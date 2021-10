« Les déclarations de Neymar sont terribles pour le PSG »

11/10/2021 à 20h50 CEST

Rothen, ancien footballeur du PSG et collaborateur de RMC Sport, est l’une des voix les plus critiques de l’équipe parisienne, et ne se mord généralement pas la langue lorsqu’il doit parler de l’actualité entourant l’environnement du club. Pas cette fois non plus.

Une vague de critiques s’est abattue sur Neymar pour son début de saison sur le terrain, mais après ses déclarations où il a déclaré que la Coupe du monde du Qatar serait la dernière car, comme il l’a dit, ne sachant pas s’il peut s’occuper davantage du football, il a aussi reçu.

Pour l’ancien milieu de terrain du PSG, ce n’est pas l’attitude que doit avoir la star de l’équipe : « Neymar est un joueur fabuleux quand il est en forme. Le problème, c’est qu’il est dans une mauvaise phase. Et là, c’est une terrible déclaration pour le PSG. Manque de courage, illusion« .

Il a également mentionné qu’après ces déclarations où son engagement envers le club peut être remis en cause, il espère que sa prime éthique ne sera pas versée : « Il y a l’amour qu’a le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance sera être au Qatar dans un an. Mais je veux vous rappeler vos devoirs. Quand vous êtes un joueur de cette catégorie, qu’est-ce que Vous êtes la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que vous avez agrandi depuis cinq ans et auquel vous avez décidé de donner la fin de votre carrière au PSG, vous ne pouvez pas déclarer que. J’espère qu’ils ne vous donnent pas votre bonus éthique avec des déclarations comme ça. Pour moi, c’est abusé. Bientôt, il devra faire face à ses responsabilités. »