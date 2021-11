Les défenseurs lamentables, les attaquants prospèrent lors de la première victoire de Conte à Tottenham

Nous évaluons les joueurs après que Tottenham a remporté une victoire étroite 3-2 sur Vitesse Arnhem dans un match mouvementé qui a vu les Spurs abandonner presque une avance de trois buts et l’arbitre produire trois cartons rouges.

Son Heung-min a inscrit le premier but de l’ère Antonio Conte après avoir capitalisé sur une comédie d’erreurs de la ligne de fond de Vitesse Arnhem. La frappe de Lucas Moura a été repoussée dans la zone dangereuse avant que le gardien de but ne pousse le ballon sur le chemin de Son via une déviation de son propre défenseur.

L’effort du Sud-Coréen était dur et faible et s’est niché dans le coin inférieur pour porter le score à 1-0.

L’avance a rapidement doublé lorsque Moura a joué un sublime une-deux avec Harry Kane avant de rentrer froidement entre les jambes du gardien. C’était au tour de Kane après avoir ramené le ballon à la maison, mais malheureusement pour l’Anglais, le troisième but a été accordé comme un but contre son camp de Jacob Rasmussen.

Rasmussen était au cœur de l’action quelques instants plus tard lorsqu’il en a retiré un d’un coin après avoir surpassé Eric Dier. Tottenham a expédié une seconde lorsque Matus Bero a capitalisé sur une erreur de Moura avec la première mi-temps de Conte à la barre produisant cinq buts.

La seconde mi-temps a commencé de manière un peu plus calme jusqu’à ce que Cristian Romero reçoive un carton rouge pour une deuxième infraction à réserver. Pour ne pas être en reste, Vitesse a été réduit à 10 puis à neuf hommes eux-mêmes lors d’une nuit où la véritable ampleur de la tâche qui attend Antonio Conte est devenue claire.

Tottenham (3-4-3)

Hugo Lloris : Excellente sauvegarde pour empêcher un missile à longue portée de Tronstad. Sans reproche pour la tête de Rasmussen et la frappe de Bero avec les deux buts provenant d’erreurs individuelles de joueurs de champ. Plus occupé qu’il ne l’aurait imaginé en début de soirée après le carton rouge de Romero au début de la seconde mi-temps, mais a continué à montrer sa classe durable avec plusieurs beaux arrêts. 8/10

Éric Dier : Dépassé par Rasmussen dans un corner pour le but de Vitesse. Ce moment a quelque peu refroidi l’ambiance à un moment où Tottenham avait Vitesse dans les cordes et a lancé le renouveau de l’équipe néerlandaise. Pas le seul à rendre la défense contre Vitesse plus difficile qu’elle n’avait le droit de l’être. 5

Cristian Romero : Sur le front avant le début et sa volonté de sortir de la ligne de fond ont donné le coup d’envoi à la première chance des Spurs pour Son. Aurait dû avoir l’air plus à l’aise de jouer dans un dos à trois qu’il ne l’a fait après avoir joué dans le système à l’Atalanta.

Cependant, l’Argentin n’a bénéficié que de peu de protection contre l’égaré Emerson et ne s’est pas rendu service en commettant une faute inutile sur la ligne médiane pour son deuxième jaune. 4

Ben Davies : A survécu à un premier moment nerveux lorsqu’il a semblé couper un attaquant de Vitesse à quelques centimètres à l’intérieur de la zone. Empilé en avant pour surcharger le côté gauche pour le troisième but de Tottenham après que son tir éraflé ait permis à Kane de rentrer à la maison.

Son statut de seule option gaucher de Tottenham pour jouer sur le côté gauche des trois derniers lui offrira probablement plus d’opportunités. 6

Emerson Royal : A pris une position extrêmement élevée lorsque les Spurs étaient en possession, souvent en ligne avec les trois premiers reconnus. Manquait de produit final pendant une grande partie du concours et semblait incertain quant à son positionnement d’un point de vue défensif.

Coupable d’avoir laissé Bero dériver à l’intérieur de la zone sans contrôle pour le deuxième de Vitesse et a continué à offrir à Romero une protection inadéquate du côté droit après la pause. 4

Olivier Skipp : Il a réussi sa part de tâches défensives, mais n’a jamais semblé que son milieu de terrain central à deux aux côtés de Hojbjerg garderait Vitesse silencieux. Peut trouver Conte lui enjoignant de rester enraciné dans une position plus profonde et de laisser les tâches d’attaque aux trois premiers et aux ailiers. Remplacé par Winks pour les 20 dernières minutes. 6

Pierre-Emile Hojbjerg : La responsabilité dans la salle des machines sera sur ses épaules si Conte continue avec sa formation 3-4-3. A produit son affichage énergique et engagé habituel, mais aux côtés de Skipp, a lutté pour inculquer un sentiment de contrôle contre des adversaires clairement inférieurs. Peut bénéficier de l’abandon de ses déplacements occasionnels vers l’avant et se contenter de protéger ce qui continuera d’être une ligne de fond fragile. 6

Sergio Reguilon : Il a l’air de devenir l’ailier gauche de premier choix de Conte avec Davies sélectionné au poste d’arrière central gauche. A avancé à volonté et a souvent été trouvé dans des hectares d’espace grâce à Son opérant dans la largeur de la surface de réparation.

A contribué à la troisième place des Spurs et il semblait qu’il deviendrait un ailier. Son travail défensif a-t-il été plus efficace qu’Emerson pour s’assurer que les seules joies de Vitesse viennent sur le flanc opposé. 7

Lucas Moura : Une menace constante avec son mouvement intelligent et sa course directe qui ont mis les défenseurs de Vitesse sur le pied arrière. A gardé son sang-froid pour rentrer à la maison le deuxième de Tottenham après une superbe interaction avec Kane. Sa volonté de faire le travail défensif s’est retourné contre lui pour le deuxième de Vitesse lorsqu’il a abandonné la possession dans une zone dangereuse après avoir initialement récupéré le ballon.

A vu son impact en deuxième mi-temps diminuer après le carton rouge de Romero et a été remplacé par Sanchez alors que Conte cherchait à fermer boutique. 8

Harry Kane : Luttait tôt pour le rythme et voyait trop souvent des attaques florissantes s’effondrer à ses pieds. A commencé à trouver son rythme après 20 minutes et a réussi une passe décisive avec une balle en profondeur parfaitement pondérée pour le but de Moura.

Le calme après la pause et la réduction de son équipe à 10 hommes ont encore restreint ses chances d’impressionner son nouveau manager. A joué un rôle déterminant en forçant l’arbitre à égaliser les chiffres avec son jeu intelligent d’avant-centre. A joué un coup de capitaine vers la fin en tenant bien le ballon et en mangeant le temps en remportant plusieurs fautes. 7

Fils Heung-min : Typiquement animé dès la première minute. A montré un mouvement formidable dérivant de la gauche pour semer la confusion parmi le côté droit de la ligne de fond de Vitesse. A commencé à fonctionner de manière de plus en plus centrale tout au long du concours, permettant à Reguilon d’avoir de l’espace pour marauder vers le bas à gauche.

A ouvert le score du côté droit des trois premiers, indiquant la fluidité du mouvement et l’échange de positions que Conte a en tête pour sa ligne avant. 8 (Homme du match)

Suppléants :

Tanguy Ndombele (Activé pour Fils, 72m) 5

Davinson Sanchez (Activé pour Moura, 73m) : 6

Harry fait un clin d’œil (Activé pour Skipp, 73m) : 5

Giovani Lo Celso (Activé pour Hojbjerg. 87m): N / A

