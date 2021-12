« Les décisions de Masi ont volé le titre à Hamilton »

16/12/2021 à 17:14 CET

Mercedes a décidé de ne pas donner suite à son appel à la FIA pour la fin du Championnat du Monde à Abu Dhabi et a accepté l’engagement de la Fédération dans sa volonté de clarifier ce qui s’est passé et d’établir des critères définis pour l’avenir, en consensus avec les équipes . Il peut sembler que les deux parties ont fait la paix. Mais rien de plus. D’emblée, l’équipe n’enverra que son directeur technique, Jacques Allison, au Gala qui se tient ce soir à Paris et couronnera Max Verstappen en tant que nouveau champion du monde des pilotes et récompensera Mercedes pour son huitième titre par équipe.

Mais aussi, le patron de l’équipe Toto Wolff maintient son discours le plus critique. Après que sa femme et ancienne pilote Sussie Wolff ait surpris Hamilton en parlant de « vol » dans une lettre controversée qu’il a publiée ce matin sur ses réseaux sociaux, le manager autrichien a utilisé le même terme -VOL- lors de la conférence de presse via en ligne qu’il a donnée après la démission de Mercedes pour continuer à se battre pour la Coupe du monde a été rendue publique.

« Ni Hamilton ni nous ne voulions gagner une Coupe du monde devant un tribunal. Ce n’était pas seulement une mauvaise décision. C’était une lecture libre des règles et il a laissé Lewis comme proie facile. Je ne suis pas intéressé à avoir une conversation avec Michael Masi. Les décisions qu’il a prises dans les quatre dernières minutes de la course ont privé Hamilton d’une Coupe du monde bien méritée. Lewis a conduit sans erreur les quatre dernières courses et avait une solide avance à Abu Dhabi. Il a remporté le départ, il n’a pas cédé la tête tout au long de la course. Se faire voler dans le dernier tour est inacceptable & rdquor;, a-t-il insisté Toto.

Il a également été convaincu que s’il pouvait tenir un procès ordinaire et non devant la Cour d’appel de la FIA, ses chances de gagner augmenteraient de façon exponentielle : voir, si cela avait été jugé dans un tribunal normal, il était presque garanti que nous aurions gagné. Le problème avec la Cour d’appel internationale est la façon dont elle est structurée. La FIA ne réalise pas ses propres erreurs et il y a une différence entre faire ce qu’il faut et obtenir justice. Il y a donc une leçon à tirer : comment s’assurer que les bonnes décisions seront prises à l’avenir dans des situations comme celle-ci ? » Wolff, qui a ajouté que « nous espérons que la conclusion de la commission ne sera pas que des mots, mais de très bonnes actions. Nous ne pouvons pas continuer dans un sport qui est censé être un sport suivi pour le divertissement et non l’inverse. »

« Nous sommes soumis à un chantage avec des décisions ad hoc dans les domaines techniques et sportifs, il doit donc y avoir des mesures claires pour le début de la saison afin que tout pilote, équipe et fans comprennent ce qui se passe et ce qui ne se passe pas », a conclu le patron. . de Mercedes, qui a même laissé dans l’air la continuité de Hamilton: « Nous avons des valeurs et la plupart d’entre elles ont été virées dimanche. J’espère donc que Lewis continuera à courir, car il est le meilleur pilote de l’histoire. Il méritait la Coupe du monde, il allait gagner la course. En tant que compétiteur , il est au meilleur niveau de sa carrière. Mais il ne se remettra jamais de la douleur et de l’angoisse qu’ils lui ont causées dimanche. Car c’est un homme de valeurs.