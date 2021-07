Les déclarations de Jon Rahm après avoir terminé troisième de l’Open Championship

Jon Rahm, après le quatrième tour.

Jon Rahm il y avait une sensation douce-amère juste après le dernier jour de Championnat ouvert et terminer en troisième position avec un tour de 66 temps. Il y avait du bonheur et beaucoup dans son visage car il est conscient qu’il a joué un grand golf ce dimanche à Royal Saint-Georges. Il y avait aussi de la colère et une bonne dose de frustration car dans les onze premiers trous il n’a pas voulu faire de putts. Un mélange de sentiments, bien que la fierté d’une performance du tee au green prédomine à retenir. C’est l’une de ces rondes qui devraient être enseignées dans les écoles de golf.

Il était inévitable de se souvenir des putts qui ne sont pas entrés. « Il est difficile de faire coïncider les choses lorsque vous jouez à quel point j’ai bien joué du tee au green dans les onze premiers trous et que vous voyez que rien ne rentre, mais rien. On commence par l’égalité du 2, le putt du 4, ben, celui du 5, bref, celui du 6, ben, celui du 8, 9, 10, 11… Ce sont des choses qui font mal car tout le monde est proche et ils juste tombé ou tombé. Ils sont sortis à la fin… Ce n’est pas que je veux tous les mettre, mais quelqu’un qui vous donne un peu d’encouragement aide », a déploré Jon.

A partir du 12e trou, les putts ont commencé à tomber, mais c’est plus à cause du jeu que du putter. «La séquence de birdies à la fin, plus qu’au putting, était due à la façon dont j’ai frappé du tee au green. Balle donnée à 13, deux putts à 14, donnés à 16 et le bon putt que j’ai fait à 15, mais le reste a été la tendance de la semaine. Le premier jour je n’ai pas mis de putt, hier je n’ai pas mis grand-chose non plus… », indique-t-il.

«Je sais que je me demande beaucoup. Quand on joue si bien du tee au green, il est facile de se souvenir de ceux que j'ai ratés, mais avec ce nouveau putter je suis beaucoup mieux, ils passent très près du trou. Nous allons nous améliorer. Ce sont des choses qui arrivent », a-t-il ajouté. En conclusion, Jon repart « souriant car j'ai tout donné et j'ai très bien fini pour me donner la meilleure opportunité possible. C'était un super spectacle de golf, dommage que ce ne soit pas assez.

Quant à l’avenir, Rahm assure que sa principale motivation n’est pas ce qu’il peut réaliser, ce qui est encore beaucoup, mais la marge du meilleur dont il dispose. « Ce qui me motive le plus, c’est que je suis numéro un mondial et je sais que je peux encore m’améliorer. C’est ce qui me rend heureux. En théorie, je suis le meilleur au monde et je suis clair que je pourrais être meilleur. J’espère que je pourrai continuer à jouer aussi bien et améliorer mes putts, voyons si nous pouvons en ajouter un au tableau des médailles pour l’Espagne aux Jeux, et il y a toujours FedEx, Ryder… qui veulent continuer à bien jouer et s’améliorer, ” conclut-il.