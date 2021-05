Les décisions juridiques de la Californie peuvent avoir un impact important sur la responsabilité d’Amazon pour les produits tiers qu’elle vend

(Photo BigStock)

En novembre 2015, Kisha Loomis s’est inscrite sur Amazon et a commandé à son fils un hoverboard, un véhicule à deux roues populaire auprès des enfants et équilibré avec des engrenages gyroscopiques.

Un peu plus de quatre semaines plus tard, le soir du Nouvel An, sa batterie au lithium-ion a explosé et l’hoverboard a pris feu, mettant le feu au lit de Loomis.

Loomis, qui vit près de Sacramento, a subi des brûlures lors de l’incendie et a poursuivi en justice, accusant Amazon de lui avoir vendu un produit défectueux et dangereux. Amazon a répliqué que l’hoverboard avait été vendu sur sa plate-forme par une société tierce basée en Chine et que le géant de la vente au détail de Seattle ne devrait donc pas être tenu responsable d’un produit qu’il n’a pas fabriqué, vendu ou expédié.

Le mois dernier, la deuxième cour d’appel de Californie n’était pas d’accord, affirmant qu’Amazon faisait partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement de l’hoverboard et pouvait être tenu responsable des blessures de Loomis et d’autres dommages.

La décision fait partie d’une paire d’affaires qui pourraient avoir un impact important sur les opérations d’Amazon et le paysage plus large du commerce électronique.

L’année dernière, dans une affaire connue sous le nom de Bolger v.Amazon.com LLC, une cour d’appel californienne a jugé qu’Amazon était responsable de l’explosion d’une batterie d’ordinateur portable, en partie parce qu’elle avait été expédiée via le service Fulfilled by Amazon d’Amazon, qui stocke et expédie des marchandises pour détaillants tiers.

La décision impliquant l’explosion de l’hoverboard de Loomis va encore plus loin, tenant Amazon pour responsable même si elle n’a jamais stocké ni expédié l’hoverboard.

Les deux cas représentent la première fois que les consommateurs réussissent de manière significative à tenir Amazon pour responsable des produits tiers dangereux vendus sur sa plate-forme, a déclaré Jeremy Robinson, partenaire du cabinet d’avocats de San Diego CaseyGerry qui a plaidé l’affaire Bolger et aidé à la poursuite Loomis. .

Jeremy Robinson. (Photo de CaseyGerry)

«Bien qu’ils prétendent qu’ils ne sont qu’une sorte de plate-forme sans intervention, ce n’est pas vraiment la façon dont ils fonctionnent», a déclaré Robinson à propos d’Amazon.

Dans de nombreux cas, a-t-il ajouté, «ils ne vous permettent même pas de communiquer avec le fournisseur ou le fabricant tiers. Tout cela passe par Amazon. »

Les décisions pourraient potentiellement avoir un impact sur une grande partie du modèle commercial d’Amazon. La société compte des millions de vendeurs tiers sur sa plate-forme et les ventes à des tiers représentent environ 55% des ventes sur Amazon, selon le site d’étude de marché Statista. Les revenus des services de vendeurs tiers ont atteint 23,7 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, en hausse de 60% d’une année sur l’autre.

Pendant ce temps, le commerce électronique global a explosé pendant la pandémie COVID-19, et Amazon a été le plus grand bénéficiaire de ce changement de comportement des consommateurs. Les ventes nettes de la société ont augmenté de 44% à 108,5 milliards au premier trimestre de cette année par rapport à la même période l’an dernier.

Amazon est confronté à une tâche monumentale consistant à contrôler tous ces vendeurs pour s’assurer qu’ils fournissent des produits authentiques et sûrs, et les décisions de la Californie peuvent apporter une nouvelle urgence à cet effort.

Les sociétés de commerce électronique telles qu’eBay et Etsy se trouveront probablement désormais exposées à une responsabilité supplémentaire.

La décision du mois dernier (lue dans son intégralité ci-dessous) souligne également un problème aux États-Unis: de nombreuses lois sur la protection des consommateurs, qui varient d’un État à l’autre, ont été rédigées bien avant l’existence du commerce électronique et sont obsolètes. Les décisions Loomis et Bolger sont un exemple de tribunaux aux prises avec et créant un nouveau précédent pour les règles visant à protéger les acheteurs en ligne.

«Alors que les pertes (du tribunal) d’Amazon s’accumulent, il devient de plus en plus difficile pour Amazon de maintenir qu’elle devrait être exonérée de la responsabilité stricte pour les produits défectueux», John Bair, un consultant en établissement qui a représenté les familles des victimes des accidents d’avion et des victimes du 11 septembre, a écrit plus tôt ce mois-ci dans un article de blog. «Les tribunaux acceptent le rôle d’Amazon dans la distribution de produits et sa responsabilité de protéger les consommateurs.»

Les législateurs essaient également de rattraper leur retard. L’année dernière, la législature de Californie a examiné un projet de loi qui obligerait les entreprises de commerce électronique à respecter les mêmes normes que la décision Loomis. Étonnamment, Amazon a soutenu la législation, qui est finalement morte au Sénat de l’État, tandis que d’autres sociétés de commerce électronique telles que Google, Facebook, Etsy et eBay s’y sont opposées.

Pourquoi Amazon a-t-il soutenu la législation tout en montant des défenses vigoureuses dans les affaires Loomis et Bolger? Deux raisons, a déclaré Robinson: Amazon se rend compte que les tribunaux et les législateurs sont de plus en plus susceptibles de la tenir responsable des produits tiers, et la société, le plus grand détaillant en ligne au monde, dispose de suffisamment de liquidités pour faire face aux réclamations en responsabilité, contrairement à ses concurrents.

«Je pense qu’Amazon voit cela comme un avantage concurrentiel potentiel», a-t-il déclaré, «car ils peuvent en fait disposer de l’infrastructure et de l’argent nécessaires pour faire face à ce type de responsabilité là où certains des autres marchés ne le font pas.»

De plus, beaucoup de la façon dont Amazon s’est battu pour payer les taxes de vente de l’État pendant des années, puis a cédé quand il est devenu clair que cela n’allait pas l’emporter, Amazon comprend maintenant qu’elle ne surmontera pas non plus les lois sur la protection des consommateurs, a déclaré Robinson.

«Pour une raison ou une autre, les États vont les rattraper. Donc, je pense que leur position maintenant est qu’ils se penchent là-dessus – ils sont tous pour… à condition que tout le monde soit tenu au même niveau », a déclaré Robinson.

Dans ce qui équivaudrait à une sorte de pièce de théâtre «Salut Marie», a suggéré Robinson, Amazon pourrait porter l’affaire Loomis devant la Cour suprême de Californie.

«Ils n’ont vraiment rien à perdre à ce stade, alors ils peuvent essayer, juste pour voir ce qui se passe», a-t-il déclaré. «Mais finalement, je pense qu’ils comprennent en quelque sorte que c’est là que les choses vont. Et ils vont essayer de prendre une longueur d’avance et d’y faire face. »

Robinson a déclaré qu’il ne serait pas surpris qu’Amazon resserre son processus de contrôle des vendeurs tiers, exigeant une preuve supplémentaire que les produits électroniques répondent aux normes de protection des consommateurs et prenant des mesures supplémentaires pour s’assurer que ces produits sont vendus par une entreprise légitime.

“Amazon va devoir prendre une décision, car il est probablement vrai qu’ils ne peuvent pas contrôler chaque vendeur et chaque produit sur leur site Web”, a-t-il déclaré. «Ils peuvent commencer à examiner les fournisseurs un peu plus attentivement.»

Amazon a refusé de commenter spécifiquement l’affaire Loomis, mais une porte-parole a déclaré que la société “ investit massivement dans la sécurité et l’authenticité de tous les produits proposés dans notre magasin, y compris en examinant de manière proactive les vendeurs et les produits avant d’être répertoriés, et en surveillant en permanence notre magasin pour détecter les signaux d’un préoccuper.”

Contrairement à son soutien à la législation californienne sur la protection des consommateurs, désormais morte, Amazon a mené un combat acharné devant les tribunaux en la matière. Dans l’affaire Loomis, Amazon a fait valoir qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable car l’hoverboard défectueux avait été vendu sur sa plate-forme de commerce électronique par un vendeur tiers.

Amazon a déclaré qu’il fonctionnait un peu comme un centre commercial, offrant simplement de l’espace pour que d’autres détaillants puissent vendre leurs marchandises.

Mais dans la décision du mois dernier, la cour d’appel était en désaccord, affirmant qu’Amazon était beaucoup plus intégré à la vente de l’hoverboard qu’un centre commercial de quartier typique ne l’aurait été. Amazon peut être tenu responsable, a déclaré le tribunal, même s’il n’a jamais possédé ni expédié physiquement le produit.

«Amazon assure le traitement des paiements pour toutes les ventes à des tiers», lit-on dans la décision du 26 avril. «Il remet le prix d’achat du vendeur tiers selon un calendrier fixe moins les frais de service qu’il peut facturer. Amazon perçoit des “frais de parrainage”, un pourcentage du prix de vente par article vendu par le vendeur tiers, en fonction de la nature de l’article vendu. “

Cela, selon les experts, pourrait avoir un impact sur les fournisseurs de commerce électronique bien au-delà du seul domaine d’Amazon, en particulier ceux qui mettent des produits disponibles à la vente sur leurs plates-formes mais qui n’expédient ni ne manipulent jamais physiquement la marchandise.

“Cette participation aura des implications considérables pour d’autres marchés en ligne”, a écrit Bair. «La plupart des marchés n’offrent pas de programme similaire à (Fulfilled by Amazon) et auraient donc pu argumenter que Bolger ne leur était pas applicable car ils n’avaient jamais eu possession du produit. Cela a peut-être fonctionné ou non, mais Loomis élimine complètement cette option. »

Robinson a déclaré que cela signifie que les entreprises, y compris eBay et Etsy, pourraient faire face à une nouvelle responsabilité civile en raison de la décision Loomis.

«Ces cas ont des ramifications dans toute l’industrie», a-t-il déclaré.

Voici la décision la plus récente sur l’affaire Loomis: