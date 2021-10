Les défenseurs d’Arsenal brillent alors que les Gunners progressent devant Leeds pour les quarts de finale

Arsenal s’est qualifié pour les huit derniers de la Coupe Carabao alors que ses défenseurs ont brillé lors d’une victoire 2-0 sur Leeds United.

Rien ne séparait les deux équipes de Premier League à l’entame de la pause. Mais Calum Chambers a miraculeusement ouvert le score avec une tête moins d’une minute après être entré en jeu après la reprise. Et un hurleur défensif de Leeds a offert un deuxième but aux Gunners.

La ligne de fond de l’équipe de Mikel Arteta a obtenu des scores élevés tandis qu’il y avait également des choques des deux côtés dans nos notes de joueurs.

Arsenal

Bernd Leno : A fait un excellent arrêt bas à sa gauche à 0-0 mais sa distribution était mauvaise chaque fois qu’il avait le ballon à ses pieds. Rien à faire en seconde période. 6/dix

Cédric : Fourni une menace sérieuse de coups de pied arrêtés. Ses corners étaient presque toujours sur l’argent et il a également bien avancé. A été réservé mais était une faute tactique intelligente pour arrêter une pause de Leeds. 8

Ben Blanc : Maraudé en avant à n’importe quelle occasion avec un but. La nuit a été écourtée par une blessure. 7

Rob Holding : Comme son partenaire central, Holding a montré une intention offensive et n’a pas été troublé. Egalement contraint en seconde période comme les Blancs. 7

Mer de Kolasinac : Une performance vraiment solide à la fois défensivement et à l’avenir. Attaques soutenues quand il le pouvait et avait quelques têtes positives dans les coins qui auraient pu conduire à des buts un autre jour. 8

Ainsley Maitland-Niles : Il a presque gagné une pénalité avec un virage rapide au début alors qu’il prenait parfois une position avancée. A bien fait ses devoirs défensifs aussi. 7

Mohamed Elneny : A été très bâclé lorsque le ballon est venu vers lui et lui a cédé la possession à plusieurs reprises. 4

Nicolas Pépé : A aidé le premier but mais n’a pas été une tête difficile à faire. Semblait un pas derrière le reste des joueurs sur le terrain et ses coupures pour déplacer le ballon sur son pied gauche étaient très prévisibles. A également montré de mauvaises réactions lorsqu’une tête lui est tombée dans la surface. 4

Emile Smith Rowe : N’a-t-il pas eu l’occasion de s’imposer dans le jeu comme il l’aurait souhaité. A manqué une bonne occasion avant la mi-temps. 5

Gabriel Martinelli : Tenu très discret par son numéro adverse en première mi-temps. Il avait l’air un peu mieux après la pause mais a eu peu d’impact sur le match. 5

Eddie Nketiah : Était une présence animée en haut et a marqué le deuxième. S’est accroché rapidement au ballon et a fait une puce très intelligente sur le gardien de but, mais l’a presque gâché avec la finition. 7

Suppléants :

Calum Chambers (activé pour les Blancs, 55 ans) : Impact instantané sur le banc alors qu’il marquait avec sa première touche. Ne s’est pas trompé de pied. 9

Alexandre Lacazette (à la place de Smith Rowe, 72 ans): N/A

Albert Sambi Lokonga (pour Elneny, 72 ans) : N/A

Nuno Tavares (activé pour Holding, 76): N/A

Leeds

Illan Meslier : Je n’avais pas grand-chose à faire et je ne pouvais pas faire grand-chose pour les objectifs. A été forcé de sortir pour le deuxième but qui a entraîné la puce au-dessus de sa tête. 6/dix

Cody Drameh : A réalisé une performance impressionnante à ses débuts. Collé à Martinelli comme de la colle et a fait de bons défis. A surveiller pour l’avenir. 8

Diego Llorente : Était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain pendant qu’il y était. Décollé dans un changement déconcertant. A cinglé le ballon magnifiquement et a presque créé un but de sa propre moitié quand il a trouvé James dans la surface. 8

Pascal Struijk : Lutté à l’arrière, passe plus d’une fois égaré et sauvé par Llorente à une occasion. 4

Stuart Dallas : La performance habituelle et sans fioritures du polyvalent Dallas. 6

Kalvin Phillips : Bien contrôlé le jeu en première mi-temps mais est devenu bâclé au fur et à mesure que le match avançait. 6

Adam Forshaw : Il n’a accordé que 45 minutes à sa quatrième participation de la saison, mais il a connu une solide première mi-temps et a fait ce qu’on lui demandait. 6

Dan James : A couvert beaucoup de terrain mais a pris la mauvaise décision qui a mis fin à une pause positive en première mi-temps. Le ballon devait aller à sa droite mais il a opté pour la gauche, tuant le mouvement. Aurait pu avoir un but sur la passe de Llorente mais le ballon lui a échappé. 6

Tyler Roberts : Retiré après une performance moins qu’idéale. A reçu un jaune pour une faute cynique sur White. N’a pas fourni beaucoup de menace. 4

Jack Harrison : J’ai essayé dur et j’ai jeté quelques balles dans la boîte. Il n’a certainement pas manqué d’efforts, mais n’a pas pu dépasser Kolasinac. 7

Rodrigo : Rien n’a fonctionné pour l’attaquant – une nuit à oublier. A donné le ballon et n’a pas pu le faire coller quand il s’agissait de lui. 4

Suppléants :

Mateusz Klich (pour Forshaw, HT) : Abandonné dans le match par Marcelo Bielsa à la mi-temps et était très calme. 5

Joe Gelhardt (pour Roberts, 51 ans): Une soirée difficile pour le jeune. Ce n’était pas faute d’avoir essayé. 4

Liam Cooper (pour Llorente, 59 ans) : Un retour de tête horrible qui a causé le deuxième but. 3

Crysencio Summerville (pour James, 70 ans): N/A

Sam Greenwood (pour Rodrigo, 70 ans): N/A