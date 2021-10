Les défis de l’assurance maladie sans numéraire – Tout ce que vous devez savoir

Ces procédures sont plus faciles que les politiques de remboursement car les assurés n’ont rien à payer de leur poche et, par conséquent, n’ont pas à se soucier du processus de remboursement.

La pandémie a été une révélation pour les gens et la plupart ont depuis lors commencé à opter pour une assurance, en particulier une assurance maladie. Les dépenses médicales ont également augmenté ces dernières années. Parallèlement à cela, il est difficile d’ignorer les factures médicales gonflées qui ont été visibles pendant cette pandémie en cours. Dans de telles situations, avoir une police d’assurance-maladie vient à la rescousse car elle permet de rester financièrement équipé en cas d’urgence médicale.

La couverture offerte par ces politiques aide à surmonter les dépenses qui, autrement, devraient être payées de leur poche.

Un autre avantage important de ces politiques est l’option sans numéraire. Grâce à cela, les assurés peuvent bénéficier de traitements sans numéraire sans avoir à payer de factures médicales, selon le type de police. Les compagnies d’assurance s’associent à des hôpitaux spécifiques, également appelés hôpitaux de réseau, et lorsque les assurés visitent ces hôpitaux, les factures médicales peuvent être réglées sans rien payer.

Cela dit, ces politiques ont leurs propres avantages et inconvénients :

Règlement des sinistres – Le règlement partiel des sinistres est l’un des plus gros problèmes avec l’option sans numéraire. On le voit dans certaines situations, la compagnie d’assurance ne paie que pour une partie spécifique du coût du traitement en tant que règlement sans numéraire. Certains assureurs proposent également de faire une partie d’une réclamation sans numéraire et de rembourser le montant en attente plus tard. Dans ce cas, les assurés devront immédiatement payer le montant en attente de leur poche et le faire rembourser ultérieurement par la compagnie d’assurance. Par conséquent, les experts suggèrent de garder une note de tous les hôpitaux du réseau à proximité de leur voisinage afin qu’il n’y ait aucune confusion lors d’une urgence médicale. Si l’on n’est pas en mesure de trouver un hôpital en réseau ou si l’hôpital a besoin de plus de temps pour traiter une réclamation sans numéraire, alors le preneur d’assurance doit en supporter le coût et plus tard se faire rembourser le montant par l’assureur.Documentation – Sortir certains documents peut parfois être intimidant dans un hôpital. De plus, le fait de ne pas fournir les documents requis à temps pourrait être problématique pendant le processus de réclamation. Durée du processus – Surtout lors d’un cas d’urgence, le règlement des réclamations sans numéraire pourrait être un défi. Certains hôpitaux prennent plus de temps pour l’ensemble du processus d’approbation, ce qui pourrait retarder le processus de traitement. Pour éviter tout retard, les hôpitaux/médecins peuvent demander aux assurés d’effectuer le paiement des factures médicales de leur poche et de se faire rembourser plus tard par la compagnie d’assurance. politique à politique. Par exemple, les frais de documentation, les frais de contrôle régulier, les frais de service ou d’enregistrement, les tests médicaux séparés, etc. ne sont pas couverts par les réclamations sans numéraire. Par conséquent, les experts disent que les assurés doivent être conscients des inclusions et exclusions de la police pour éviter toute surprise plus tard au cours du processus de réclamation.

