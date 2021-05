Les défis de l’Atlético de Madrid pour la saison prochaine

24/05/2021 à 20:42 CEST

L’ensemble de l’Atlético de Madrid a mérité des vacances bien méritées, avec l’obtention du titre de champion comme le point culminant de son saison remarquable. Avec des hauts et des bas, comme presque toutes les équipes dans l’une des campagnes les plus difficiles dont on se souvient depuis des années pour toutes les complications dérivées de la pandémie, dans les bureaux du Wanda Metropolitano ils regardent de travers la saison prochaine. Il y a encore tout l’été à venir et son président, Enrique Cerezo, a déjà annoncé qu’il serait «Un Atleti de continuité & rdquor;, mais certains objectifs sont déjà noir sur blanc.

Pour cela, il est impératif ne pas répéter les erreurs du passé comme la déroute après avoir remporté la ligue 13/14 dans lequel des pièces clés ont été laissées; Diego Costa, Filipe Luis, Villa, Alderweireld, Diego ou Adrián. Pour le moment, il a déjà été assuré que Luis Suárez continuera, vital avec ses 21 buts en championnat. «Oui, oui, bien sûr», a répondu s’il allait remplir la deuxième année du contrat qu’il a signé.

L’Uruguayen avait une clause de libération en 2021 mais ne l’exercera pas. D’autres footballeurs aiment Giménez et Joao FélixEn toile de fond ce cours, ils ont également exprimé leur volonté de continuer. Moins se mouille de son futur Simeone, dont le lien expire en 2022 bien que sa onzième année consécutive sur le banc rojiblanco ne soit pas en danger

Marcos Llorente Il a un contrat pour trois ans de plus, mais a gagné une amélioration et Atleti a l’intention de protéger l’un de ses plus grands atouts aujourd’hui. Avec l’argent laissé dans la surface, ils chercheront un ailier gauche avec un profil différent de Lodi, un milieu de terrain et surtout un ‘9’ qui donne du repos à Luis Suárezdepuis le prêté Torreira et Dembélé ne continueront pas. Peut-être que certains propriétaires de matelas qui ont été prêtés comme Manu Sánchez ou Santiago Arias peuvent gagner une place.

L’intention finale ne sera autre que celle de bâtir une main-d’œuvre encore plus compétitive aspire à défendre la couronne au championnat national ainsi qu’à améliorer l’image laissée en Coupe et en Ligue des champions. Cornellà a fait tomber les hommes de Cholo dans le tournoi KO un an après la catastrophe vécue contre Cultural Leonesa, tandis que dans la plus haute compétition continentale, les dernières déceptions – et non les échecs – doivent servir d’incitation à augmenter le plafond du matelas, atteint avec les deux finales de souvenir malheureux à Lisbonne et Milan.