Les défilés de la fierté devraient être encore plus colorés cette année – WWD

in

Les défilés de la fierté n’ont rien de monotone.

« Les défilés de la fierté sont la représentation parfaite de l’industrie de la beauté d’aujourd’hui dans son ensemble : coloré, inclusif et global », a déclaré Michael Nolte, directeur créatif de BeautyStreams, une plateforme de tendances et d’analyses de marché interentreprises spécialisée dans le secteur des cosmétiques.

«De l’émergence de la génération Z toujours ouverte d’esprit au vaste changement d’attitude des consommateurs ces derniers temps, nous assistons à de multiples looks à travers les défilés de la fierté où la couleur – qui est en effet l’objectif – est bien plus qu’un moyen de coordination des tenues, mais plutôt, un débouché pour une expression de l’individualisme », a-t-il poursuivi.

En raison des blocages des coronavirus, Nolte a noté une utilisation accrue de la couleur dans les cheveux et les ongles, y compris les looks tendance sur les réseaux sociaux, tels que les autocollants pour le visage, les tresses à bulles colorées et les dessins artistiques des yeux.

“Les défilés de cette année seront sans aucun doute les plus extravagants à ce jour en termes de looks beauté, ne serait-ce que pour compenser les restrictions de l’année écoulée et célébrer les avancées réalisées au sein de la communauté LGBTQ+”, a-t-il déclaré.

Pour en savoir plus, consultez :

Comment les marques de mode et de beauté redonnent pour le mois de la fierté 2021

Rihanna célèbre sa fierté avec une nouvelle lingerie

Dans la campagne du mois de la fierté de Tiffany & Co.