Les déclencheurs de jeu OnePlus ciblent les joueurs mobiles Battle Royale de style PUBG

Les déclencheurs de jeu OnePlus sont des boutons à clipser pour votre téléphone pour vous aider à améliorer votre expérience de jeu.Ils fonctionnent avec les téléphones Android et iOS.

OnePlus a élargi son portefeuille de produits avec des appareils portables et des téléphones moins chers, mais ce dernier lancement de la société est aussi inattendu que possible. Appelé les déclencheurs de jeu OnePlus, l’accessoire détachable vise à vous donner plus de contrôle tout en jouant à des jeux sur les téléphones Android et iOS.

OnePlus dit que ses déclencheurs de jeu sont spécialement conçus pour les joueurs de jeux mobiles multijoueurs de style Battle Royale, notamment PUBG, Call of Duty, Free Fire, etc.

Les boutons tactiles interagissent avec l’écran de votre téléphone par conduction capacitive. Ils peuvent être coupés sur les bords de votre appareil pour donner une expérience plus semblable à celle d’un contrôleur tout en jouant à des jeux. Chaque déclencheur peut fonctionner indépendamment, vous permettant d’utiliser l’un ou l’autre des deux côtés de votre appareil.

OnePlus affirme que les déclencheurs de jeu utilisent des commutateurs Omron “pour fournir aux utilisateurs un meilleur retour tactile en fonction de ce qui se passe dans le jeu.”

Les déclencheurs pèsent 22 g et devraient fonctionner même si votre téléphone est équipé d’un protecteur d’écran ou d’un étui de protection. Cependant, l’épaisseur maximale de l’appareil ne doit pas dépasser 11,5 mm.

Actuellement, les déclencheurs OnePlus ne sont disponibles qu’en Inde pour 1099 Rs (~ 15 $). Il n’y a pas de mot sur un lancement plus large de l’accessoire.

