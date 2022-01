Les défis à venir pour l’Inde

La production de charbon doit correspondre à la capacité d’énergie thermique prévue à la lumière des objectifs verts ; l’objectif de 1 milliard de tonnes (auparavant 1,5) d’ici 2025 est peut-être désormais excessif



Par Deepak Gupta & Kolluru Krishan

L’expérience du cerf-volant de 1752 de Benjamin Franklin, qui a inauguré une compréhension du potentiel de l’électricité, a eu un impact révolutionnaire sur le développement de la société moderne. L’électrification extensive des applications a été la nouvelle stratégie, et la décarboniser, est le nouveau mantra. Le défi fondamental pour l’Inde alors, contrairement aux économies développées et essentiel pour son action climatique, est de savoir comment augmenter considérablement sa production d’électricité, en élargissant l’utilisation à tous les niveaux, tout en la décarbonant simultanément.

En clair, on parle à terme de plusieurs milliers de GW d’énergie solaire et éolienne. C’est sans doute aussi la voie la plus simple vers Net Zero, avec un éventail de technologies RE commercialisées et une réduction spectaculaire des coûts. Cependant, il existe plusieurs contraintes à court terme. Il existe également d’importants défis à long terme en termes de déploiement de cet énorme quantum de puissance renouvelable variable, en plus de l’exigence d’une flexibilité accrue des réseaux pour l’absorber, tout en garantissant également une puissance programmable et distribuable pendant de longues périodes grâce à plusieurs stockages d’énergie. solutions.

Une analyse holistique et objective est requise des prévisions de l’offre et de la demande, de la capacité de fabrication locale vis-à-vis des importations, de l’élimination progressive du charbon et de ses conséquences, du déploiement d’énormes énergies renouvelables et de l’impact sur la stabilité et l’infrastructure du réseau, la viabilité économique des discoms par rapport au populisme électoral. Les commentaires du public, avec un optimisme quasi universel, tiennent pour acquis que nos NDC de Glasgow avec une ambition accrue seront atteints. Andy Grove a dit « Seul le paranoïaque survivra ». Dans le même esprit, nous exprimons nos inquiétudes et proposons brièvement des pistes réalistes.

Premièrement, la demande a eu tendance à être surestimée, avec en conséquence des plans de création de capacité excessifs. Aujourd’hui, le PLF des centrales thermiques est à un bas inefficace d’environ 52 %, la puissance des ER étant également réduite ; 500 GW d’énergie non fossile d’ici 2030, ainsi qu’une augmentation de la capacité thermique, entraîneront une offre excédentaire considérable conduisant à des actifs bloqués et à des NPA devenant la norme. Une plus grande rigueur analytique dans la gestion de la demande et des prévisions réalistes pour 2030 d’augmentation du stockage d’énergie et de l’énergie hydroélectrique/nucléaire peuvent suggérer de revoir l’objectif de 450 GW.

Deuxièmement, après 2030, la construction de nouvelles centrales thermiques au charbon sera confrontée à des vents contraires, ce qui nécessitera une création de capacité supplémentaire au cours de cette décennie elle-même. L’étude du mix optimal du CEA a suggéré des augmentations nettes d’environ 80 GW, après la suppression de 30 à 40 GW de centrales inefficaces. C’est sensé. Les centrales doivent être retirées immédiatement et les plus anciennes doivent se conformer rapidement aux normes d’émissions. Les deux sont reportés à plusieurs reprises. Les nouvelles usines doivent être très efficaces. La production de charbon doit correspondre à la capacité de puissance thermique prévue ; l’objectif de 1 milliard de tonnes (auparavant 1,5) d’ici 2025 pourrait être excessif. Une cartographie et une planification détaillées sont essentielles, impliquant la fermeture de certaines anciennes mines, l’abandon de certaines propositions de nouvelles mines, l’amélioration globale de l’efficacité de l’extraction du charbon, accompagnée d’un reboisement et d’une biodiversité accrus.

Troisièmement, il y a eu un débat inadéquat sur la façon dont les objectifs solaires de 300 GW seront atteints. L’objectif renforcé de 100 GW d’ici 2022 signifiait une augmentation de capacité annuelle de 12 à 13 GW, mais nous n’avons atteint que 7 à 8 GW avec près de 90 % de dépendance vis-à-vis des importations. Nous aurons désormais besoin d’une création de capacité annuelle au rythme de 30 GW. Actuellement, nous avons une capacité de fabrication nulle pour les lingots/wafers de silicium, environ 2 GW pour les cellules et environ 12 GW pour les modules, avec un déficit considérable pour d’autres composants comme le verre/les onduleurs, etc. Continuerons-nous les importations, et depuis la Chine ? Nous devons d’abord renforcer les capacités nationales en visant, d’ici 2030, ~25 GW pour tous les éléments de la chaîne de valeur. Le schéma PLI actuel créera au mieux 10 GW. De plus, les aspirations doivent se traduire par des projets sur le terrain. Cela nécessite des fonds et un transfert de technologie à grande échelle, pour lesquels la condition préalable est un écosystème favorable aux investisseurs et aux risques atténués.

Quatrièmement, la présomption de disponibilité des terres pour 1 000 GW d’énergie solaire est sérieusement déplacée. De nombreux problèmes fonciers sont déjà rencontrés dans les États. L’ordonnance de la Cour suprême sur la grande outarde indienne emportera à elle seule de vastes étendues de terres au Rajasthan. Il doit y avoir une stratégie de déploiement solaire rationnelle et à long terme basée sur l’identification immédiate des grandes réserves foncières, le réseau de transport planifié et les besoins logistiques, etc. Des milliers de centrales solaires décentralisées, avec stockage d’énergie et évacuation dans les réseaux de distribution, y compris l’agro-solaire et les mini-réseaux solaires au niveau des villages, devraient devenir la norme pan-indienne, ainsi qu’une politique convaincante pour pousser l’énergie solaire sur les toits et le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) à des niveaux de saturation.

La solarisation de toutes les gares rurales et, plus tard, des autoroutes (pour la production décentralisée d’hydrogène) doit être poursuivie. Les obstacles au projet KUSUM doivent être résolus et tous les groupes motopompes électriques d’irrigation doivent être solarisés. Ce sont des voies illustratives, mais d’une importance cruciale, que le cadre de l’économie verte exige. Ils auront des externalités positives et des avantages supplémentaires, tels que la réduction de la charge de transmission, l’amélioration de la qualité de l’approvisionnement, l’augmentation des revenus des agriculteurs, la réduction des pertes de désagrément, la fourniture d’emplois ruraux à des millions de personnes.

Cinquièmement, la solvabilité financière des discoms est critique et nécessite une solution structurelle permanente, exécutoire par une législation appropriée. Le populisme politique sur les tarifs bas fait des ravages sur les finances et l’efficacité des discothèques. Il ne devrait pas y avoir d’électricité gratuite, bien qu’une certaine subvention puisse être souhaitable. Leurs cotisations aux fournisseurs d’électricité s’élèvent actuellement à 113 227 crores de Rs, dont 19 712 crores de Rs pour RE, et elles augmentent de mois en mois, malgré des programmes comme UDAY. Réitérer sans cesse que le tarif du solaire est de Rs 2/KWh crée de fausses perceptions et attentes des consommateurs. A moyen terme, l’indigénisation ainsi que les importations, avec des droits de douane accrus, augmenteront les coûts.

Les coûts fournis de l’énergie renouvelable, avec stockage pour la pointe et l’équilibrage, diminueront à long terme, peut-être seulement au cours de la prochaine décennie. En attendant, nous devons éviter de nous enfermer dans des coûts de stockage élevés. Des tarifs rationnels sont nécessaires et les PPA doivent être considérés comme sacro-saints, la renégociation et l’annulation étant rendues juridiquement intenables.

Sixièmement, il y a des appels pour des mandats d’hydrogène vert et un développement rapide du stockage d’électricité. Dans les deux cas, nous ne prenons pas en compte le temps requis pour de nouveaux progrès technologiques et une réduction des coûts grâce aux économies d’échelle, toutes deux nécessaires pour un déploiement à grande échelle. Cela augure bien que la fabrication locale d’électrolyseurs est une priorité de l’industrie, qui, espérons-le, sera reproduite pour les batteries de stockage d’énergie, y compris celles des produits chimiques basés sur la recherche nationale et les matériaux disponibles localement. Les matières premières des batteries sont susceptibles de devenir une contrainte majeure à l’échelle mondiale. Par conséquent, l’objectif de cette décennie devrait être de catalyser la demande tout en facilitant la mise à l’échelle de la fabrication locale. Par la suite, les deux secteurs connaîtront une croissance exponentielle, tirée par la dynamique du marché.

Enfin, nous avons besoin d’un effort global, multisectoriel et continu sur la conservation et l’efficacité énergétiques et la gestion de la demande, englobant l’industrie, les bâtiments et la consommation de produits blancs, avec des tarifs horaires pour réduire la demande de pointe. Cela ne reçoit tout simplement pas l’attention qu’il mérite.

La décarbonisation profonde est un processus très complexe et difficile et aura des coûts. Chaque action d’une réponse dynamique, rationnelle et mesurée nécessite un engagement constant avec toutes les parties prenantes et un débat public intense.

Gupta est ancien secrétaire, MNRE, et ancien président, UPSC,

et Krishan est président de CVC India Infrastructure

