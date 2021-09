Les défis d’aujourd’hui sont de nature transfrontalière; La politique étrangère doit être multi-alignée : Syed Akbaruddin

À un moment donné, si vous ne vous multialignez pas, il est possible que, sur certaines questions ou que vos points de vue ne rejoignent pas les autres, si vous gardez votre cadre de référence très étroit.

De nombreux problèmes auxquels les Nations Unies sont confrontées ne se limitent pas à des emplacements géographiques, ils empiètent sur d’autres et ne se limitent pas aux élites politiques. Chacun de ces problèmes a un impact sur la vie des gens ordinaires. Par conséquent, ce que font les diplomates a gagné en importance par rapport à ce qui était la situation auparavant. L’ancien représentant permanent de l’Inde auprès de l’ONU, l’ambassadeur Syed Akbaruddin, discute avec Huma Siddiqui de diverses questions allant de l’importance du CSNU à la situation en Afghanistan, au maintien de la paix et à son livre récent.

Voici des extraits :

Quelle est l’importance du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies à l’heure actuelle ?

Les défis d’aujourd’hui sont de nature transfrontalière. Aucun État, aussi grand ou puissant soit-il, n’est en mesure de relever ces défis à lui seul. Par exemple, dans le domaine de la sécurité, il y a le souci du terrorisme. Dans le domaine de la santé, il existe une inquiétude concernant la pandémie et la manière de la maîtriser.

Si vous regardez l’environnement, la préoccupation concerne le changement climatique. Et si vous regardez les technologies, la préoccupation porte sur les technologies émergentes et quel sera leur impact sur les sociétés et sur les États. Donc, si vous regardez chacun de ces gros éléments, qui sont maintenant visibles à l’échelle mondiale, et qui empiètent et ont un impact sur la vie de tout le monde, vous vous rendrez compte qu’ils sont tous de nature transfrontalière.

Dans les organes mondiaux, l’ordre du jour lui-même a changé.

Maintenant, si c’est le cas, quelles sont les plates-formes pour résoudre ce problème ?

Bien sûr, les Nations Unies sont une plate-forme, qui est inclusive, qui est ouverte et tous ceux qui ont un intérêt y participent. Oui, il n’a pas été à la hauteur de sa réputation. Ce n’est pas à cause de l’institution, mais des structures que nous avons créées, qui sous-tendent cette institution. Alors la façon de voir c’est peut-être de penser que ce n’est pas une organisation qui vous mènerait au paradis, c’est peut-être une organisation qui vous sauverait de l’enfer. Mais si vous le regardez à travers ce prisme, il a servi un objectif pour lequel il a été créé il y a 75 ans, qui était d’empêcher la troisième guerre mondiale de se produire à cause des deux premières guerres qui ont causé des ravages. Et l’ONU y est parvenue.

La situation en Afghanistan est préoccupante. Une crise humanitaire se prépare. Comment l’Inde peut-elle contribuer sous le drapeau de l’ONU ?

La situation en Afghanistan est difficile non seulement pour l’Inde, la région ou le monde, mais surtout pour la population de ce pays. Et cela est dû en grande partie au fait que les transitions gérées ne se déroulent jamais comme vous le souhaitez ou comme vous le prévoyez. Il y a donc une situation que personne n’avait prévue et maintenant c’est une réalité. L’Afghanistan, même dans les meilleures circonstances, était le pays le moins développé, qui se trouvait maintenant dans une situation économique difficile avec une multitude de problèmes, pas de gouvernement. Aujourd’hui, il fait face à une catastrophe humanitaire.

Quelle est la voie la plus rapide et la meilleure pour faire face à la crise humanitaire dans ce pays ?

L’Inde peut adhérer à une organisation internationale ou à des organisations internationales sous l’égide de l’ONU. Il existe différentes organisations comme le Programme alimentaire mondial ou l’UNICEF, ou l’OMS, etc., qui opèrent même dans des endroits où il existe une incertitude quant au régime au pouvoir ou non. L’Inde préside le comité des sanctions de l’ONU contre les talibans et a un rôle à jouer. Nous faisons partie du Conseil de sécurité qui aiderait à mettre sur la table les préoccupations de la région de l’Inde en particulier. Et le troisième élément est que nous avons investi une grande partie de notre aide étrangère en Afghanistan.

Alors, que faisons-nous de toute cette étendue d’efforts qui s’est déroulée au cours des 20 dernières années ?

L’Inde a un enjeu et a l’avantage d’être située sur l’échiquier international, donc elle peut et doit jouer un rôle. Et cela ne signifie pas que nous y allons directement, car nous avons également de sérieuses inquiétudes, notamment quant à savoir si le sol afghan sera utilisé pour des activités hostiles à l’Inde. De plus, les talibans en tant que dispense ne nous ont pas été utiles. Et il a été considéré par beaucoup comme un proxy pour les forces, qui sont hostiles à l’Inde.

Votre point de vue sur les opérations de maintien de la paix sous le drapeau des Nations Unies.

Nous avons une histoire où nous avons soutenu l’égalité des sexes. Et dans le cadre des opérations de maintien de la paix, nous avons envoyé le premier contingent de femmes policières. Le nombre de femmes indiennes participant au maintien de la paix n’est ni à notre satisfaction en tant que pays ni à la satisfaction de l’ONU. Des efforts sont déployés pour essayer d’améliorer cette situation. Nous sommes un grand pays et maintenant, avec les changements dans nos modes de recrutement, il sera utile d’envoyer plus de femmes dans les troupes. Présentement, nous envoyons un très petit nombre de troupes, par rapport à la proportion de nos forces armées. Il ne devrait donc pas être un problème pour un pays comme l’Inde d’ajuster les chiffres très rapidement.

Vous êtes le doyen de la Kautilya School of Public Policy. Quel est le but de ce nouvel institut ?

Il est nécessaire de recalibrer le rôle du gouvernement, de la société civile et du monde universitaire dans la fourniture de contributions à la gouvernance, car les problèmes sont si complexes qu’une seule partie de la société ne peut pas les résoudre. Notre effort est de fournir une éducation à ceux qui peuvent aider au recalibrage entre le gouvernement, les entreprises et la société.

Nous avons un modèle éducatif qui mélange les trois et nous avons dans chaque cours une composante académique enseignée par un praticien de l’aide académique, une composante enseignée par un praticien, soit du gouvernement ou qui a une expérience du gouvernement et un praticien de la société civile, notre en fonction de la nature du cours et du contenu. L’idée est d’exposer les étudiants de manière non conventionnelle à ce à quoi ils seront confrontés. Ensuite, ils sortent des limites d’un environnement académique fermé parce que la vie ne suit pas exactement une approche théorique.

Votre premier livre – Inde contre Royaume-Uni : l’histoire d’une victoire diplomatique sans précédent – ​​de quoi parle-t-il ?

La tradition indienne a été largement considérée comme une tradition orale. Si vous l’examinez historiquement, très peu de participants indiens aux événements les racontent et les convertissent en matériel écrit. Regardez notre histoire, qui est écrite par des voyageurs étrangers, en grande partie, très méticuleusement, avec des sources abondantes.

Nous devons passer d’une tradition orale à une tradition, où l’écrit est également important parce qu’il dure plus longtemps que la tradition orale. Deuxièmement, pour que les institutions grandissent, pour que les institutions se nourrissent ; vous avez besoin d’histoires à raconter. Sinon, ces histoires s’estompent avec le passage des participants. Ainsi, les institutions et les pratiques institutionnelles ne peuvent être construites que si les gens enregistrent ce qui s’est passé et que d’autres comprennent quelles étaient les contraintes et les besoins à un certain stade.

J’ai choisi une instance. C’est un reflet de la façon dont la politique étrangère indienne évolue aujourd’hui. J’ai choisi l’exemple de la bataille électorale à l’ONU parce que j’ai trouvé que c’est un bon cadeau pour regarder l’évolution des pratiques diplomatiques de l’Inde et les implications de cela. Et pour moi, le plus important à retenir de cette élection était que nous devons élargir nos liens, oui, les liens avec les grandes et les grandes puissances de l’époque sont importants, tout comme les liens avec les moyennes et petites puissances parce que chaque État poursuit sa propre intérêts nationaux. À un moment donné, si vous ne vous multialignez pas, il est possible que, sur certaines questions ou que vos points de vue ne rejoignent pas les autres, si vous gardez votre cadre de référence très étroit.

J’ai donné un exemple où tous les membres permanents étaient contre nous, parce que leurs intérêts étaient contestés par un pays, qui n’avait jamais contesté un membre permanent. La règle était que tous les membres permanents doivent avoir des sièges à la Cour internationale de justice. Désormais, il était donc dans l’intérêt des cinq membres permanents de soutenir leur collègue membre permanent, car si l’un d’entre eux tombe, comme un effet domino, d’autres peuvent également être touchés. Nous avions des amis non seulement permanents mais d’autres aussi, nous avons pu survivre à cette turbulence et affronter le monde entier.

Le point à retenir de ce livre ?

La politique étrangère doit être multi-alignée. Il devrait avoir des amis non seulement parmi les grands et les puissants, mais aussi parmi d’autres avec lesquels nous ne nous engageons généralement pas beaucoup en raison des limitations sur lesquelles nous opérons tous. Alors n’oublions pas qu’il est dans notre intérêt d’avoir aussi des amis qui ont un engagement à plus long terme avec nous et qui nous soutiendraient en temps de crise.

