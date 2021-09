Les décisions personnelles des joueurs de la NBA sur la vaccination se terminent à Tipoff

Merci à CJ McCollum, toujours étudiant en journalisme, d’avoir essayé de s’assurer que nous n’enterrions pas la tête.

Je pense qu’il est important de ne pas perdre de vue que 90% de la ligue est vaccinée. Joyeux lundi. – CJ McCollum (@CJMcCollum) 27 septembre 2021

Il y a deux semaines, un porte-parole de la NBA a déclaré à Baxter Holmes et Adrian Wojnarowski d’ESPN qu’« environ 85 % » des joueurs de la NBA étaient vaccinés. Mais comme l’a rapporté McCollum, le nouveau président du syndicat des joueurs, et la directrice exécutive de la NBPA Michele Roberts l’a confirmé, ce nombre est maintenant apparemment plus proche de 90 %.

Six équipes auraient déjà atteint des taux de vaccination de 100 pour cent parmi leurs populations de joueurs. Cinq autres s’attendraient à atteindre cet objectif lors de la soirée d’ouverture. Ce n’est pas le taux de 99% atteint par les porte-drapeaux perpétuels de la WNBA, mais dans un pays où seulement 65% des personnes éligibles sont entièrement vaccinées, un taux de 9 sur 10 et en hausse parmi les joueurs de la NBA semble être motif de célébration, d’autant plus qu’un certain nombre de superstars de premier plan se sont manifestées pour partager leur raison d’être pour obtenir les clichés. Comme le champion en titre de la NBA et MVP des finales Giannis Antetokounmpo :

Et Damien Lillard :

Et Anthony Davis :

Anthony Davis explique sa décision de se faire vacciner et ce qu’il pense des autres joueurs qui ne l’ont pas fait. Quant aux Lakers, Rob Pelinka a déclaré que l’équipe sera entièrement vaccinée d’ici la soirée d’ouverture pic.twitter.com/0U6Dhphl2Y – Mark Medina (@MarkG_Medina) 28 septembre 2021

Et, peut-être plus particulièrement, LeBron James, dont l’hésitation a fait des vagues au printemps, mais qui a déclaré mardi qu’il était suffisamment à l’aise avec le vaccin pour continuer :

Même en l’absence de mandat, la part du lion des joueurs se sont fait vacciner. Mais les plats à emporter audacieux avaient moins à voir avec les joueurs qui avaient pris le vaccin et plus avec ceux qui ne l’avaient pas fait – ou, tout aussi notamment, qui préférait ne pas dire s’ils l’avaient fait.

Sur chaque marché NBA lundi, vous avez entendu la phrase : c’est un choix personnel. C’est une décision personnelle. C’était peut-être un sujet de discussion entre les syndicats de joueurs ; c’était peut-être le sous-produit d’un contexte sociétal plus large dans lequel il est difficile de blâmer toute personne noire qui pourrait avoir du mal à faire confiance à une institution à ce stade de l’histoire américaine ; c’est peut-être les deux. Quoi qu’il en soit, c’est aussi, vous savez, vrai, dans la mesure où chaque décision qu’une personne prend est une décision personnelle, avec des ramifications pour cette personne.

Le problème avec une pandémie causée par la propagation d’un virus aéroporté, cependant, est que ces choix personnels deviennent également des questions de santé publique, avec des répercussions qui se répercutent, affectant potentiellement une foule d’autres personnes – autres joueurs, entraîneurs, entraîneurs, équipe le personnel, leurs familles, leurs amis et d’innombrables autres – au-delà de cette seule personne faisant un choix personnel.

Et tandis que des joueurs comme Bradley Beal et Jonathan Isaac ont exprimé leur scepticisme quant à l’efficacité du vaccin pour prévenir l’infection au COVID, réduire la gravité des dommages qu’une infection peut causer ou limiter la transmission du coronavirus à d’autres – des préoccupations pour lesquelles, si vous Si vous êtes intéressé, il y a des réponses – ces répercussions ne sont pas simplement une question de positionnement philosophique ou de débat. Ils s’étendent de manière matérielle au jeu – la chose réelle sur le terrain, où les mecs dribblent et tirent et notent le score et tout. Moins, peut-être, pour des joueurs comme Beal et Isaac, qui jouent dans des villes sans mandat de se faire vacciner pour participer à des activités en salle comme se produire dans des arènes sportives professionnelles (bien qu’ils soient probablement confrontés à des protocoles plus stricts que les joueurs vaccinés). Pour les joueurs des équipes qui ont des mandats imposés par la ville, cependant, cela pourrait avoir beaucoup d’importance.

Kyrie Irving n’a pas assisté à la session médiatique des Nets lundi « à cause des protocoles COVID-19 de la ville de New York », selon Zach Lowe et Brian Windhorst d’ESPN, faisant référence au décret émis en août par le maire Bill de Blasio exigeant des athlètes qui jouent dans des arènes intérieures pour prouver qu’ils ont reçu au moins un vaccin. Irving est cependant apparu via Zoom, affirmant que “de toute évidence, je ne suis pas en mesure d’être présent aujourd’hui”. Il a refusé à plusieurs reprises de préciser si la raison en était, comme Yaron Weitzman de Fox Sports l’a rapporté la semaine dernière, qu’Irving n’était toujours pas vacciné.

“J’apprécie votre question, mais honnêtement, j’aime garder ces choses privées”, a déclaré Irving aux journalistes lundi. “Je suis d’abord un être humain, et évidemment, vivant dans cette sphère publique, il y a juste beaucoup de questions sur ce qui se passe dans le monde de Kyrie, et j’aimerais juste garder cela privé et le gérer de la bonne manière avec mon équipe et avancer ensemble avec un plan.

Il y a beaucoup de questions sur ce qui se passe dans le monde de Kyrie, en partie parce qu’il est incroyablement bon au basket-ball, et aussi parce qu’il ne sera pas autorisé à déployer ces incroyables talents de meneur de jeu lors des matchs à domicile de Brooklyn à moins qu’il ne soit vacciné. (Irving est également vice-président du comité exécutif de la Players Association, ce qui donne à son statut et à sa communication concernant le vaccin une résonance supplémentaire.) Ajoutez les matchs sur route des Nets contre les Knicks au Madison Square Garden, également couverts par le New York’s décret exécutif, et les Warriors au Chase Center de San Francisco, qui sont régis par un mandat de vaccin similaire, et refuser de se faire vacciner coûterait jusqu’à 44 matchs à Irving cette saison. Pour une équipe qui entre dans le camp d’entraînement en tant que favorite pour remporter le championnat NBA 2022, c’est un problème assez important, qui a tendance à susciter plus que quelques demandes de renseignements.

“Encore une fois, je voudrais garder tout cela privé”, a déclaré Irving aux journalistes. « S’il vous plaît, respectez simplement ma vie privée. Comme, à toutes les questions qui mènent à ce qui se passe, vous savez, s’il vous plaît, tout sera publié à une nouvelle date, une fois que nous aurons réglé cela. Mais pour le moment, s’il vous plaît, respectez ma vie privée concernant tout ce qui concerne les matchs à domicile, ce qui se passe, la vaccination. S’il te plaît.”

Des joueurs comme Irving et Kyle Kuzma peuvent certainement invoquer leur droit à la vie privée pour le moment, tout comme Andrew Wiggins – qui n’est toujours pas vacciné, dont la demande d’exemption religieuse à l’ordre public de San Francisco a été refusée la semaine dernière, et qui est sur le point de manquer les matchs à domicile des Warriors. s’il n’obtient pas le coup, peut continuer à insister sur le fait qu’il “continuera à se battre pour ce que je crois”, même si son “dos est définitivement contre le mur”.

“C’est mon problème”, a répondu Wiggins lorsqu’on lui a posé des questions sur le salaire de près de 9 millions de dollars qu’il risquerait de perdre en manquant les matchs à domicile des Warriors. “Pas le vôtre.”

C’est vrai que les poches de Wiggins sont le problème de Wiggins. Ce n’est pas là que s’arrêtent les problèmes, cependant; le petit attaquant de départ d’une équipe dont les aspirations au championnat réduiraient consciemment de moitié sa disponibilité potentielle ne serait, comme l’a proclamé laconiquement le leader des Warriors Stephen Curry lundi, “pas idéal”. Irving non plus – qui a juré lundi que “la dernière chose que je voulais créer était plus de distractions et plus de tapage et plus de drame autour de ça” – en renonçant à plus de la moitié de la saison pour une équipe largement projetée comme la meilleure de l’Est, avec la piste intérieure du championnat que lui et Kevin Durant sont venus à Brooklyn pour sécuriser ensemble.

“Des sources de la ligue pensent qu’Irving finira par prendre le vaccin”, selon Vincent Goodwill de Yahoo Sports, “citant l’influence de son ami proche et coéquipier Kevin Durant”. Beal laisse ouverte la possibilité. Wiggins ? Eh bien, le directeur général des Warriors, Bob Myers, a déclaré que l’équipe était “optimiste que nous aurons notre effectif complet de joueurs” au début de la saison, donc, à déterminer. Isaac, et le reste des « près de 40 » ? On verra, et bientôt, car le vernissage est dans moins de trois semaines. Et lorsque les jeux commenceront à compter, les demandes de respect de la vie privée et le droit de continuer à donner un coup de pied sur la route rencontreront nécessairement un point final dur et rapide.

