Les Deepfakes deviennent vraiment bizarres maintenant – BGR

Il y a quelque chose comme il y a une semaine, Internet a pratiquement fondu sur les deepfakes extrêmement réalistes de Tom Cruise qui ont été partout sur TikTok et d’autres services de médias sociaux. Maintenant, nous sommes ici, à quelques jours seulement, avec un autre créateur – dans ce cas, une application, au lieu d’un TikToker – nous montrant jusqu’où la technologie deepfake vient, et quelles implications effrayantes se profilent à l’horizon.

Dans ce nouveau cas, la technologie est utilisée pour un effet principalement comique. L’application est Wombo AI, essentiellement une application deepfake qui prend une photo de n’importe qui et la transforme en une étoile de synchronisation labiale alimentée par l’IA. Et quand nous disons n’importe qui, nous voulons dire n’importe qui. De la grand-mère au dictateur nord-coréen Kim Jong-un, une image que vous pouvez voir ci-dessous ayant été soumise au système Wombo pour produire ce qui semble être une version assez réaliste de l’homme fort qui synchronise les lèvres avec la chanson à succès de Gloria Gaynor de 1978 Je survivrai. Et c’est à peu près le but de cette application. Il est destiné à l’utilisateur de s’amuser un peu avec, ce qui est logique si l’on considère que le PDG de Wombo, Ben-Zion Benkhin, a déclaré Le bord il a eu l’idée de l’appli «en fumant un joint avec mon colocataire sur le toit». Il a certainement touché quelque chose, car l’application a été téléchargée plus de 2 millions de fois depuis l’App Store d’Apple ainsi que le Google Play Store.

L’effet ci-dessous est… eh bien, vous pouvez voir par vous-même que c’est assez bizarre. Mais Wombo ne conduira sans doute pas au même degré de tordage que les Tom Cruise TikToks, car comme Benkhin l’a expliqué dans la récente interview, les clips produits par son application semblent «réalistes» mais pas «réels». Contrairement aux clips sosies de Tom Cruise qui sont rapidement devenus viraux ces dernières semaines, que vous avez dû regarder de très près pour repérer les bizarreries comme les bizarreries, les ombres étranges et les objets disparaissant pendant une brève seconde qui prouvent la supercherie impliquée.

Ce clip de Kim Jong-un chantant un tube disco ne fera peur à personne, même s’il a l’air plutôt bien (grâce à l’acteur humain qui a été utilisé pour produire les expressions faciales, sur lesquelles le visage du dictateur est juste superposé) –

L’application Wombo fonctionnera avec tout ce qui ressemble à distance à un visage, qui comprend tout, des peintures aux personnages de jeux vidéo de titres comme Fallout: New Vegas et League of Legends.

Espérons que le dirigeant nord-coréen a un peu plus le sens de l’humour en réponse au fait qu’il ait chanté une chanson ringarde qu’il ne l’a fait pour le film de Seth Rogen qui a conduit au piratage de Sony. Cela dit avec la langue seulement légèrement dans la joue, étant donné que les experts en sécurité sont de plus en plus inquiets des ramifications des deepfakes et des falsifications vidéo. Henry Farid, professeur à l’Université de Californie-Berkeley, a déclaré dans une récente interview que vous pourriez utiliser ce type de technologie pour faire une fausse vidéo du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, parlant négativement des bénéfices d’Amazon, par exemple, et regarder le cours de l’action. de la société tombent avant que la vidéo ne puisse être prouvée fausse.

Certains des deepfakes les plus mémorables sur lesquels nous avons écrit dans le passé ont inclus Bezos comme un extraterrestre de Star Trek avec une tête massive; Le visage de Bill Hader se transforme en celui de Tom Cruise lors d’une impression fantastique; et Sylvester Stallone se fait pénétrer dans un clip Home Alone. À ce stade, tout cela prouve au moins deux choses: voir ne devrait certainement pas conduire à croire, du moins plus automatiquement. Et le futur va être si étrange.

