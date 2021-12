Les défis Halo Infinite Battle Pass s’améliorent pour les nouvelles listes de lecture

Avec vous comme dernier kill, je terminerai le défi de l’épée énergétique. Viens ici ! Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Dans une nouvelle mise à jour Halo Infinite publiée aujourd’hui, le développeur 343 Industries peaufine à nouveau le fonctionnement des défis de passe de combat. Cette fois, le jeu de tir d’arène à la première personne verra un assortiment de nouveaux défis introduits, tandis que certains existants seront supprimés, le tout dans le but d’atténuer la frustration que les joueurs ont exprimée au sujet de la progression des passes de combat depuis le lancement surprise du jeu en novembre. 15.

Lire la suite: Le Battle Pass de Halo Infinite vient de s’améliorer

343 a publié un blog sur Halo Waypoint, le site officiel de la franchise, décrivant ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre lors de la mise à jour de Halo Infinite sur PC ou Xbox. Premièrement, plusieurs « défis spécifiques à un mode et à une activité » ont vu leurs exigences réduites, ont été entièrement supprimés et/ou ont vu leur poids diminuer dans le pool de passes de combat. Pendant ce temps, le poids des défis « généraux » a été augmenté, ce qui signifie que vous devriez acquérir un peu plus d’expérience lors de leur réalisation.

Coïncidant avec la mise à jour de la liste de lecture qui ajoute Slayer et d’autres modes de jeu, de nouveaux types de défis de passe de combat leur sont directement liés. Bien sûr, le nombre de points d’expérience que vous gagnerez dépendra de la rareté, donc un défi « légendaire » vous rapportera plus d’XP qu’un défi « normal ». Vous obtenez l’image. Consultez la liste des types de défis spécifiques aux playlists ci-dessous :

Score personnel – Accumulez le score personnel dans la liste de lecture spécifiée pour terminer Kills – Gagnez le nombre requis de kills dans une liste de lecture spécifique Double Kills – Gagnez des doubles kills dans une liste de lecture spécifique.

Enfin, les défis événementiels seront étendus. Ainsi, par exemple, Fracture : les défis de l’événement de Tenrai apparaîtront plus fréquemment à son retour le 4 janvier. 343 a également expliqué que même si les défis auront toujours une limite de temps, le nombre maximum de défis que les joueurs peuvent relever en une semaine sera augmenté à « Fournissez plus de tampon et laissez les joueurs très engagés progresser un peu plus rapidement. » Ce sont toutes de bonnes nouvelles, surtout si l’on considère à quel point le système de progression des passes de combat est encore glacial pour certains.

G/O Media peut toucher une commission

98% de réduction

Pack de certification StackSocial Apprendre à coder 2022

Apprenez tous les langages de codage

Offrez-vous des yeux Matrix lorsque vous économisez 98% sur cet ensemble de cours géant de StackSocial. Avec plus de 270 heures de contenu de cours, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à coder dans un package bien rangé.

Lire la suite: Comment améliorer rapidement le Battle Pass de Halo Infinite

Il y a encore du travail à faire, avec 343 reconnaissant que les demandes de la communauté pour un meilleur XP basé sur les performances et plus d’XP par match vont « prendre du temps ». Pourtant, il semble qu’avec ce niveau d’attention qui lui est accordé, la passe de combat finira par s’avérer très bien.