« Les décisions n’ont de sens à aucun niveau »

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a fait l’objet de plus de critiques, « ignorant complètement tout niveau de bon sens » à Abu Dhabi.

C’est le point de vue de l’ancien coureur de Formule 1, Stefan Johansson – qui est monté 12 fois sur le podium lors des 79 départs qu’il a effectués de 1983 à 1991 – avec l’homme de 65 ans qui n’a pas hésité à évaluer la décision de Masi. faire des capacités.

« Tout d’abord, je suppose que c’est positif pour la F1 que tout le monde s’implique, qu’il y ait tellement de passion pour les deux côtés, Lewis ou Max », a écrit Johansson sur son blog personnel.

« Que ce soit intentionnel ou non, la valeur de divertissement de cette controverse a explosé.

« Mais je pense qu’il doit y avoir un équilibre quelque part parce que les décisions prises par Masi n’ont aucun sens à aucun niveau. Sa décision a complètement ignoré tout niveau de bon sens quant à ce qui aurait été une façon juste de gérer la situation. »

L’adversité en fait casser certains ; d’autres à battre des records. pic.twitter.com/KVTf6iXKma – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 2 janvier 2022

Johansson a proposé quelle aurait été son approche s’il avait été celui qui était assis sur la sellette de Masi.

Il a déclaré : « La seule façon dont cela aurait dû être fait était de faire ce que vous feriez normalement et en fait ce qu’il a fait lors de la course précédente.

« Dès qu’ils ont déployé la voiture de sécurité avec cinq tours à faire, ils auraient dû signaler la course.

« C’est la seule façon de garder le niveau et de garder l’excitation jusqu’à la fin. Tout le monde aurait pu entrer dans les stands pendant qu’ils dégageaient la piste, chaussaient de nouveaux pneus et partaient de là comme ils l’ont fait au Grand Prix d’Arabie saoudite lorsque Red Bull a reconstruit la moitié de sa voiture et mis de nouveaux pneus.

« Si cela avait été fait, vous auriez pu avoir une bonne fusillade de cinq tours pour le championnat. Prendre les décisions qu’il a prises, puis changer complètement d’avis au tout dernier moment a absolument remis la course sur une assiette à Max et Red Bull après que Lewis ait fait une course sans faute.

Johansson a ensuite ajouté: « Cette dernière course n’était que le point culminant d’une série d’appels incroyablement mauvais qui semblent en quelque sorte s’être intensifiés au fil de l’année. »

Hamilton n’a pas encore rompu son silence depuis les événements d’Abou Dhabi, mais il a reçu des messages du nouveau président de la FIA Mohammed bin Sulayem dans l’espoir que toutes les parties puissent passer de la finale de la saison à la campagne 2022.