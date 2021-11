Les défis de la chaîne d’approvisionnement et son évolution pendant la pandémie de Covid-19

L’expédition de smartphones a pris un coup à cause du COVID-19 où dans le monde

Par Jayant Jha

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) a suscité une inquiétude généralisée et des difficultés économiques pour les consommateurs, les entreprises et les communautés du monde entier. Le début de la pandémie a déconcerté la chaîne d’approvisionnement et l’industrie de la logistique. Le choc de l’offre qui a commencé en Chine en février 2020 et le choc de la demande qui a suivi la fermeture de l’économie mondiale ont exposé des vulnérabilités dans les stratégies de production et les chaînes d’approvisionnement des entreprises un peu partout. Afin de trouver des moyens nouveaux et contemporains d’atteindre les objectifs souhaités de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises engagées doivent faire face à leurs expositions existantes. Les entreprises qui dépendaient fortement de l’Empire Céleste pour la matière première étaient celles qui ont été les plus durement touchées.

Comme la Chine joue le rôle dominant dans la sphère manufacturière mondiale, tout vent contraire majeur aurait un impact sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale et mettrait en péril l’efficacité et la productivité des secteurs de la fabrication et de la remise à neuf. La pénurie de main-d’œuvre disponible et des fournitures de protection inadéquates ont entravé leur volume de production et, par conséquent, réduit les expéditions de téléphones à court terme. Ces défis à court terme comprenaient une augmentation des dépenses d’investissement, des dépenses d’exploitation, des revenus et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, alors que les défis à long terme consistaient en l’accélération des transformations numériques.

L’expédition de smartphones a été touchée en raison du COVID-19 où, à l’échelle mondiale, le marché des smartphones a chuté de 14% au cours de l’EX22 T2. Cependant, les fournisseurs de composants ont réussi à garder la tête hors de l’eau. D’autre part, l’industrie des smartphones se concentrait principalement sur la 5G et selon le rapport Polaris Market Research, le marché mondial des smartphones 5G était évalué à 13,4 milliards de dollars en 2019 et devrait croître de 122,7 % d’ici 2027. Cependant, en raison de la pandémie , il y a eu une forte réduction de la croissance de la 5G et des ventes de smartphones dans le monde au cours des deux premiers trimestres de 2020.

Cependant, des développements politiques rapides, un glissement vers les consommateurs achetant des produits de niche et, maintenant, les pandémies ont mis en évidence la faiblesse qui est au cœur de ce modèle de fabrication. Il y a un préalable à la réémergence des hubs logistiques au niveau régional. Pour éliminer les dépendances à une source unique et pour établir une chaîne d’approvisionnement flexible et adaptable, les intégrateurs de produits, les fournisseurs de sous-systèmes et les fournisseurs de composants s’approvisionneront, assembleront et livreront depuis leurs propres arrière-cours.

L’Inde connaît un soulèvement technologique, l’accent mis sur la production nationale de produits électroniques a entraîné une augmentation de la demande de composants électroniques. Le marché intérieur des composants devrait passer de 21 milliards de dollars en 2019-2020 à 119 milliards de dollars d’ici 2025-2026. Bien que la production nationale de composants électroniques soit en plein essor, plus de 70 % de la demande du marché est encore satisfaite par les importations. Les importations totales de composants électroniques au cours de l’exercice 2019-2020 étaient évaluées à 15,4 milliards de dollars, dont environ. 40 % venaient de Chine.

Au cours des cinq dernières années, la production nationale d’articles électroniques a été multipliée par 2,5, alors que la valeur ajoutée locale n’est que d’environ 7 à 8 %. Bien que l’Inde fasse des progrès dans la fabrication de composants passifs, il est nécessaire de renforcer les capacités de production de composants actifs. Environ 85 à 90 % de la demande de composants actifs est actuellement satisfaite par les importations. Cela demande à l’écosystème électronique indien de pénétrer plus profondément dans la chaîne d’approvisionnement – ​​de passer de l’assemblage à la fabrication de composants et de réaliser la vision de « Atmanirbhar Bharat » dans son vrai sens.

Aujourd’hui, les grands fabricants d’équipements électroniques achètent environ 40 % de leurs pièces en Chine, y compris les sous-ensembles. Étant donné le nombre extrêmement élevé de pièces requises – chacune avec des délais de livraison différents – un retour aux chaînes d’approvisionnement régionales présente un défi extraordinairement complexe. Cependant, ce défi pourrait valoir la peine d’être relevé dans le monde post-COVID, car la chaîne d’approvisionnement est devenue un protagoniste principal dans le monde entier et est passée d’un rôle organisationnel «en coulisses» à un moteur principal des activités de l’entreprise.

COVID-19 a révélé les faiblesses d’un système de fabrication mondialisé et pour y répondre, nous devons repenser les chaînes d’approvisionnement. Nos objectifs à moyen terme devraient être de les rendre plus régionales, de modifier la chaîne d’approvisionnement en tant que moteur commercial clé et de remettre l’atout humain en tant que facteur le plus important pour la réussite d’une entreprise agile.

