Les défis de Nadal en 2022

27/12/2021 à 20:14 CET

Il est difficile de se fixer de nouveaux objectifs quand on a tout gagné, ou presque. Mais ce n’est pas le cas de Rafa Nadal. Si le joueur de tennis majorquin est clair sur quelque chose, c’est que dans cette vie, nous devons toujours chercher des objectifs pour nous améliorer, c’est sa philosophie et il la pousse toujours et tous les jours jusqu’au bout. Il l’a dit par actif et passif: « Je fais face chaque jour à l’illusion d’apprendre. Pour moi, il est essentiel d’avoir l’objectif d’améliorer quelque chose. Cela, mentalement, vous aide beaucoup à être éveillé et actif. Je ne comprends pas la vie autrement. Travailler et s’entraîner pour s’entraîner, sans objectif d’être meilleur, même si on ne l’obtient pas plus tard, ça n’a pas de sens, c’est ennuyeux & rdquor;, a-t-il déclaré dans un acte en octobre dernier.

Eh bien, voyons ce que seront cette année qui va commencer, les objectifs de Nadal. S’il est vrai qu’il est plus qu’habitué à jouer avec la douleur, le premier postulat pour débuter l’année en compétition sera de se mettre en forme. Il n’a pas concouru depuis août dernier, l’exposition d’Abou Dhabi la semaine dernière étant la plus proche de la compétition de haut niveau. Mais nous vivons en période de pandémie et Rafa ne s’est pas débarrassé du COVID-19 Celui qui s’est infecté le 20 et qui a tronqué sa préparation à l’Open d’Australie, premier objectif de son agenda.

Son pied gauche est déjà remis dans les limites des possibilités dans lesquelles cette blessure qui s’éternise depuis 2005 lui permet de jouer mais avec le coronavirus il a eu des « moments compliqués ».

je m’entraine a la maison

Précisément dimanche, il a publié une story sur son compte Instagram où il a annoncé qu’il reprenait progressivement le travail physique en publiant une vidéo où on le voit travailler avec des poids à son domicile de Porto Cristo, où il reste isolé après avoir été testé positif.

Australie, ‘Oui je veux’

Et s’il a commencé à s’entraîner à domicile, ce n’est pas pour rien d’autre que de pouvoir être à l’Open d’Australie. Le joueur de tennis majorquin a l’intention de participer au premier Grand Chelem de la saison où il est inscrit, mais le manque de préparation après avoir attrapé COVID-19 et doivent soumettre un PCR négatif dans les 72 heures suivant leur arrivée en Australie ils sont devenus un handicap. La quarantaine se termine le 30 décembre, vous devrez faire un test négatif et attendre encore trois jours pour vous rendre à Melbourne, avec laquelle nous sommes plantés au plus tôt le 4 ou 5 janvier. Le premier Grand Chelem de l’année commence le 17 donc sur le papier il y a une marge, mais il arriverait au rendez-vous sans tournois précédents à moins qu’il ne choisisse de jouer le tournoi de Sydney ou d’Adélaïde, deux 250 pour se préparer au Grand Chelem australien.

Aussi peu qu’il le considère viable et s’il est en mesure d’y faire face à un niveau acceptable, Nadal sera en Australie où la participation de Novak Djokovic reste incertaine, qu’il espère dépasser en nombre de Grands Chelems cette saison.

14e Roland-Garros

Précisément là où j’aurais plus d’options pour l’obtenir, ce serait en fr Roland Garros, le tournoi où Nadal se sent le plus à l’aise et qui est toujours dans ses objectifs pour l’année à gagner. Après avoir abandonné en demi-finale l’année dernière contre le Serbe, finalement champion, ce 2022 sans aucun doute le manacorí tentera à nouveau. C’est vrai que chaque année qui passe est plus compliquée à cause de son âge, à cause de la compétition… mais Rafa a toujours Paris. Si avoir remporté 13 éditions est surnaturel, gagner la 14e serait un véritable héroïsme.

Grimper au classement ATP

Le tennisman des Baléares est aujourd’hui la sixième raquette au monde. Un autre des objectifs de Nadal sera de marquer des points en 2022 pour revenir, au moins dans le Top3 du classement ATP. Djokovic commence l’année en tant que numéro 1 avec 11 540 points, Daniil Medvedev est deuxième avec 8 640 tandis qu’Alexander Zverev est troisième avec 7 840. Nadal, avec 4 875 a l’avantage qu’en 2022 il défendra peu de points puisque 2021 a été une année malheureuse pour lui en termes de titres, puisqu’il n’a remporté que le Masters 1000 à Rome et l’Open de Barcelone, ce qui lui laisse de la place en 2022 pour ajouter de nombreux points et positions de montée.

Logiquement à part l’Open d’Australie et Roland Garros, les autres grands buts de Nadal seront les deux autres Grands Chelems de l’année, Wimbledon et US Open. Il a dû démissionner tous les deux l’année dernière donc en 2022 la motivation sera supplémentaire dans les deux nominations.

Les tournois manquants

Ce n’est un secret pour personne que la carrière de Rafa Nadal ne durera pas de nombreuses années et le joueur de tennis de Manacor en est conscient. Il y va année après année et coupe l’agenda pour retarder le plus possible le retrait. L’Espagnol serait sûrement ravi de conquérir les tournois importants qui lui ont résisté au fil des ans, qui ne sont pas nombreux. Concrètement, il n’a jamais remporté les Masters 1000 à Miami, Shanghai et Paris, et il n’a jamais pu soulever la Masters Cup, désormais appelée ATP Finals. De nombreux fronts dans l’agenda 2022 de Rafa, mais s’il se caractérise par quelque chose, c’est son ambition et il ira pour tout.

Marc López, nouveau positif après Abu Dhabi

L’exposition de tennis d’Abu Dhabi porte ses fruits avec un bon nombre de points positifs parmi les joueurs et les entraîneurs qui ont assisté au tournoi Emirates. Le dernier à être testé positif a été Marc López, l’entraîneur de Rafa Nadal qui ont accompagné les Manacori sur le chemin d’Abu Dhabi. Ainsi, Marc rejoint les points positifs de Rafa Nadal et Carlos Moyá dans l’équipe des Baléares alors que plusieurs joueurs ont été infectés, dont Rublev et Shapovalov ainsi que les joueuses de tennis Emma Raducanu, Ons Jabeur, sa remplaçante et Belinda Bencic.