Les décomposer en chiffres

Depuis la scission de One Direction en 2016, Styles Harry, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson et Zayn Malik ont eu des niveaux de succès variables dans l’industrie de la musique.

Les cinq membres originaux se sont lancés dans une carrière solo, Malik devenant le premier à le faire après avoir brusquement quitté le groupe de garçons en mars 2015. Il a ensuite signé un contrat solo avec RCA Records et a sorti son premier album, Esprit du mien, l’année suivante. Styles a emboîté le pas en juin 2016, re-signant avec Columbia Records et abandonnant ses débuts éponyme en mai 2017. Horan, quant à lui, a signé un accord avec Capitol Records en septembre 2016 et a sorti son premier album, Vaciller, en octobre 2017.

Payne et Tomlinson ont eu des débuts plus lents dans leur carrière solo. Ils ont chacun sorti une série de singles uniques dans les années qui ont suivi 1D se séparant, mais n’ont pas sorti d’albums complets tout de suite. Les débuts de Payne, LP1, a chuté en décembre 2019, tandis que la maladie de Tomlinson Des murs a frappé les détaillants en janvier 2020.

En dessous de, Nous hebdomadaire décompose la carrière solo des cinq gars par les chiffres.