les défis de l’UE avant 2022

19/12/2021 à 17:24 CET

Après près de deux ans aux prises avec la pandémie sans fin, la Union européenne (UE) fait face à 2022 avec d’importants défis internes, comment déployer avec succès le fonds de relance, et les menaces extérieures, notamment de l’Est.

La covid reste l’une des grandes préoccupations qui menacent l’UE, où ils tentent de généraliser les doses de rappel et la vaccination des enfants et le débat sur l’opportunité de la rendre obligatoire.

En outre, entre vague et vague de contagions de covid-19, alpha, delta ou omicron, les crises se superposent et se multiplient et l’UE est confrontée à un monde moins stable qu’avant la pandémie.

« Les Européens n’ont pas conscience du monde dans lequel ils vivent », déclarait récemment le haut responsable de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui pointait le caractère exceptionnel de la « bulle » européenne du « bien-être » qui est « menacée ».

Cette Commission dirigée par Ursula von der Leyen est née avec le ambition d’être « géopolitique » et la pandémie l’a mis dans le miroir de la dépendance de l’UE et il avait besoin d’une plus grande « autonomie stratégique ».

Elle dépend par exemple de l’OTAN dans l’armée, de son alliance avec les Etats-Unis, du gaz russe, des biens et technologies chinois ou encore du contrôle des migrants appliqué par la Turquie, selon les analystes.

Sécurité et défense

La grand pari de l’UE dans la défense d’ici 2022 et qui devrait être approuvé en mars est l’appel Boussole stratégique faite par Borrell, l’une des rares « joies » -dit-il- depuis qu’il est en poste.

Chercher rendre l’UE plus autonome en matière de sécurité et de défense face aux nouveaux défis tels que les menaces hybrides ou cybernétiques, et envisage de pouvoir déployer des forces d’action rapide d’environ 5 000 hommes.

La plus grande menace qui pèse actuellement sur l’UE dans son environnement immédiat est la tension entre l’Ukraine et la Russie, en plus des pressions politiques de la Biélorussie à travers l’instrumentalisation des migrants à sa frontière.

Au niveau de la politique étrangère, l’UE veut commencer à avoir plus de présence dans la région Indo-Pacifique et des relations plus étroites avec des alliés aux vues similaires tels que les États-Unis et l’Amérique latine, contre la force de la Chine.

Dans le domaine commercial, Ces derniers mois, l’UE a accéléré ses politiques de défense commerciale et l’application effective des accords de libre-échange. qu’elle a en cours, mais cherche à conclure ou à signer celles qu’elle a en préparation avec le Chili, le Mexique ou le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay).

Des sources communautaires estiment qu’il est peu probable que le Mercosur puisse progresser pendant la présidence française de l’UE au premier semestre.

Énergie et inflation

Une autre des incertitudes qui hantent l’UE est la situation énergétique, avec le prix du gaz à des niveaux record, sa répercussion automatique dans la facture d’électricité des consommateurs, d’autres hydrocarbures comme le charbon ou le pétrole également en hausse et les perspectives que la situation perdurera au moins pendant l’hiver. De plus, les dirigeants européens n’ont pas réussi à trouver une réponse claire et consensuelle à cette crise.

Ce contexte, ainsi que les goulets d’étranglement dans certains secteurs en raison de l’arrêt économique brutal du coronavirus et de son accélération subséquente, a pris le inflation à 4,9 % en glissement annuel en novembre dans l’UE, le plus élevé depuis qu’il existe des records.

Les données ont été fortement influencées par la pénurie d’énergie (+27,4%) Mais certaines industries souffrent également d’un manque d’approvisionnement, soit parce qu’elles ont besoin de composants en pénurie dans le monde, comme les semi-conducteurs, soit à cause du brouillage des navires marchands qui retarde les livraisons de différents intrants.

En parallèle, l’UE entame le développement législatif pour réduire ses émissions de 55% en 2030 par rapport à 1990 comme voie de décarbonation de l’économie au milieu du siècle, un débat qui durera des années et qui devrait être intense, notamment dans la possibilité de taxer le CO2 émis lors du chauffage des maisons ou dans les transports routiers.

Reprise économique

L’UE est confrontée à la tâche de déployer avec succès le fonds de récupération de 800 000 millions d’euros avec laquelle il veut relancer l’économie après le coup de la pandémie et favoriser les transitions écologique et numérique.

Avec la majorité des plans nationaux approuvés, les États membres affrontent les premiers examens des réformes et des investissements promis à Bruxelles tout au long de 2022 afin de débloquer les tranches d’aide, un défi sans précédent dans le bloc.

Le démarrage du fonds de relance coïncide avec une moment du décollage de la reprise économique menacé par l’inflation et la crise d’approvisionnement actuelle qui, bien que considérée comme temporaire, suscite des craintes à Bruxelles en raison de son impact.

A tout cela s’ajoute la reprise des débats sur l’avenir des règles budgétaires qui fixent des limites à la dette et au déficit publics, un débat que la Commission veut clore avant la fin de l’année mais qui divise encore les pays du monde .au sud et au nord de l’UE.

Règle de loi

La grande menace démocratique interne en 2021 et qui se poursuivra en 2022 est la dérive illibérale de la Hongrie et de la Pologne, toutes deux avec des fonds de relance post-pandémie bloqués jusqu’à ce qu’ils annulent leurs violations des principes sur lesquels repose l’Union européenne, tels que l’indépendance judiciaire ou la non-discrimination.

El cuestionamiento del Supremo polaco de la primacía de la legislación europea o la normativa húngara anti LGTBIQ+ han tensado durante este año la cuerda con Bruselas, que en 2022 intentará avanzar con sus instrumentos para condicionar el desembolso del presupuesto al cumplimiento de los valores europeos en estos les pays; Ils n’ont en aucun cas l’intention de quitter le club communautaire.