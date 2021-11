Les défenses considèrent qu’il n’y a aucune preuve contre les prévenus du décès de Javier Ardines

26/11/2021 à 18:42 CET

.

Les défenses des quatre accusés du meurtre du conseiller de l’IU de Llanes Javier Ardines ont fondé leurs arguments finaux vendredi sur le manque de preuves ADN biologique et absence de témoins directe les incriminant et ont demandé au jury populaire de rechercher la « vérité judiciaire & rdquor; et rendre un verdict de non-culpabilité.

L’audience d’Oviedo a tenu ce vendredi le dernière session du procès populaire devant jury contre Pedro Nieva, accusé d’avoir commis le crime par jalousie après avoir découvert que sa femme et le conseiller avaient une relation secrète ; Djilali B. et Maamar K, en tant que tueurs à gages présumés, et Jesús M., en tant qu’intermédiaire.

Dans le rapport de conclusions, les quatre défenses ont demandé au tribunal populaire de prendre en compte la différence qui existe entre les preuves objectives et les conjectures des enquêteurs car elles ont rappelé qu’en l’espèce Il ne s’agit pas de « satisfaire la famille du conseiller assassiné & rdquor; mais en atteignant la vérité judiciaire.

À plusieurs reprises, ils ont répété qu’il n’y a pas une seule preuve directe qui confirme la présence de l’accusé dans la paroisse Llanisca de Belmonte de Pría le 16 août 2018, lorsque le maire a subi l’embuscade qui lui a coûté la vie.

Les défenses ont réitéré « coïncidences et similitudes » qui, à son avis, présente le meurtre du conseiller avec le cas de la jeune Rocío Wanninkhof qui a gardé Dolores Vázquez en prison pendant 18 mois en tant qu’auteur présumé de la mort malgré son innocence.

Dans les deux meurtres, l’enquête a été menée par l’Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile et dans les deux crimes, les agents ont indiqué que la jalousie était la seule hypothèse de travail, malgré le fait que, selon les défenses, il n’y avait aucune preuve scientifique , ni des preuves ADN qui orienteraient les soupçons vers les principaux accusés.

UNE « erreur flagrante de l’UCO », selon les dires des avocats, ce qui montrerait que l’enquête n’était pas correcte, entre autres, car dès le début les soupçons se sont concentrés sur Pedro Nieva en tant qu’inducteur présumé pour ne pas surmonter l’infidélité de sa femme avec le maire et ne pas avoir suivi d’autres sources de conflit de la victime.

« Traitement favorable »

Les défenses ont reproché aux agents de donner un « traitement favorable » à la femme dont l’ADN a été trouvé sur les lieux du crime, en l’informant au préalable de la présence de son profil génétique sur le corps, les vêtements et le volant de la voiture du conseiller et sur l’une des clôtures utilisées dans l’embuscade et dont ils ont écarté comme suspect, lorsqu’elle a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec lui édile la veille dans l’après-midi.

Un licenciement qu’ils ont également étendu à leur environnement puisque, selon les défenses, non seulement ils n’ont pas remis en cause la version de cette femme selon laquelle l’ADN aurait pu être transféré dans une relation sexuelle avec la victime à la veille du crime, mais ils n’a pas non plus cherché à savoir si son partenaire « pouvait être jaloux, possessif et dominant & rdquor ;, comme ils ont dessiné le profil de Pedro Nieva.

Ces lignes n’ont pas fait l’objet d’une enquête car, selon l’avocat de la défense de Pedro Nieva, l’objectif était de reprocher à son client d’avoir envoyé un enregistrement à la veuve et fille d’Ardines cela a confirmé l’infidélité de sa femme au conseiller municipal bien que son comportement « ne cadrait pas », a-t-il souligné, n’ayant pas supprimé de conversations ou de messages et n’ayant pas cherché d’alibi.

Le principe de la présomption d’innocence est « intact »

L’avocat de la défense de l’homme identifié dans l’enquête comme intermédiaire, Jésus M., a souligné que le principe de la présomption d’innocence est « intact », car « il n’a pas été touché, ni touché, ni altéré » par la moindre preuve.

Entre autres, il a évoqué le voyage que, selon les enquêteurs, Jesús M., l’inducteur présumé et le tueur à gages présumé Djilali B. ont fait du Pays basque aux Asturies pour préparer le meurtre car il n’y a pas de caméras qui collectent des images de leur présence, et il n’y a aucun témoin qui les ait vus à Llanes.

De leur côté, les avocats de la défense de Djilali B. et Maamar K., accusés de tueurs à gages, ont souligné qu’il existe nombreuses échappatoires qui empêchent le jury de rendre un verdict de culpabilité.

Au tour du dernier mot, les deux tueurs à gages présumés sont intervenus pour dire, entre des sanglots, qu' »ils n’ont pas tué » le maire.

Une fois les épreuves testimoniales et d’expertise et le rapport de conclusions pratiqués, le jury recevra l’objet du verdict lundi prochain et se retirera pour délibérer.