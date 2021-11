Les déclarations contrastées de Biden sur Rittenhouse montrent que « ses maîtres de marionnettes l’ont attrapé » : Watters

Il y avait une différence marquée entre la réaction verbale initiale du président Biden au verdict de Rittenhouse et sa déclaration imprimée publiée plus tard vendredi, qui soulevait la question de savoir si ses gestionnaires l’avaient convaincu de changer de ton, a affirmé Jesse Watters sur « The Five ».

En retournant à la Maison Blanche après une coloscopie programmée, Biden a répondu à la question d’un journaliste pour savoir s’il croyait toujours que Kyle Rittenhouse, 18 ans, était un « suprémaciste blanc » – comme l’indique l’une de ses annonces de campagne 2020. Le président a dit qu’il « se tient[s] par ce que le jury a conclu.

« Le système de jury fonctionne et nous devons le respecter », a déclaré Biden à l’époque.

Plus tard, Biden a publié une déclaration écrite disant: « Bien que le verdict à Kenosha laissera de nombreux Américains en colère et inquiets, moi y compris, nous devons reconnaître que le jury a parlé. »

Sur « The Five », Watters a suggéré que Biden aurait dû arrêter toute nouvelle réaction au verdict après sa déclaration verbale initiale modérée, et s’est demandé si le président pensait vraiment ce qu’il avait dit dans ses commentaires écrits.

« Je pense qu’il aurait dû s’arrêter là parce que c’était la bonne réponse – puis ses marionnettistes l’ont attrapé et lui ont dit : » Joe, ta base va paniquer si nous ne condamnons pas ce verdict. « »

Le président Joe Biden se penche pour entendre la question d’un journaliste alors qu’il revient à la Maison Blanche, le vendredi 19 novembre 2021, à Washington, depuis le Walter Reed National Military Medical Center. (AP Photo/Alex Brandon) (AP)

« Alors, ils ont publié cette déclaration stupide où il est tout d’un coup en colère. »

Watters a déclaré que Biden ne semblait pas en colère en sortant de Marine One et en parlant aux journalistes.

« Puis il admet – puis il a dit qu’il n’avait même pas suivi le procès… L’année dernière, il a dit [Rittenhouse] est un suprémaciste blanc. Il n’avait même jamais regardé la vidéo de la fusillade », a poursuivi l’animateur de « Watters World ».

Watters a affirmé qu’une partie du problème de Biden dans l’affaire Rittenhouse est qu’il n’a pas visionné les vidéos disponibles de l’incident en 2020 lorsqu’il en a eu l’occasion. Le président Donald Trump l’aurait fait avant d’offrir sa propre réaction à l’époque.

L’animateur a ajouté que les déclarations de Biden font suite à une liste croissante d’autres critiques du verdict, soulignant le militant des droits civiques basé à Harlem, NY, Al Sharpton, commentant qu’il « continue d’être des jours sombres pour les Noirs tués par des personnes qui croient que notre les vies n’ont pas d’importance. »

Watters a noté que les trois hommes abattus par Rittenhouse étaient tous des hommes blancs.

Pendant ce temps, le compatriote de Sharpton à Manhattan, le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerrold Nadler, a qualifié le verdict d' »erreur judiciaire qui crée un dangereux précédent ».

Nadler a poursuivi en suggérant que l’acquittement « justifie l’examen fédéral par le ministère de la Justice ».

NEW YORK, NEW YORK – 28 JUIN: Le représentant Jerry Nadler (D-NY) prend la parole lors d’une conférence de presse pour annoncer le projet de tunnel d’Hudson « Gateway Turnaround » à Penn Station le 28 juin 2021 à Midtown Manhattan à New York. (Photo de Michael M. Santiago/.)

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, a déclaré vendredi que le verdict « n’est pas justice » et a suggéré qu’il devrait conduire à une discussion sur le renforcement des lois déjà strictes de l’Empire State sur le contrôle des armes à feu.

Andrew Cuomo, le prédécesseur de Hochul qui a démissionné plus tôt cette année, a déclaré que le verdict était une « tache sur l’âme de l’Amérique ».