façon dont vous progressez avec les épreuves insulaires. Ce qui est crucial, cependant, c’est que les joueurs ont vraiment l’opportunité d’avoir l’impression d’explorer la région de Hisui et de découvrir de nouvelles choses, de la même manière qu’ils sont chargés de compiler le tout premier Pokédex.

Nerveux comme un Sobble

Il y a trois constantes dans la vie : la mort, les impôts et les nouveaux jeux Pokémon en novembre. Je retiens peut-être mon souffle pour Pokémon Legends : Arceus, mais ce qui me rend encore plus nerveux, c’est ce qui vient après. Y aura-t-il du temps pour un tout nouveau jeu ? Obtenons-nous un autre pass d’extension pour Legends : Arceus à la place ? Il n’y a aucun moyen de le dire.

Avec Pokémon étant la puissance absolue qu’il est, je pense qu’une annonce Gen IX en 2022 est inévitable. J’espère juste que Game Freak commencera à prendre de meilleures décisions, à embaucher plus de personnes et à donner aux adultes et aux enfants plus d’opportunités d’explorer la nature dans un monde fantastique, tout comme les développeurs de Pokémon Rouge et Bleu l’avaient prévu à l’origine.

Le prochain jeu Pokémon

Pokémon Légendes : Arceus

Un changement à la formule Pokémon

Pokémon Legends : Arceus est un nouveau jeu Pokémon centré sur l’exploration et la découverte dans l’ancien Sinnoh.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.