Les déclarations de Pedro Acosta après sa victoire à Portimao

18/04/2021 à 13:21 CEST

Nil Banos

Pedro Acosta Il la brodera en début de saison. Trois courses, trois podiums, deux victoires et leader du championnat du monde Moto3. Premier pilote à monter trois fois sur le podium lors de ses trois premiers GGPP depuis qu’il a fait il y a tant d’années une légende telle que le disparu Daijiro kato.

Celui de Portimao était une autre course fantastique pour le «Tiburon de Mazarrón» qui, en plus, avait un dernier tour simplement stratosphérique. Il s’est battu avec Dennis Foggia dans une tournure finale qui a coupé le souffle aux fans à différents moments.

“C’était une course incroyable. Après ce week-end difficile avec des conditions humides le premier jour et tout, mais la vérité est que mon équipe et mes mécaniciens ont fait un excellent travail.”, a déclaré le leader encore plus du championnat du monde Moto3 dans le parc fermé. “Avant la course, je me demandais quelle allait être la stratégie et je me suis dit que la stratégie allait être de profiter de chaque instant”a commenté le ’37’ du Red Bull KTM Ajo.

Honnêtement, ce que ce jeune pilote murcien réalise en début de saison est magnifique. Difficile à croire. Même lui, Pedro Acosta lui-même, a conclu par un “la vérité est que c’est incroyable d’être de nouveau ici”.

