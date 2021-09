Les déclarations de mode tendance de Mj Rodriguez sont dignes d’un Emmy

MJ Rodrigez est né à Pose.

La performance de l’actrice dans le drame FX a non seulement aidé un public moderne à découvrir la culture de la salle de bal queer des années 80 et 90, mais a également mis en lumière les difficultés auxquelles les femmes trans noires sont confrontées encore aujourd’hui.

Après trois saisons à la tête de House of Evangelista, l’Académie de la télévision a finalement couronné Mj d’une nomination aux Emmy attendue depuis longtemps. En fait, elle entre dans l’histoire en tant que première femme trans à être reconnue dans une catégorie d’acteur principal.

Du point de vue de Mj, la reconnaissance “ouvre enfin les portes et montre comment nous existons dans le monde”. Elle a expliqué sur E!’S Daily Pop : “Cela donne une image plus large de qui nous sommes en tant qu’êtres humains et nous montre que nous sommes humains plus que tout.”

Et tandis que l’interprète est louée pour avoir ouvert des pistes au sein de la communauté LGBTQ +, elle sait aussi une chose ou deux sur le fait de le faire sur le tapis rouge.